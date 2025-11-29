L'avvocato Massimo Lovati è stato intervistato ieri sera dai microfoni di Quarto Grado sugli ultimi aggiornamenti riguardanti la vicenda Garlasco

L’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, è stato intervistato ieri sera durante la puntata di Quarto Grado per approfondire il caso Garlasco e le prime parole del noto penalista di Vigevano sono state sullo scontrino dell’indagato, quello del 13 agosto 2007 presso il parcheggio vicino alla libreria Mondadori. “Non è un falso, lo scontrino è vero – spiega Lovati, ribadendo il suo pensiero – ma non serve a niente, non incide per niente, è una circostanza irrilevante, non incidente, non potrà mai essere contenuta in un fascicolo processuale, non è un alibi, non è un indizio, è un pezzo di carta, una carta straccia”.

“Forse Gallo (il suo avvocato, ndr) ha frainteso quando dico carta straccia e lui intende falso, ma non è un falso, è una circostanza irrilevante, completamente nulla”. Sulla famosa consulenza Linarello, quella prodotta dalla difesa di Stasi nel 2016 riguardante il DNA sulle unghie di Chiara Poggi, Lovati precisa: “Le notizie di cronaca parlavano già dal 24 dicembre di questa consulenza Linarello, sono andato a cercarmele e ho reperito le consulenze Fabbri e Linarello, non il fascicolo SKP (quello degli investigatori privati, ndr).

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI E LA CONSULENZA LINARELLO

E ancora: “A me interessava la consulenza tecnica Linarello e la repertazione degli oggetti. Non so l’altro chi l’ha preso, non mi interessa. Ho dei testimoni che possono confermare non l’incontro ma la circostanza, è stato un documento stampato e dato brevi manu, non ce l’ho più perché sono molto disordinato”.

Quindi Lovati ribadisce la sua tesi sull’omicidio di Garlasco: “Assolutamente innocente Alberto Stasi, invece Andrea Sempio è completamente estraneo. Stasi è innocente perché comunque partecipa alla scena dell’omicidio, era l’unica persona presente il 13 agosto del 2007. Io gioco? La verità vera è il mio sogno e non me l’hanno lasciato spiegare fino in fondo, mi dispiace di non essere più l’avvocato di Sempio, se no lo avrei spiegato, non posso spiegarlo a voi, rimane il mio sogno, potrò trasportarlo in un romanzo”.



DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “IL CONIGLIO E’ COME IL FRUTTOLO…”

Quindi ha proseguito con sogni e allusioni: “Il coniglio è una metafora come il Fruttolo, quando ho avuto l’incubo del Fruttolo poi ho avuto l’incubo anche del coniglio. Per me, che sono completamente contrario e odio la politica giudiziale premiale dei pentiti, ho sempre il timore, a causa delle mie esperienze personali pregresse, che spunti un coniglio. Un nuovo testimone? Altrimenti andiamo in letargo fino a ottobre del 2026, non penso che chiuderanno le indagini a febbraio, non mi fido, io non mi fido mai”.

Un Lovati, quindi, che continua a temere che da un giorno all’altro emerga qualche nuova pista che possa in qualche modo “incastrare” Sempio, anche se sembra difficile chi possa essere, essendo lo stesso indagato, fino a prova contraria, totalmente estraneo ai fatti: vedremo se la vicenda Garlasco ci regalerà altri colpi di scena nei prossimi giorni.