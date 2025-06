Mattino 5 News si è occupato anche stamane del delitto di Garlasco con l'intervista a Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio

L’avvocato Massimo Lovati è stato intervistato stamane da Mattino 5 News per parlare del caso di Garlasco. Le prime parole sono state sulla nuova impronta 97F che sarebbe stata trovata sul muro vicino al cadavere di Chiara Poggi: “Mi sembra di capire che c’è sangue di Chiara all’interno, fatto sta che ancora una volta si parla di una impronta compatibile con il palmare di Andrea Sempio. Spero di aver capito male, son tutto cose che saltano fuori dopo 18 anni, non si sa bene come”.

“Questa impronta non è oggetto dell’incidente probatorio al momento. Ormai cercano dappertutto, non ho idea, è una notizia che mi lascia per il momento in uno stato neutro”. Quindi ha proseguito: “L’incubo su Andrea Sempio? E’ finito dal giorno in cui sono stati consegnati i reperti, ormai quel che è stato è stato.

Lovati ha proseguito: “Ormai le carte sono ferme, sono in mano ai periti, alla lettura dei periti quindi non c’è più nessun incubo, l’incubo era precedente. Sempio deve parlare? Lui è innocente, non deve parlare e non dire niente, deve dire sempre che non c’entra niente, è la verità, deve sostenerlo come ha sempre sostenuto”.

Sulla spazzatura che verrà oggi esaminata in incidente probatorio: “Questa spazzatura perchè è stata tenuta per 18 anni? Mi sembra una cosa talmente assurda. Hanno eliminato il pigiamino e tutte le tracce, ma hanno tenuto la spazzatura, ma come mai? Se non l’hanno ritenuto utile da analizzare nel 2007 perchè han tenuto un sacco di spazzatura, non è una cosa strana? E’ una cosa stranissima. L’hanno tenuta nella speranza che dopo 20 anni sarebbe ritenuta utile? Questa è fantascienza. Poi io non ho capito chi l’ha tenuta, ho capito solo che è stata consegnata ai carabinieri di via Moscova, per me basta e avanza”.

Lovati prosegue: “Non c’è bisogno di escludere Andrea Sempio perchè lui non c’entra niente, perchè nata questa indagine? Me lo devono spiegare? Allora faremo tutte le conseguenze. Non ho ancora capito perchè è indagato, non è vero che è stato trovato il dna di Sempio sulle unghie di Chiara, il dna di Sempio è stato preso due mesi fa, non ci sono i termini finali, c’è un termine finale che è il tampone salivare prelevato due mesi e il termine iniziale che è la perizia del prof De Stefano che conclude che quei reperti biologici non possono essere raffrontati con nessun profilo genetico”.

“Quindi tutta quella storia che dite che c’era il dna non è vera. Io non ho mai visto in 45 anni di onorata carriera che una persona viene indagata per vignette pubblicate, telefonate a casa Poggi, che non sono inerenti, come si fa ad indagare una persona così? Se hanno in mano elementi validi, perchè non li dicono? Abbiamo nominato un dattiloscopisca anche noi visto che l’hanno nominato tutti”, ha concluso.