Delitto di Garlasco, Lovati ha confermato al Consiglio di disciplina dell'Ordine degli avvocati pagamenti in contanti dai Sempio: atti trasmessi ai pm

Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio per la nuova indagine sul delitto di Garlasco, eppure resta sulla scena. Ora è lui alle prese con guai giudiziari, perché potrebbe aprirsi un nuovo fronte dopo l’inchiesta per diffamazione aggravata di cui si sta occupando la Procura di Milano.

L’Ordine degli avvocati di Pavia, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni nelle ultime settimane, ha trasmesso agli inquirenti le dichiarazioni rese dall’avvocato al Consiglio di disciplina. Lo rivela La Provincia Pavese, spiegando che Lovati avrebbe confermato di aver ricevuto soldi in contanti per difendere Sempio nel 2017.

Ora la Procura dovrà valutare se abbia commesso un reato, e se quei soldi in contanti siano stati dichiarati o percepiti in nero, mentre dal punto di vista disciplinare è in corso un procedimento.

Il caso dei soldi è esploso per via del biglietto trovato a casa della famiglia Sempio durante la perquisizione del maggio scorso, che per la Procura di Brescia sarebbe un indizio della presunta corruzione dell’ex procuratore Mario Venditti.

LOVATI TRA SOLDI IN CONTANTI E L’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE

Lovati, in tv, ha più volte spiegato che quei soldi — che per gli inquirenti bresciani sarebbero stati usati per far archiviare Andrea Sempio — in realtà sono arrivati a lui, a suo dire in contanti, come pagamento per la sua attività professionale. Una versione che ha ribadito anche al Consiglio di disciplina dell’Ordine degli avvocati.

Nel frattempo resta aperta l’inchiesta per le dichiarazioni sullo studio legale Giarda e su Falsissimo di Fabrizio Corona. Dunque, è una fase tutt’altro che semplice per l’avvocato, che ora rischia richiami o sanzioni.

Secondo La Provincia Pavese, potrebbe però aprirsi un altro procedimento giudiziario se emergesse che ha ricevuto pagamenti in nero per difendere Andrea Sempio nella precedente indagine che lo vedeva coinvolto nel delitto di Garlasco.