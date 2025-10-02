Il giallo di Garlasco a Storie Italiane con l'intervista a sorpresa di Massimo Lovati, legale di Sempio: ha annunciato di essere in silenzio stampa

Notizia choc per quanto riguarda il delitto di Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, è entrato in silenzio stampa. Lo ha annunciato stamane in diretta televisiva a Storie Italiane: “Non voglio più parlare, scendo in silenzio stampa, per la mia riservatezza e quello del mio assistito, mi spiace e mi scuso, ma non ho nient’altro da dire. Ripeto che sono in silenzio stampa – le parole di Lovati incalzato dall’inviata di Storie Ialitane – mi spiace e me ne scuso ma per questioni di riservatezza mie, ho annullato tutte le interviste programmate fra cui quella di ritto e Rovescio di oggi e quello di Quarto Grado di venerdì sera”.

E ancora: “Non parlo per motivi di riservatezza miei, non è escluso che settimana prossima potrei tornare da voi, per adesso è così. Io sono in silenzio stampa e mi riservo di venire da voi, qualora fossi invitato, di tornare la prossima settimana, spero di essere ancora invitato. E’ un silenzio stampa mio personale non riguarda l’avvocato Taccia, è una cosa individuale”, ha poi precisato.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI IN SILENZIO STAMPA: SETTIMANA DURA PER LA DIFESA

Le parole di Lovati giungono dopo che è scoppiato il caso della procura di Brescia, con l’accusa di corruzione a Mario Venditti e giri particolari di denaro da parte della famiglia di Sempio. Più volte in questi giorni Lovati è stato in qualche modo accusato di aver preso dei soldi in nero, accuse sempre rimandate al mittente, ed evidentemente vuole aspettare che le acque si calmino un po’ prima di tornare a parlare.

Tra l’altro la difesa di Sempio ha registrato anche “l’addio” del Generale Garofano che ha deciso di lasciare il proprio mandato da consulente genetista dell’indagato, di conseguenza non è da escludere che tutte queste vicende siano collegate fra loro. “Saluto il collega e gli rinnovo la stima – ha commentato Antonio De Rensis, presente in studio a Storie Italiane – non commento le parole di Massimo, lo stimo e lo rispetto, saranno figlie di sue valutazioni e non mi permetto di dire una parola rispetto a quello che dice lui”

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI IN SILENZIO STAMPA: “CONTINUANO I COLPI DI SCENA”

Eleonora Daniele ha aggiunto: “Rispetto le decisioni di ognuno e facciamo tutti le nostre valutazioni del caso, se ha annullato le interviste avrà le sue buone ragioni, magari è successo qualcosa stamattina di cui noi non abbiamo accortezza e non sappiamo nulla”.

Così invece il prof Di Giannantonio, psicologo in studio: “Questo silenzio stampa part time mi sembra una novità assoluta, quindi Garlasco continua a regalare colpi di scena, quanti pieni di significato o privi di significato il pubblico si farà una sua opinione”. In effetti Garlasco continua a regalare grandi colpi di scena e in questi ultimi giorni la difesa di Sempio sembrerebbe aver un po’ accusato il colpo: attendiamo i prossimi aggiornamenti che arriveranno a brevissimo.