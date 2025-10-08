Delitto di Garlasco, caos Lovati: legale di Sempio indagato per diffamazione dopo denuncia di Giarda. Procura di Pavia all'attacco, interviene anche Ordine

CAOS SU LOVATI, GIARDA LO DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE

Un fuoco incrociato contro l’avvocato Massimo Lovati dopo le confidenze fatte a Fabrizio Corona, che ha trasmesso le dichiarazioni a Falsissimo su YouTube. Il legale di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco risulta a sua volta indagato, ma per diffamazione aggravata, in seguito alla denuncia sporta dagli ex difensori di Alberto Stasi, citati nel corso del suo colloquio con l’ex re dei paparazzi.

Poi è arrivata la nota della Procura di Pavia, mentre nel frattempo è emerso che è attenzionato pure dall’Ordine degli avvocati, che non esclude provvedimenti. Ma andiamo con ordine, partendo appunto dalla questione diffamazione.

Lovati era stato denunciato dallo studio legale Giarda, perché lo scorso marzo aveva dichiarato che l’inchiesta del 2017 sul delitto di Garlasco “è frutto di una macchinazione della difesa Giarda“, citando anche gli investigatori coinvolti dallo studio legale in questione, visto che all’epoca Alberto Stasi era assistito da Fabio Giarda, perché avevano “prelevato clandestinamente il Dna” a Sempio.

A Lovati è stata notificata la chiusura delle indagini da parte del pm milanese Fabio De Pasquale. “Mi difenderò da solo“, ha fatto sapere Lovati, come riportato dall’Ansa.

PROCURA DI PAVIA E ORDINE DEGLI AVVOCATI ALL’ATTACCO

Nel frattempo, il legale di Andrea Sempio è finito nel mirino della Procura di Pavia per le dichiarazioni trasmesse lunedì da Falsissimo. In una nota hanno precisato che il procedimento ha tratto spunto dalla relazione genetica forense depositata dalla difesa di Alberto Stasi nel 2023, quando il pm Stefano Civardi era in servizio a Milano.

Gli inquirenti di Pavia, quindi, incaricarono due consulenti tecnici per gli accertamenti tecnici, quindi nel febbraio dell’anno scorso il procuratore Fabio Napoleone ha chiesto la riapertura delle indagini.

L’assegnazione del procedimento a Civardi, che si è insediato nel febbraio dell’anno scorso, è avvenuta dopo. Questa la ricostruzione fatta dal procuratore Napoleone nel comunicato con cui contestano le affermazioni di Lovati, che vengono ritenute destituite di ogni fondamento.

Lovati, però, è finito anche sotto la lente dell’Ordine degli avvocati di Pavia, non solo per le dichiarazioni rese a Fabrizio Corona. Infatti, l’Adnkronos ha appreso che le sue dichiarazioni vengono seguite da tempo, tanto che il Consiglio di disciplina si occuperà della questione. Si parla di un monitoraggio che è in corso da mesi per le dichiarazioni rese in tutti questi mesi, tra insinuazioni, accuse e anche confessioni di aver intascato soldi in nero.

DELITTO DI GARLASCO, IL LEGALE DI SEMPIO SI DIFENDE A ORE 14

Lovati dal canto suo ha provato a giustificarsi in merito alle confidenze fatte a Fabrizio Corona, infatti a Ore 14 ha dichiarato: “È venuto molto tardi, ha portato da bere e mi ha proposto un serial, un film. Mi ha chiesto di parlare a ruota libera, intanto mi versava da bere, così che parlassi con maggiore gusto. Mi ha chiesto di inserire volgarità, di fare affermazioni volgari“. Non è mancato un attacco all’ex amico: “Lui mi ha tradito, perché l’ha distribuito per altre finalità. Io parlavo a ruota libera“.

Ma Lovati non ritiene di aver detto nulla di grave: “Cosa ho detto di Venditti? Che lo trovavo a giocare ai cavalli nel 2010. In quel periodo andavo a San Siro, basta vedere le foto… Sono sempre stato appassionato di ippica e mi sembra di averlo visto in qualche circostanza, che problema c’è? Non so neanche, perché poi a furia di bere…“.

BRUZZONE: “SEMPIO DOVREBBE CAMBIARE LEGALE”

Durissimo il commento della criminologa Roberta Bruzzone: “Ma veramente qualcuno di voi gli crede? Stiamo andando oltre ogni limite. Stiamo parlando di un caso di omicidio, di una ragazza brutalmente assassinata. Ma come è possibile che questa persona sia ancora in circolazione su questa vicenda? Io questa cosa non me la spiego, non è possibile“, ha dichiarato dopo la messa in onda dell’intervista.

“Io non credo che sia in grado in questo momento di affrontare un compito così delicato, ha dato ampiamente segni di vulnerabilità e fragilità sotto molteplici profili. Mi auguro non se ne abbia a male, ma è sotto gli occhi di tutti, non ci vuole Freud per fare questa valutazione. Non credo sia in grado di portare avanti in maniera adeguata, in base ai principi deontologici, la sua attività delicata in una vicenda comunque complessa“, ha proseguito Bruzzone.

Per la psicologa forense, la famiglia di Andrea Sempio dovrebbe affidare la difesa a un altro legale: “Credo che la difesa vada delegata a un altro soggetto. Credo che probabilmente stia affrontando un momento di grande fragilità personale e non è in grado di portare avanti questa attività“.