A Iceberg, su Telelombardia, vi era Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio: come al solito decisamente interessanti le sue parole

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è stato intervistato ieri sera in collegamento dal programma di Telelombardia Iceberg, sugli ultimi aggiornamenti sul giallo di Garlasco. Tantissimi gli argomenti trattati dal noto penalista a cominciare dalla famosa spazzatura aperta ieri in incidente probatorio e che la difesa di Sempio contesta apertamente. “Per dire che non c’è l’impronta sul Fruttolo – spiega Lovati – dovrebbero fare un altro incidente probatorio sulle impronte. Prima di andare a vedere se ci sono impronte o se c’è il dna, bisognava vedere se questi oggetti erano stati sequestrati e quando, se c’è un decreto di sequestro. Non hanno preso la spazzatura il 13 agosto, perchè non l’hanno fatto? Se non ce lo spiegano io posso dire che non c’era. Il decreto non è saltato fuori perchè non c’è, se c’era voleva dire che i ris avevano preso questi oggetti, non c’è nessun decreto”. E ancora: “Abbiamo fatto opposizione perchè quegli oggetti non c’erano il 13 agosto se no sarebbero stati presi. Il giudice, nonostante ci siamo opposti all’apertura dello scatolone, ha detto di andare avanti lo stesso, senza rispondermi, senza farmi leggere il decreto. Il decreto deve essere prima di tutto motivato e poi deve contenere l’elenco specifico degli oggetti, e doveva essere fatto quando hanno preso la spazzatura. Non mi risulta neanche un decreto di 8 mesi dopo, io non ho visto niente. 8 mesi dopo c’era la spazzatura perchè Cassese quando dissequestra la villa trova la spazzatura, ma il 13 di agosto non c’è la prova che c’era la spazzatura”.

Quindi ha continuato sullo stesso argomento: “Io non penso niente, dico solo che la legge va rispettata, le garanzie vanno rispettate e quindi quando si prendono degli oggetti serve un decreto di sequestro che motivi il perchè ed elenchi le cose sequestrate, non c’è il decreto perchè non hanno preso la spazzatura, o perchè non l’hanno vista o perchè non hanno ritenuto di doverla prendere o perchè non c’era. Garofano non ha partecipato all’ispezione del 13 agosto… dove è il decreto di sequestro? Io sto parlando del perchè il 13 agosto non hanno preso questa spazzatura, doveva esserci un decreto di sequestro e invece non c’è. Ci sono 3 alternative – continua – non hanno visto la spazzatura, non hanno ritenuto di prendere quella spazzatura in quanto non idonea o utile, oppure perchè non c’era. La risposta più semplice è che non c’era la spazzatura. Io ragiono con la mia testa e la mia intelligenza, perchè non li hanno presi? Nel 2007 io non c’ero, l’ho messa io la spazzatura? L’indagine è deviata”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI FRA IMPRONTA E SPAZZATURA

Sul fruttolo Massimo Lovati precisa: “Non c’è la possibilità che abbia toccato il Fruttolo Andrea Sempio, io non ho paura di nulla, ho avuto semplicemente un incubo, penso che sia una cosa umana, tutti li abbiamo. Io ho sognato il Fruttolo ma adesso l’incubo è finito, le bocce sono forme, non c’è bisogno di avere gli incubi, ormai quello che è, è. L’incubo è inconscio, è frutto dell’inconscio e non del consapevole. Se c’erano questi oggetti della spazzatura dovevano essere sequestrati o appresi in vista di un sequestro dagli agenti del ris. Poi c’è un’altra questione, la mamma della Chiara, quando è tornata dalla montagna, ha visto questi oggetti sparsi sul divano e non c’era il Fruttolo, c’erano i biscotti, i cerali, altre cose. Perchè i carabinieri li hanno messi nella spazzatura e non li hanno portati via? Ma quali carabinieri poi lo hanno fatto? I Ris del 2007 o i carabinieri di Vigevano del 2008? Io ho visto un filmato del 2008 non ho visto alcun filmato del 2007. Han buttato via tutto meno che la spazzatura, non so se sia incompetenza o intenzionalità. Io non so la causa, so l’effetto, che è questa spazzatura descritta nel 2008 ad aprile, 8 mesi dopo l’omicidio, la causa non lo so”.

