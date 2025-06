Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, intervistato dal Corriere della Sera sul delitto di Garlasco: scopriamo cosa ha detto

E’ un Massimo Lovati tranquillo ma neanche più di tanto in merito all’indagine di Garlasco. L’avvocato di Andrea Sempio, ormai volto noto dei salotti televisivi nelle ultime settimane, ha rilasciato una intervista ai microfoni del Corriere della Sera, sottolineando le sue sensazioni, i suoi timori, e i suoi ben noti disappunti in merito a questa nuova inchiesta che vede come unico indagato il suo assistito, accusato di omicidio in concorso.

“E’ andata come doveva andare”, sottolinea il penalista, aggiungendo che: “Era chiaro che sui rifiuti non potevano esserci tracce di Sempio”. In ogni caso, come anticipato, Lovati dice di restare “con la guardia alzata”, e il motivo è chiaro: teme che la procura, o magari la difesa di Alberto Stasi, possa tirare fuori da un momento all’altro “qualche coniglio dal cilindro”.

Insomma, chiaro il discorso del penalista che si sta occupando del caso di Garlasco “Non è finita qui”, lo dice senza troppi giri di parole per poi aggiungere “E’ ancora presto per cantare vittoria”.

Massimo Lovati ha parlato più volte di incubi negli scorsi giorni, ma questi brutti sogni sembrerebbero essere terminati anche perchè sui tanto chiacchierati vasetti di Fruttolo è stato rinvenuto solo il dna di Chiara, come del resto era presumibile. “Inoltre non ci sono impronte”, aggiunge l’avvocato Lovati.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “CI OPPONIAMO A TUTTO”

E a proposito delle impronte, la procura sarebbe propensa a fare una ulteriore indagine per individuare impronte latenti, e l’avvocato di Andrea Sempio mette subito le cose in chiaro: “Ci opponiamo all’estensione dell’incidente probatorio”, anche perchè lo stesso è nato con lo scopo di trovare del materiale genetico e non delle impronte, ma alla fine “sarà il Gip a decidere”.

Ricordiamo che i legali di Andrea Sempio si sono sempre opposti all’apertura dello scatolone con la spazzatura, mancando il decreto particolare in cui si segnalava che si sequestrava solo la spazzatura, di conseguenza avrebbero già presentato una richiesta di annullamento.

Nonostante non sia emerso nulla negli ultimi giorni, per Lovati l’inchiesta non sta dando segni di debolezza, restando “insidiosa”, e ricordando il capo di accusa che da sempre l’avvocato definisce ondivago: “Mai visto nulla di simile in 50 anni di carriera”, aggiunge parlando con il Corriere della Sera.

Per Lovati questo capo d’accusa “è come lo schiaffo del soldato, non si sa da dove arrivi quindi non puoi difenderti”. In ogni caso Andrea Sempio è tranquillo, dice Lovati, “è innocente”, anche se magari potrebbe essere solo apparenza. Lovati non è preoccupato dal dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, che per la procura apparterrebbe a Sempio, visto che fa fede, a suo modo di vedere, la perizia di De Stefano, e anche l’impronta 33 non lo spaventa: “Anche se fosse di Sempio andrebbe contestualizzata”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “VISTA LA MIA ESPERIENZA…”

Ma attenzione, perchè Lovati sgancia poi una bombetta nel finale di intervista: “Alla luce della mia esperienza bisogna sempre essere preoccupati”, aggiungendo che al momento non c’è nulla di concreto contro Sempio “Ma tempo dei colpi di scena improvvisi”. A riguardo Massimo Lovati aggiunge che ci sarebbero delle voci di “una testimone che accuserebbe Sempio”, precisando comunque di non sapere nulla.

Il penalista è quindi preoccupato da questa voce, precisa, sottolineando come già in passato ha assistito ad inchieste in cui, quando non si arrivava a nulla di concreto, “all’improvviso salta fuori dal cilindro un coniglio che canta”. A chi si riferirà il buon Lovati? Forse ad un altro dei suoi sogni o dei suoi incubi, o realmente queste voci su Andrea Sempio sono fondate? Speriamo di non assistere all’ennesimo falso scoop, così come quelli che abbiamo registrato in questi intensi tre mesi di nuova inchiesta, dove i colpi di scena si sono susseguiti.