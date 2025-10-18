Si parla di Garlasco a Farwest con le dichiarazioni di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio: le sue parole sono piuttosto forti

L’avvocato Massimo Lovati, ex di Andrea Sempio, è stato intervistato ieri sera dal programma di casa Rai Farwest, condotto da Salvo Sottile, per approfondire l’argomento Garlasco. L’inviata del talk della tv pubblica ha trovato Lovati con Gallo (il legale del primo), poi, a un certo punto, è arrivato anche Fabrizio Corona, che ha insultato Salvo Sottile: «Sei un incapace a fare questo mestiere – le sue parole – sei proprio un incapace, non sai lavorare, per me sei un cane di giornalista».

Dichiarazioni a cui ha replicato poi Sottile dicendo: «Sei Al Cafone, volevi fare il gangster e sei una macchietta; le tue offese sono una medaglia per me». Dopo questo siparietto, si è passati quindi all’intervista a Lovati: «Perché parlo ancora con Corona? Perché non mi piacciono le chiassate. Devo litigare con questo qua? A 73 anni mi metto a litigare con questo? Ma per favore».

E ancora: «Le mie parole da Corona sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Non per quello. Quando Sempio mi ha chiamato mi ha detto che non era per Corona che doveva rimettere il mio mandato, ma quando, in più occasioni, ho criticato la magistratura, e secondo me quello è il problema».

Quindi ha aggiunto: «Io lo sapevo di Corona, questa gente la pratico da 45 anni, quindi me l’aspettavo, anche se una pugnalata così, con cattiveria, no. Lui continuava a rompere i co*lioni e allora gli ho dato ragione». Sulle nuove indagini per corruzione che hanno come oggetto l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Lovati usa parole durissime, da cui noi ci discostiamo assolutamente:

«Sono pezzi di m* peggio di quelli che c’erano prima, me ne hanno combinato di tutti i colori». E ancora: «Si parla di 35 mila euro, una cifra ridicola, no? Io lavoro per otto mesi su un caso di omicidio volontario, ti sembra una gran cifra? Non li ho presi tutti io, ma anche se li avessi presi tutti non è una gran cifra».

DELITTO DI GARLASCO LOVATI: “NON HO UNA LIRA…”

Ha poi fatto una rivelazione choc: «Non ho una lira in tasca, ma cosa vogliono? Non ho neanche un conto corrente. Come ho fatto a campare? Se sono qui è perché sono campato».

Quindi ha concluso: «Cos’è il mio dopo Sempio? È il cabaret, continuo nella mia attività professionale in attesa di cambiare mestiere. Tu cerchi di prendermi per il cu*o – chiosa – ma non hai capito che sono io a prenderti per il cu*o».

L’inviata di Farwest ha quindi parlato velocemente anche con Gallo, che ha espresso le sue preoccupazioni: «Secondo me si va oltre, penso che verrà indagato Lovati e chi l’ha fatto parlare è lui (riferendosi a Corona, ndr).

Lui fa venire la qualunque, dice di essere alla fine della carriera, cosa devo dirgli, a 73 anni fai le ca*zate? Non so se sia vero che non ha mai aperto un conto corrente, a me sembra impossibile. Ora porto via l’avvocato Lovati», dopo che si è accorto che stava parlando nuovamente con Corona