Non c’è nulla di certo su Ignoto 3 per l’avvocato Massimo Lovati: «È un dato interpretabile». Il legale di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, ha spiegato a Filorosso di aver ricevuto una spiegazione differente dai suoi consulenti, cioè che la traccia riguarda una «garza contaminata prima dell’uso, perché è stata toccata sicuramente dall’ausiliario del dottor Ballardini», il medico legale che eseguì l’autopsia su Chiara Poggi.

Trattandosi di una contaminazione della garza, per Lovati «siamo fuori strada quando diciamo che c’è un altro personaggio sulla scena del delitto». L’assassino «uno era e uno rimane».

Come il legale della famiglia Poggi, Lovati nutre dei dubbi sulla direzione intrapresa dalla Procura di Pavia nella nuova inchiesta: «Secondo me c’è incertezza anche su Ignoto 1. Dicono che sia Sempio; noi lo abbiamo sempre negato e dimostreremo che non è lui».

“DELITTO DI GARLASCO? UN SOLO KILLER”

E, come Tizzoni, anche Lovati ritiene che non siano coinvolte più persone nel delitto di Garlasco, quindi l’assassino sarebbe uno solo. «Chi è e dove sarebbero intrecciabili questi? C’è un’impronta di scarpa sola…», ha dichiarato il legale di Sempio.

Nel corso del suo intervento a Filorosso, ha contestato anche il nuovo studio della dinamica del delitto di Garlasco con la BPA, sugli schizzi di sangue e sulle orme: «L’impronta è una sola. Possono fare tutti gli studi che vogliono. L’impronta è una sola».

Per quanto riguarda una sua precedente dichiarazione, nella quale aveva riferito che alle 11:30 del 13 agosto 2007 tutti lì già sapevano che era stata uccisa una ragazza, il legale ha chiarito che potrebbe anche sbagliarsi: «Siccome mi hanno aspramente criticato, allora mi sono rivisto e ho pensato, “non è che ti sei sbagliato?”; magari era il pomeriggio, può anche essere che io mi sono sbagliato, però io mi ricordo del sole di mezzogiorno…».

I DUBBI DI LOVATI SULLE INDAGINI

Al termine del suo intervento a Filorosso, l’avvocato Massimo Lovati ha ribadito di non aver capito chi sono gli ignoti e di non sapere come si possa risalire a loro. «L’indagine scientifica parla sicuramente di una contaminazione perché questa garza, prima di essere stata utilizzata, è stata toccata da questo ausiliario del medico legale…».

Dunque, per il legale di Sempio si stanno «facendo dei ragionamenti, elucubrazioni…», ma alla fine la nuova indagine sul delitto non ha prodotto nulla di significativo, secondo Lovati. «Oltretutto alcune cose sono state abbastanza ridicole, tipo quando sono andati a dragare il canale, cose ridicole», conclude il legale.