C'era anche l'avvocato Massimo Lovati ieri sera negli studi di Quarto Grado, su Rete 4, per parlare degli ultimi clamorosi risvolti sul caso di Garlasco

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è stato ospite ieri di Quarto Grado per commentare gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda Garlasco. La procura di Brescia ha aperto una indagine per presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, cercando di vederci chiaro su un giro di 40.000 euro che sarebbero partiti dai conti dei Sempio per finire non si sa bene dove.

“Assolutamente no non hanno corrotto Venditti i genitori di Sempio – esordisce Lovati senza giri di parole – è l”accusa che deve provare questi soldi da dove arrivano, non noi, e comunque non sono tanti soldi, è una somma che è spalmata in sei mesi, è una somma esigua rispetto ad una incolpazione di quel genere”. E ancora: “Prima di andare a fare i conti nelle tasche altrui, bisogna capire perchè, e quella somma rispetto ad un’accusa di questo genere – corruzione in atti giudiziari – è ridicola nei confronti di un procuratore capo della repubblica che guadagna 20mila euro al mese, 120.000 euro ogni sei mesi. Secondo fatto molto più importante, quella indagine del 2016 era una causa vinta dall’inizio, era vuota di contenuti e se io fossi stato il dottor Venditti, non ci avrei messo 21 secondi per chiedere l’archiviazione, ma un secondo”.

Quindi Nuzzi ha chiesto a Lovati se sia stato pagato per la prima indagine su Sempio e il giallo di Garlasco, datata 2017: “Penso di si, non mi ricordo quando e quanto, se dovessi ricordarmi di tutto… sicuramente mi avran pagato, io la pensione non la percepisco, lo stipendio neanche. Di solito mi faccio pagare in contanti preferibilmente, lo dico spassionatamente”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI E I SOLDI: “MI RIFIUTO DI RISPONDERE!”

Nuzzi di nuovo lo incalza: “Ma 40.000 euro una parcella per un procedimento vuoto?” e Lovati ha replicato: “Mi sembra poco. Comunque nel pizzino non c’è scritto 20.000 o 30.000 ma 20 e 30 e gli spiego subito: quelli sono i costi per le copie degli atti”.

Sulla possibilità che abbia preso dei soldi in nero dai Sempio nel 2017: “Mi rifiuto di rispondere a questa domanda perchè non ha rilevanza rispetto al tema che stiamo trattando. Prendere soldi in nero non è reato, è una sanzione amministrativa o evasione fiscale. Gli avvocati vanno pagati se c’è un professionista che lavora… se prendo le tabelle per quello che ho fatto ci vorranno 90.000 euro. Io non faccio lo sconto a nessuno, faccio i conti nelle tasche dei miei clienti, chi più ne ha più ne metta, c’è gente che può fare di più e gente che può fare di meno come la famiglia Sempio. Quanto mi hanno detto i Sempio? Non mi hanno dato niente… se mi mettete a processo che non c’entro nient, mi rifiuto di rispondere, fate il processo all’avvocato. Eravamo 3 avvocati all’epoca, non c’ero solo io”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI FA CHIAREZZA SULL’INTERCETTAZIONE DEI SEMPIO

Dai dati in mano alla Procura i soldi dei Sempio sarebbero usciti dai conti prima dell’archiviazione della posizione dello stesso: “Io mi faccio pagare come voglio – ribadisce Lovati – sono libero professionista, posso difendere gratis e posso chiedere di più di quanto mi spetta se il cliente me lo da. Non ho ricevuto questi contanti – ribadisce – mi sembra di essere sotto processo per evasione fiscale quando stiamo parlando di corruzione, io sono stufo… non mi chieda più se mi hanno pagato o no”.

Sull’intercettazione telefonica fra Andrea Sempio e il padre sulle domande degli inquirenti, Lovati fa chiarezza: “Questa intercettazione telefonica è contemporanea a quando sono venuti in studio a chiedere consiglio a me, l’unico atto investigativo depositato in quella indagine era un fascicolo investigato della SKB (società di investigazione ndr) dove non c’era niente, io ce l’avevo e gli ho detto che sicuramente gli avrebbero chiesto qualcosa su queste fandonie, quindi gli ho detto di stare tranquilli e se gli avessero fatto domande che sviavano da questo fascicolo di dire che non si ricordavano.. Sono consigli che ho dato io da avvocato, posso o è vietato? Se è vietato che mi incrimino”. Tornando poi sul compenso: “40.000 euro per questa indagine? Risponderò ad una eventuale una indagine fiscale. Guardi che sono pochi 40.000 euro per il lavoro che ho fatto. Siamo andati avanti dopo perchè ho denunciato i legali di Stasi e loro han denunciato me per diffamazione, ho 4 o 5 scatole del mio lavoro”.



DELITTO DI GARLASCO, TACCIA: “STIAMO LAVORANDO PRO BONO”

L’avvocato Taccia, altro legale di Sempio, in diretta dalla casa dei genitori del suo cliente da Garlasco, aggiunge: “Il pizzino? Ci ho pensato ed effettivamente se sono somme così esigue di solito sono per le marche da bollo che si pagano per ottenere copie della richiesta di archiviazione. Non c’è scritto 20/30.000 euro. Mi sembra una cosa che si può contestualizzare con i diritti di copia, quando andiamo in cancelleria a chiedere copie che vengono pagate con marche da bollo in base alle pagine che si estraggono dal fascicolo”.

Poi ha voluto precisare: “Io e l’avvocato Lovati stiamo lavorando pro bono, gratuitamente, io sono amica di Andrea e io ho chiesto all’avvocato Lovati di aiutarci che il caso è complesso e l’avvocato Lovati che è un grande maestro ha accettato di pagarci. Loro adesso non ci possono pagare poi nel caso se ne riparlerà in futuro”.