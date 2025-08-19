Delitto di Garlasco, per l'avvocato Massimo Lovati gli assassini di Chiara Poggi non verranno mai trovati e non ci sarà alcuna revisione per Alberto Stasi

L’ipotesi del concorso di più persone nel delitto di Garlasco non ha fondamenta solide per l’avvocato Massimo Lovati, tornato a parlare del caso in una nuova intervista, stavolta su YouTube. Il legale di Andrea Sempio è intervenuto nel podcast dello psicologo Andrea Tosatto insieme a Paolo Larcieri, ex legale del maresciallo Marchetto che si occupò della prima indagine sull’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo Lovati, con i chiarimenti su Ignoto 3, frutto di contaminazione, l’ipotesi del concorso è crollata, e quindi anche l’impianto investigativo che coinvolge il suo cliente.

«In base alle ultime risultanze che riguardano l’Ignoto 3, soprattutto l’accertata contaminazione, allora io mi permetto di dire e sostenere che il partito del concorso di persone a fronte dell’evento omicidiario ha perso, e quindi ha perso tutta l’indagine. L’indagine è partita come omicidio in concorso, che era l’unica maniera per poter riaprire un’indagine che altrimenti sarebbe stata coperta da una sentenza passata in giudicato contro Stasi Alberto e da un decreto di archiviazione non opposto nei confronti di Andrea Sempio».

L’errore, per Lovati, sta anche nell’aver cercato complici anziché l’assassino: «Si sono perduti in questo dato, che ormai è stato sconfessato, dell’Ignoto 3».

Inoltre, ha sostenuto che l’assassino non sia neppure Alberto Stasi, ribadendo la pista del sicario che sarebbe legato a un’organizzazione criminale «che ha dovuto sopprimere Chiara Poggi perché era diventata scomoda, perché aveva scoperto alcune cose che non avrebbe dovuto scoprire e che potrebbero essere state deleterie per soggetti di alto potere».

DELITTO DI GARLASCO? PREMEDITATO PER LOVATI

Ha anche insistito in merito alla premeditazione del delitto e alla scelta del giorno, che sarebbe stata strategica in quanto c’era la fiera a Vigevano, quindi poche persone a Garlasco e la famiglia in vacanza. Ma Lovati ha anche criticato le versioni fornite da Stasi, ritenendo che il racconto della scoperta del cadavere sia una bugia che gli fu «inculcata» da altri, forse per coprire i veri assassini.

«Un racconto di quel genere lì non può essere farina del suo sacco, perché ricordiamoci che Alberto Stasi è laureato alla Bocconi, quindi ha un’intelligenza superiore alla media. Uno che è laureato alla Bocconi, se deve dire una bugia per proteggere se stesso, se la inventa coi fiocchi. Dà proprio l’impressione che abbia imparato qualcosa. Quel ricordo lì, quel discorso di Stasi, è stato inculcato da altri, dai veri assassini».

LE PREVISIONI SULLA NUOVA INDAGINE

Lovati ha espresso scetticismo sulle nuove prove genetiche (elettroferogramma, DNA compatibile con Sempio, reperti deteriorati), definendole «alchimia» e ribadendo che non potranno mai avere valore probatorio serio. In conclusione, ritiene che il caso non arriverà mai a verità giudiziaria: Alberto Stasi resterà condannato, Andrea Sempio potrà solo difendersi dall’ombra e il vero movente rimarrà sepolto.

«Si arriverà a ottobre, dove tutti questi alchimisti lasceranno il campo, perché più di così non può essere. E chiuderemo l’incidente probatorio in questo modo, così interlocutorio. Stasi rimarrà a finire la sua pena. Noi andiamo tutti a nanna, perché non c’è più niente da dire, da fare».

Non vede neppure prospettive di revisione, «perché non ha in mano niente», ha aggiunto in riferimento ai legali di Stasi. Infatti, le precedenti richieste sono state respinte. «Cosa c’entra se le indagini sono state fatte male? Per ottenere un giudizio di revisione ci vogliono delle prove concrete che lui è innocente, mica tutte queste cose».