Sulle impronte che sarebbero negative al sangue stando alle prime indiscrezioni: “Mi importa ma non mi fa ne caldo né freddo. E’ una cosa risaputa che non ci sia sangue. L’impronta 10? Vediamo cosa c’è sotto il paradesive, non corrisponde ne a Stasi ne a Sempio, non so di chi è quella lì”. Sulla traccia 97F: “Dalla parte destra non c’è l’intonaco quindi non mi interessa più, c’è solo una foto che non è niente, invece a sinistra questa strisciata non l’ho ancora vista, non so di cosa si tratti, è una congettura, ad un certo momento qualcuno si appoggia sul muro con le due mani, ma dove sono le impronte dei piedi? Non ci sono, quindi si fa questo gesto innaturale. C’è l’impronta a pallini che è quella dell’assassino, è l’unica impronta che abbiamo ed è l’assassino che però non è Stasi e nemmeno Sempio, è del sicario”.



DELITTO DI GARLASCO, LOVATI E LA SUA TESI SULL’OMICIDIO DI CHIARA POGGI

Quindi ha ribadito la sua tesi: “L’ha mandato una organizzazione criminale pedofila internazionale, legato alla Bozzola? La Bozzola era una Iceberg locale che la povera Chiaretta aveva scoperto e basta. Non so se ci sono anche delle persone di Garlasco in questa organizzazione, magari ci sono pedofili a Garlasco che però non fanno parte di questa organizzazione. Per capire la mia ipotesi dobbiamo partire dall’inizio, dal racconto bugiardo di Alberto Stasi, lui si tradisce ad ogni piè sospinto, ma non è una bugia fatta per coprire se stesso, è una bugia che gli han detto di dire,Stasi è una pedina che copre degli altri e si capisce lontano un chilometro, ma che ne dicesse una giusta, non ce ne è una, a partire dallo scavalcamento del muretto, dalla descrizione della vittima. Ora che è fuori Alberto Stasi potrebbe raccontare qualcosa? Se mantengono le promesse no. Il sicario è un professionista che sta dappertutto e come vuole, ha prerogative e attributi per svolgere il suo compito. Quando mi dite che il sicario opera diversamente è una banalità, qui il sicario doveva fare ritenere e intendere che fosse stato il fidanzato. Secondo me il sicario non è italiano, un professionista, sarà americano probabilmente, il fenomeno della pedofilia negli enti ecclesiastici è soprattutto localizzato negli Stati Uniti d’America come hanno dichiarato e sconfessato tutti i Papi, da Francesco a Papa Montini, non dimenticatelo, loro stessi hanno condannato questo fenomeno. Probabilmente è un sicario proveniente dagli Stati Uniti, basta un giorno a venire dall’America, prende l’aereo e viene”.

Sull’ordinanza del sindaco di Vigevano contro i giornalisti alla Bozzola: “L’ordinanza del sindaco è illegittima, anticostituzionale, c’è un diritto di cronaca, che poi il sindaco abbia fatto bene perchè così non ti faranno l’esorcismo… Dove non arriva la giustizia istituzionale può arrivare la televisione al giorno d’oggi, voi siete organi di pubblicità, di verità delle volte, di baggianate a volte, ma potete andare avanti nelle indagini con successo, stima e apprezzamento. Se mi telefona io mi precipito e la difendo se prende la multa”. Sul telefono di Chiara Poggi che vede degli schizzi di sangue: “Se la macchia di sangue è andata lì ad infilarsi vuol dire che la cornetta non c’era. Perchè non c’era? Lei non ha cercato di telefonare, si è aggrappata o magari ha cercato uno strumento per difendersi. La cosa strana è chi ha riattaccato la cornetta, l’assassino? Perchè? E’ un assassino stupido uno che va ad attaccare la cornetta. Non è stato il sicario. Che ne so io chi è stato, possono essere stati anche i ladri”. Quindi ha concluso: “A me non interessa cos’ha fatto Andrea Sempio quella mattina”.