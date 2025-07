A Morning News, su Canale 5, parla l'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati: scopriamo che cosa ha detto in diretta tv

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Morning News, commentando le ultime novità sull’indagine di Garlasco. Nella giornata di mercoledì prossimo, 23 luglio 2025, alle ore 11:00 verrà conferito l’incarico al perito dattiloscopista della polizia scientifica che cercherà nuove tracce nella spazzatura di casa Poggi, richiesta avanzata dai legali di Stasi e dalla procura, e che è stata accolta dal gip Garlaschelli. “L’indagine dovrà essere effettuata su 4 reperti per vedere se ci sono impronte latenti – le parole di Lovati in diretta stamane su Canale 5 – i reperti sono l’Estathe, precisamente l’etichettà dell’Estathe in carta arancione, il sacchetto della spazzatura, sacchetto biscotti e sacchetto cereali, quindi l’incidente probatorio è stato esteso e ampliato all’indagine dattiloscopica di questi reperti”.

Delitto di Garlasco, dna ignoto 3 è nucleare e completo/ Baldi: “Serve cautela, forse è contaminato”

In ogni caso per Lovati “Non c’è niente di nuovo, abbiamo escluso già che su questi reperti vi sia dna utile all’indagine, noi avevamo fatto già opposizione all’apertura del sacchetto in quanto non sequestrato, e rinnoveremo le nostre osservazioni in sede di udienza”, precisando poi che “L’udienza non sarà in procura ma nell’aula del tribunale, dinanzi al gip Garlaschelli”.

Delitto di Garlasco/ Lovati “Non lascio Sempio, il dna ignoto nella bocca di Chiara? Solo contaminazione”

Massimo Lovati è quindi tornato sulla sua “bomba” quando ha spiegato che la mattina del 13 agosto del 2007 alle ore 12:00 circa già tutti parlavano dell’omicidio a Vigevano nonostante Stasi denunciò il tutto solo alle ore 14:00 circa. “La discrepanza fra la chiamata di Stasi e i miei ricordi è dovuta ad un mio ricordo netto che ho rivisto a seguito delle critiche che ho ricevuto, ed in effetti chi mi critica aspramente potrebbe aver ragione, potrebbe essere che fosse il pomeriggio e non la mattina. Io mi ricordo del sole del mezzogiorno e lo confermo ma non escludo di essermi sbagliato, ciò che posso farvi rilevare è che non è incompatibile il mio ricordo perchè sappiamo che la vittima è stata uccisa alle 9:30 di conseguenza la voce potrebbe circolare alle 12:00. Il fatto che la notizia arriva dopo la scoperta del cadavere – aggiunge Lovati riferendosi ai fatti di Garlasco – se crediamo alla ricostruzione di Stasi, non vuol dire niente. C’è una notizia che striscia e che precede quella ufficiale, questo capita frequentemente e voi giornalista sapete come funziona, siete maestri ad anticipare le notizie”.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Dna ignoto? Serve prudenza ma se confermato riscrive la storia”

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI SULLO SCONTRINO DI SEMPIO E NON SOLO

Sul famoso scontrino di Sempio: “La questione dello scontrino l’abbiamo già rivisitata parecchie volte, premetto ancora una volta che non si tratta di un alibi perchè l’alibi consegue ad un’accusa specifica che non c’è mai stata, Sempio non è mai stato indagato, quindi non è un alibi è un pezzo di carta che non significa nulla. Che poi avvalori il ricordo di Sempio, che andò a Vigevano in libreria… ma non ha alcuna rilevanza”.

Lovati ha specificato che il suo assistito non frequentava le Bozzole, ribadendo poi la sua tesi sull’omicidio di Chiara Poggi: “Secondo la mia ipotesi c’era qualcuno che poteva avere motivo di uccidere Chiara. La presenza di documenti sulla chiavetta di Chiara nei mesi precedenti l’omicidio, fa ritenere che la ragazza stava approfondendo alcuni argomenti, essenzialmente due, gli abusi sui minori negli enti ecclesiastici americani e l’anoressia ed è qui il collegamento perchè già nel 2006 era stato denunciato il fenomeno alle Bozzole, un anno prima dell’omicidio di Garlasco, lo aveva denunciato alla curia e ai carabinieri Don Cervio, si temeva vi fosse pedofilia. Secondo me lei ha approfondito questi argomenti proprio perchè è venuta a conoscenza di qualche cosa. Lo studio dell’anoressia è importante perchè don Gregorio Vitali, che è stato parroco del santuario dal 1999 fino al 2014, era un personaggio carismatico, un taumaturgo spirituale del fenomeno anoressico tanto è che venivano da tutte le parti d’Italia e lui tutti i mercoledì faceva gli esorcismi alle ragazze che venivano portate lì. Anche questo argomento si affianca a quello degli abusi che sappiamo benissimo essere collegati. Secondo la mia ipotesi, e rimane tale, Chiara è stata uccisa perchè era diventata scomoda”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “IO POTREI ELENCARE TANTI TASSELLI…”

Quindi Lovati conclude così sui fatti di Garlasco: “Io potrei elencare altri tasselli a favore della mia tesi, ma sarebbe lunga l’esposizione, a cominciare dalla mancanza di movente e il racconto menzoniero dell’Alberto Stasi sulla scoperta del cadavere, ha detto una bugia. La messinscena di Stasi fa acqua da tutte le parti, è stato imbeccato, non è farina del suo sacco, si tradisce ad ogni piè sospinto e poi dulcis in fundo, ha le scarpe pulite, quando poi scopriremo a seguito della perizia disposta dalla corte di asseisse d’appello bis del 2013 che lui non poteva avere le scarpe pulite se fosse entrato”.

Quindi ribadisce: “Lui è stato imbeccato dai mandanti dell’omicidio sotto minaccia di morte. Perchè dovrebbe mentire? Come fecero a Sindona nel carcere di Voghera, gli han portato un caffè e avrebbero potuto portarlo anche a Stasi. Lui è stato minacciato di morte e dall’altro lato gli è stata promessa l’impunità. Stasi non ha paura, aveva paura quando è stato minacciato di morte prima di mettere in scena quell’attività falsa e fasulla della scoperta del cadavere, che è una bugia. La menzogna è una spina bifida, o è fatta per farla franca o è fatta per coprire altri, bisogna vedere come mai lui ha detto questo”. Intanto le indagini su Garlasco proseguono e ieri, come fatto sapere da Emanuele Canta, si sono recati in caserma due ex compagni di Andrea Sempio per essere sentiti e nei prossimi giorni lo faranno altri amici e anche i docenti dello stesso indagato.