Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati ospite stamane di Storie Italiane: il legale di Sempio ha affrontato svariati argomenti, le sue parole

L’avvocato Massimo Lovati è stato intervistato stamane da Storie Italiane sugli ultimi aggiornamenti di Garlasco e le prime parole sono state sul “caso Garofano”, che ieri ha fatto sapere di aver rimesso il mandato con Andrea Sempio. “Bisogna partire dal 20 maggio, data dell’interrogatorio a cui non siamo andati . Al pomeriggio viene pubblicato da Rai Uno una eclatante fotografia composta da due immagini speculari, una rossa e una bianca, con cui sostenete che si tratta dell’impronta dell’assassino e di Sempio. Nominiamo il generale Garofano perchè è un genetista e i nostri tecnici individuano 5 minuzie invece che 15”, riferendosi sempre all’impronta 33.

“Non vi dico come sia stata presa l’impronta di Sempio, ve lo dirò in un’altra occasione – ha proseguito Lovati – questa impronta non solo non era comparabile perchè l’intonaco era stato staccato nel 2007, ma non poteva essere contestuale all’azione omicidiaria perchè non c’era il sangue come stabilito già dai Ris di Parma. Quando uno però non riesce a perdere hanno fatto una alchimia tentando di dimostrare che sotto la foto si riusciva a dimostrare che c’era il sangue. Io ho detto a Garofano che non mi interessava di questo impronta e che l’avremmo vista solo al dibattimento se mai ci sarà”.

“Questa è la mia strategia difensiva, se il generale Garofano la pensa diversamente e come la parte civile rappresentata dall’avvocato Tizzoni, io rispetto tutte le idee e se lui ritiene di non essere più compatibile con l’incarico affidatogli va bene, che se ne vada, cosa devo fare, troverò un altro consulente. Me l’ha comunicato comunque, non l’ho saputo tramite i giornali, mi ha mandato una PEC attraverso cui lui rimetteva appunto il mandato. Non ci sono altri motivi se non prettamente tecnici legati alla strategia difensiva. Andrò io a fare io il consulente, faccio un corso di genetica veloce e andrò io. Credo che comunque non rientrerà, ha dato le dimissioni e ne ho preso atto, lui ha chiarito il perchè ed è la verità, ci sono state delle divergenze”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI SI ARRABBIA SUI PAGAMENTI E FA CHIAREZZA

Sulla famosa questione dei 40.000 euro usciti dai conti dei Sempio, Lovati ha spiegato: “Venerdì hanno fatto un verbale di sequestro fra cui un pizzino dove venivano annotati dal papà del Sempio i pagamenti che venivano fatti presumibilmente agli avvocati, c’è scritto Lovati e Garafoano e poi ci sono delle cifre, arrivava a 43.000 euro? Non so. Il pizzino in questo caso reca gli importi reali, invece su quel foglietto che continuate a porre all’attenzione ‘Venditi Gip 20:30′, non c’ scritto 20.,000 euro e 30.000 euro: da una parte 20 e 30, dall’altra 1.000, 2000., 3000, 1.500 e sono i soldi che la famiglia Sempio ha usato per i pagamenti legali.

Se io faccio i conti della mia attività professionale svolta nel 2017 altro che 40.000 euro, minimo diventano 120.00, non sapete cosa ho fatto io. Io ho la fattura? Non so sono tenuto a dirlo, dico solo che sono stato pagato dalla famiglia Sempio, sono soddisfatto dai pagamenti che ho ricevuto per la mia importantissima attività svolta e altro non devo dire. Io dico che i soldi venivano dati all’avvocato Soldani in una palazzina al quinto piano di Vigevano. Io non so se loro sono stati pagati, io sono stato pagato e con quel promemoria che ha fatto Giuseppe Sempio risultano pagamenti dilazionati che lui di volta in volta consegnava agli avvocati, c’è scritto anche garofano”.

Ad un certo punto si è alterato quando ha sentito Eleonora Daniele parlare di nero: “Io non ho preso niente in nero, ho detto che sono stato pagato in contanti ed è qualcosa di diverso, attenzione, voi sbagliate a fare il processo all’avvocato, questo ai telespettatori non interessa, a loro interessa altro, sono stufo, come sono stato pagato non vi deve interessare, parlate del caso giudiziario non dei soldi che ho preso o non ho preso, se no mi alzo e me ne vado, non voglio più parlarne basta, se volete farmi queste domande ditelo subito”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI SULLE INTERCETTAZIONI E LE ACCUSE ALLA PROCURA

Lovati ha poi precisato sull’intercettazione fra Sempio e il carabiniere Spoto: “La notifica dell’invito all’interrogatorio è stata notificata non a casa sua ma sul luogo di lavoro, è per quello che lui dice che staccava alle ore 16:00. Gli da del tu? Che problema c’è? Magari si conosceva prima o magari danno a tutti del tu. Questa è la caccia alle streghe, mi sembra di essere tornato nel 1.600. Può essere un atteggiamento criticabile ma che non significa nulla, anche l’aggettivo opaco non dice niente, denota una capziosità che è insita nelle parole della procura, cosa vuol dire opaco? Mi devono spiegare cosa intendono. Io non offendo nessuno, dico quello che penso, attenzione a come si parla”.

Lovati ha poi puntato ancora il dito contro la procura, dicendo: “Sono tante le cose non usuali a partire dalla slealtà della procura il giorno dell’interrogatorio, che mi fa un blitz… queste sono corbellerie. Io sono un libero cittadino oltre che un avvocato ed esprimo le mie idee, se non volete sentire quello che penso non chiamatemi più. Ho detto solo che la tattica della procura è stata sleale perchè mi ha tolto dalla mia stessa funzione il giorno stesso dell’interrogatorio, l’hanno fatto apposto a far uscire la notizia dell’impronta 33, proprio quella mattina?”. De Rensis ribatte: “Massimo è sempre molto estremo quando parla delle procure, la procura di Pavia ha tollerato non so se anche Brescia avrà la stessa tolleranza, io non avrei mai parlato di slealtà”.