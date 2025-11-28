A Dentro la notizia si è parlato ampiamente ieri del giallo di Garlasco e in collegamento vi era l'avvocato Cataliotti. Scoppiettante l'intervista a Lovati

Sono durissime le parole di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, in merito alla fuga di notizie riguardante la possibile compatibilità fra il DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi e quello dello stesso indagato. Parlando ieri con i microfoni di Dentro la notizia, su Canale 5, ha spiegato: “Secondo me la notizia è falsa, altrimenti sarebbe una cosa inaudita, un’anticipazione illegittima che renderebbe impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe alla ricusazione del perito e del giudice”. Quindi ha proseguito: “Bisogna capire chi l’ha propalata e chi l’ha fatto ha compiuto un atto di terrorismo verso l’indagato, che si sente prima del tempo inchiodato per una cosa che non è avvenuta; non sarebbe la prima volta perché è già successo con l’impronta 33 e l’ignoto X, ed è una strategia che non mi piace”.

In collegamento con il programma di Gianluigi Nuzzi vi era l’avvocato Liborio Cataliotti, attuale legale di Sempio, che ha spiegato: “Credo che si debba far chiarezza verso i telespettatori: è stato divulgato dal perito Albani del giudice per le indagini preliminari di Pavia un responso parziale, una valutazione di natura biostatistica del tutto scevra di commenti e di conclusioni; sono stati i commentatori, non so indotti da chi, a sintetizzare così… Leggo le agenzie di stamattina: ‘il materiale genetico ha restituito una compatibilità di 12 marcature su 16, sufficienti per una comparazione’. Questa è la sintesi – commenta Cataliotti – e questa affermazione è, dal punto di vista scientifico, sindacabile, nel momento in cui il prof. De Stefano, nel gennaio 2017, durante il processo a Stasi, non dà certezze e la banca dati da cui si è attinto è di 5.000 italiani su 58 milioni circa”.

DELITTO DI GARLASCO, CATALIOTTI: “NOTIZIE CHE SORPRENDONO…”

Quindi Cataliotti ha continuato: “Sorprende e amareggia il fatto che, dopo settimane che si è discusso della propagazione della consulenza Linarello con la messa in croce del povero avvocato Lovati, oggi passi come una novità il fatto che si sia propalata una PEC con una perizia parziale mandata solo ai periti di parte. La dottoressa Albani ha comunque parlato di DNA da contatto, e quello può diventare un dato”, soffermandosi quindi sul fatto che non si tratta di una traccia genetica diretta. Cataliotti ha poi ricordato la famosa impronta 33, quella che si trova sul muro vicino alle scale di casa Garlasco dove è stata trovata la povera Chiara Poggi e che per la procura apparterrebbe ad Andrea Sempio: “L’impronta 33 adesso non è assegnata; esiste una perizia di parte (del team di Stasi, ndr), c’è anche quella del dottor Garofano e del dottor Bisogno, nostri periti di parte, che non rende assegnabile quella impronta”.

Cataliotti è infine ritornato sul DNA, ricordando i punti di contatto fra la povera Chiara e Andrea Sempio: “Chiara quella mattina fa colazione e poi accende la televisione con il telecomando, e quella è la TV per la Playstation che usava Sempio (quando giocava con Marco Poggi, ndr); quindi, prima di capire se quel DNA sia da contatto diretto o indiretto, io invito alla prudenza: se è contatto indiretto si possono svilire tutte le considerazioni”. Chiarissimo e giusto il pensiero di Cataliotti, che sottolinea prima di tutto come il DNA non porti all’identificazione di un soggetto; secondariamente, bisognerà dimostrare come e quando sia finito sulle unghie di Chiara qualora fosse dimostrato (cosa molto complicata) che fosse di Sempio. In studio, a Dentro la notizia, vi era anche l’avvocato



DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DI GALLO E ABBATE

Fabrizio Gallo, da qualche settimana avvocato difensore di Massimo Lovati, che ha commentato: “L’uscita della notizia è intempestiva, ma, facendo un ragionamento tecnico secondo quella che è la mia esperienza, un dato di questo tipo potrebbe portare a una richiesta di rinvio a giudizio. E poi c’è il problema dello scontrino (il famoso ticket del parcheggio di Vigevano prodotto da Sempio la mattina del 13 agosto 2007, verso cui Gallo è sempre stato molto scettico, ndr). Secondo me, se questa notizia risulterà vera, potrebbe portare a un rinvio a giudizio, ma è una garanzia verso Sempio”.

Infine il pensiero di Carmelo Abbate, che ha commentato durissimo: “Se ci avessero detto nel 2014 che sulle unghie di Chiara c’era il DNA di un uomo che non era Stasi, oggi Alberto non sarebbe in carcere. È aberrante!”. Una notizia, quella diffusa nella giornata di ieri, che ha senza dubbio “agitato” le acque e bisogna capire chi l’abbia resa pubblica e a quale scopo: forse per far uscire Andrea Sempio allo scoperto? Fino ad oggi l’indagato non ha mai registrato alcun passo falso e il suo racconto, ormai da anni, è apparso sempre lineare e identico.