A Mattino 5 News e Storie Italiane si parla del delitto di Garlasco con le nuove dichiarazioni di Massimo Lovati, storico legale di Sempio

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5 Mattino 5 News su Garlasco, e nell’occasione ha precisato che l’incontro che doveva andare in scena ieri ad Abbiategrasso, nello studio dell’avvocato Angelo Taccia, con la stessa legale e Andrea Sempio, è saltato.

Parlando con Federica Panicucci, il noto penalista di Vigevano ha spiegato: “L’incontro era programmato ieri sera ma è saltato, è stato rinviato a data da destinarsi, non so perché è stato rinviato. Non dovevo incontrare la famiglia di Andrea Sempio ma l’avvocato Taccia e Andrea – ha precisato – attualmente sono ancora in carica come suo avvocato difensore”. Quindi ha aggiunto: “Non ho sentito Andrea Sempio, mi hanno detto che c’erano troppi giornalisti e di non andare, che poi mi avrebbero fatto sapere”.

Federica Panicucci ha poi incalzato Massimo Lovati sugli ultimi risvolti che potrebbero intrecciarsi con l’indagine su Garlasco, leggasi “inchiesta Clean 2” (forse vi sarebbe anche una “Clean 3”), così come su ciò che riguarderebbe l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, nonché il pubblico ministero di Milano, Mazza.

DELITTO DI GARLASCO, A STORIE ITALIANE L’AGGIORNAMENTO SULLA NUOVA INDAGINE

“Di quanto accaduto a Venditti e al pm Mazza ne so poco o niente – ha spiegato Lovati – non sono il loro difensore, leggo i giornali. Per quanto riguarda il caso incrociato Clean 2 e Garlasco con il mio, io non ho nessuna preoccupazione – ha voluto precisare – perché è un caso vuoto. Per il resto dell’indagine non ne so niente, non ne conosco il contenuto… ho sentito che parlano di una società Editel e di intercettazioni telefoniche favorite… però non ne so nulla”.

A riguardo, Alessandro Politi, inviato di Storie Italiane, ha parlato con l’avvocato Aiello, legale proprio di Mario Venditti, precisando: “Ci ha spiegato che questa nuova indagine per corruzione è stata scoperta nell’ultim’ora e che è assolutamente impossibile che fosse indagato a marzo”.

DELITTO DI GARLASCO, L’AVVOCATO DI VENDITTI PARLA CON POLITI

E ancora: “Sono a disposizione per dare informazioni alla procura che sta indagando. Ci sarebbe di mezzo un’auto ottenuta da Venditti con un prezzo di favore da questa azienda di intercettazioni. Il primo indagato – ha precisato poi l’inviato di Storie Italiane – non era a conoscenza di quell’indagine e l’ha scoperto dai giornali. Inoltre, Aiello ha detto che la procura di Pavia non è competente in questa indagine”.

“Martedì, con il riesame, il legale di Venditti entrerà in possesso di tutta una serie di documenti che gli permetteranno di capire di più. Non si capisce sulla base di che cosa viene indagato Venditti e distrutto mediaticamente”. Insomma, Garlasco continua a regalare colpi di scena, un’indagine che sembra allargarsi alle stanze del potere: resta da capire cosa c’entri tutto ciò con Chiara Poggi e, soprattutto, se realmente Stasi o Sempio abbiano ucciso la povera ventiseienne.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI SUI PIZZINI TROVATI IN CASA SEMPIO: “NON PARLATE MAI DI…”

Massimo Lovati ha poi ripreso la parola a Mattino 5 News, riferendosi al famoso pizzino, spiegando: “Quei 20, 30 non c’entrano niente con gli avvocati; gli avvocati sono sull’altro pizzino, che non fate mai vedere. Questo è stato sequestrato il 14 marzo, quello di cui parlo io è stato sequestrato venerdì scorso, durante il blitz delle perquisizioni, relativo ai soldi dati per le spese legali. C’è una colonna di cifre in migliaia e di fianco c’è scritto Lovati e Garofano, e quelli sono i soldi serviti per avvocati e consulenti. 20 e 30 non vuol dire niente: 20 e 30 vuol dire 20 e 30, e anche a voler essere capziosi e dire 20.000 euro e 30.000 euro non hanno attinenza con i soldi che gli hanno prestato. Se nessuno mi capisce, ho detto che erano soldi serviti per pagare i legali, ma non sono questi: sono stati inseriti in un altro pizzino, con una colonna espressa in migliaia”.

L’avvocato di Sempio è stato poi intervistato anche da Storie Italiane, e in merito alle ultime indagini per corruzione spiega: “Per me è una caccia alle streghe nella parte riguardante Garlasco, per me non c’è niente dentro, però si vede che la procura di Brescia la pensa diversamente. Perché caccia alle streghe? Tutti gli elementi addotti sono ininfluenti, irrilevanti, non dimostrano niente se non una caccia alle streghe. Ditemene uno… non ditemi dei pizzini, che fa ridere: c’è quell’altro pizzino che non fanno mai vedere e che è quello più importante. 20 e 30 vuol dire 20 e 30, non vuol dire 20.000 e 30.000, e anche qualora fosse, farebbero 50.000 e non 43.000 euro. Non vuol dire niente: nella loro testa vuol dire 20.000 e 30.000 quei 20 e 30″.

“I soldi che sono andati a me sono espressi in un altro pizzino – ha continuato – che hanno sequestrato venerdì, il giorno del blitz, e si capisce benissimo, perché c’è una colonna di cifre espresse in migliaia. Sono probabilmente i soldi spesi per gli avvocati, perché di fianco c’è scritto Lovati e Garofano – ribadisce – non c’entra niente il pizzino. Se voi non lo vedete non lo riuscite a capire: c’è dentro anche la somma di Garofano, ma il totale non c’è. Nel decreto possono scrivere quello che vogliono… il decreto l’ho letto, ma è tutto avulso dalla realtà”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI SU DOVE FOSSE SEMPIO IL 13 AGOSTO DEL 2007

Quindi gli hanno chiesto dove fosse Sempio il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, e lui ha replicato: “Voi vi ricordate dove eravate quel giorno? Quella domanda è stata fatta ad Andrea l’anno dopo. L’unico che lo sa dove era il 13 agosto di quell’anno sono io (perché Lovati compie gli anni in quella data, ndr). L’omicidio è del 13 agosto 2007 e un anno dopo gli si chiede dove fosse quella mattina lì. Quando è stato sentito il 18 agosto non gli chiedono niente: per fargli questa domanda dovevano accusarlo, se no è acqua fresca. Sempio è indagato dal 2017; prima di allora era una persona normale che non era stata accusata di niente”.

“Quello scontrino non serve a niente” – dice poi riferendosi al famoso scontrino del parcheggio di Vigevano – “Non mi interessa se lo scontrino è andato a prenderlo durante l’interrogatorio: non serve a niente quello scontrino, non è un alibi, non è una risposta a una domanda accusatoria. Nel corso della sit, se fossero emerse dichiarazioni indizianti, dovevano sospendere il verbale e chiamare l’avvocato. Quello non era un interrogatorio: quando uno viene sentito a sit, non c’è alcun dovere di sentire tutto”.