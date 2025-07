L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è stato ospite stamane di Morning News, su Canale 5, per parlare del caso di Garlasco alla luce degli ultimi aggiornamenti sulla morte di Chiara Poggi. Le nuove indagini avrebbero forse fatto emergere un dna di un uomo ignoto nella bocca della povera vittima, ma la notizia dovrà essere confermata successivamente, escludendo che si tratti semplicemente di una contaminazione esterna di qualcuno che possa aver maneggiato il cadavere della 26enne nelle ore e nei giorni successivi il ritrovamento del corpo. “Secondo me è una evidente contaminazione – le parole di Lovati su questo nuovo presunto dna trovato nel cavo orale della vittima – teniamo presente che questa garza è stata usata nel 2007 per fini diversi da quelli attuali, solo per evidenziare la presenza o meno di liquido seminale nel cavo orale della vittima. L’hanno toccata tutti perchè non era una gazza sterile, hanno evidenziato il profilo genetico che era un ausiliario del medico legale che ha eseguito l’autopsia… l’hanno toccata tutti”.

Quindi prosegue: “Anche l’ignoto 3 è misto, in parte è dell’ausiliario mentre l’altra parte non si sa che sia. Ma poi chi sono questi ignoti, chi sono questi individui? Sul vocabolario Treccani, Ignoto significa non conosciuto di cui nessuno sa nulla, la lingua italiana non è arabo e nemmeno marziano, come alcuni sostengono. La ricerca di questi ignoti è finalizzata esclusivamente a sostenere l’ipotesi del concorso che non c’è, sulla scena del delitto c’è una impronta di scarpe sola. Solo una persona ha ucciso Chiara, il fatto è questo, poi se si vogliono ipotizzare altre teorie… c’è solo un sicario, se fosse un ignoto 3 sarebbe il sicario secondo me, non so dove andiamo a parere”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “STASI E’ INNOCENTE E NON C’E’ MOVENTE”

Lovati aggiunge: “Io non sono ne un procuratore della repubblica, ne un inquirente e neanche uno sbirro, tocca a loro cercare l’ignoto, io difendo Sempio che è completamente estraneo a questa vicenda e lo dimostrerò”. Quindi ribadisce la sua tesi: “Alberto Stasi è innocente, non c’è movente, non c’è alcun indizio della tossicità della relazione con Chiara, erano due fidanzatini che andavano d’amore d’accordo e con una intelligenza superiore alla media. Chi ha ucciso Chiara? Il sicario! Sapete cosa vuol dire? Il sicario è uno 007, è un professionista”.

Poi precisa: “Il sicario intelligente fa finta di non esserlo, è logico che ha creato una scena del crimine ad hoc. La simulazione del sicario è che non è un sicario. Chi è il mandante? Una organizzazione criminale massonica, internazionale. C’entrano la pedofilia e il traffico di organi umani”. Massimo Lovati si sofferma quindi sul sangue che si trova sulla cornetta di casa Poggi, e che farebbe pensare ad un tentativo estremo di Chiara di chiamare qualcuno capendo di trovarsi in pericolo.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “TELEFONO? IRRILEVANTE…”

“Una circostanza che mi sembra completamente irrilevante e fuorviante – le parole di Lovati – ci dovrebbero essere anche delle impronte digitali sul telefono. Un assassino che rimette a posto una cornetta sarebbe un assassino scemo, la rimette a posto per lasciare delle impronte? A meno che non abbia avuto, come penso, i guanti, visto che era un killer. Come mai se fosse stata staccata la cornetta non hanno rilevato il segnale di occupato? Come mai? La cornetta staccata vuol dire che se io chiamo dal numero fisso mi dà il segnale occupato. Quindi è tutta una messinscena, Alberto Stasi che continua a chiamare al cellulare… prima di andare a scoprire il cadavere che non è vero, continua a fare telefonate?”.

Quindi ribadisce la sua tesi: “Lui è innocente perchè la messinscena non è farina del suo sacco, l’hanno usato come pedina, gli hanno detto cosa doveva dire. Lui poverino continua a mentire, anche un bimbo dell’asilo capisce che si tradisce in ogni parte del racconto su Chiara. Il sicario è uno 007 qualsiasi – aggiunge – un assoldato che non conosce i mandanti, un esecutore, sono dei professionisti”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI SULLE BOZZOLE

Sul santuario della Bozzola, situato a Vigevano vicino a Garlasco, Lovati precisa: “L’elemento essenziale che va a confortare la mia ipotesi o il mio sogno, chiamatelo come volete, è nella chiavetta di Chiara Poggi dove c’è una ricerca approfondita sul problema della pedofilia negli enti ecclesiastici, soprattutto statunitensi”.

E ancora: “Chiara secondo me aveva tratto lo spunto da quello che aveva scoperto per sviluppare tutta questa interpretazione dei fenomeni della pedofilia presso gli enti ecclesiastici, non c’è niente di male, I Papi, da Montini in avanti, hanno sempre condannato la pedofilia soprattutto negli Stati Uniti, quindi andiamo a scoprire l’acqua calda”. Lovati aggiunge: “Sempio non frequentava le Bozzole, magari sarà andato alle bancarelle alla festa di Pasqua, non dentro nel santuario”. Quindi puntualizza: “Non c’entra frequentare il santuario ma le messe del mercoledì dove dal 1999 don Gregorio Vitali frequentava l’esorcismo. Lui era un taumaturgo spirituale per la cura dell’anoressia, faceva gli esorcismi, al mercoledì veniva tutta Italia da questo personaggio carismatico con le ragazzine anoressiche perchè lui faceva gli esorcismi, e l’anoressia si trova nelle ricerche di Chiara”.