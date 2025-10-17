Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati oggi a Farwest ma intanto dichiara: "Avrei lottato per il proscioglimento. Io testimone? Non so nulla"

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI NON ESCE DI SCENA

È pronto a raccontare la sua verità l’avvocato Massimo Lovati sulla ‘separazione’ da Andrea Sempio, al centro della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L’ormai ex legale dell’indagato parlerà a Farwest in un’intervista esclusiva, ma nelle ultime ore non è rimasto affatto in silenzio, nonostante sia finito in una bufera non solo mediatica per le dichiarazioni fatte a Fabrizio Corona e trasmesse da quest’ultimo nel programma Falsissimo.

La sua esposizione mediatica rischia di non calare dopo la decisione di Sempio di sostituirlo, perché lo stesso Lovati ha dichiarato di voler partecipare alle trasmissioni televisive se lo dovessero invitare. Intanto ha parlato a La Provincia Pavese, ribadendo il suo dispiacere per la scelta di Sempio, visto che per lui avrebbe cercato di ottenere subito un proscioglimento.

“In tv c’è tanta cultura, di più che nei tribunali“, ha dichiarato. Un’altra provocazione, l’ennesima del legale, che ha ribadito l’innocenza di Sempio, ma sul motivo per il quale ha revocato il mandato ha fatto solo ipotesi. “Forse il mio modo di rapportarmi con il procedimento e con l’autorità giudiziaria“. In effetti, Lovati non ha risparmiato critiche ai magistrati che si stanno occupando del delitto di Garlasco.

LOVATI TESTIMONE? “NON SO NULLA”

D’altra parte, Massimo Lovati è consapevole che possano esserci stati altri motivi alla base della decisione di Andrea Sempio, su cui comunque “non sono emersi indizi veri“. Ha mantenuto la sua linea, infatti, l’avvocato, che in merito alla sua strategia ha spiegato che avrebbe provato a ottenere il proscioglimento al Gup, “visto che non c’è niente, non ci sono elementi che possano condurre a un dibattimento“.

Ne è sempre convinto il legale, che infatti ha definito “un falso problema” il Dna sulle unghie di Chiara Poggi attribuito a Sempio. “Abbiamo già diversi consulenti che mettono in dubbio questo elemento, primo fra tutti De Stefano“.

Per Lovati è tutto opinabile, mentre sulla possibilità di essere convocato come testimone per la nuova indagine sul delitto di Garlasco e per la presunta corruzione dell’ex procuratore Mario Venditti si è smarcato: “Non so niente, ma secondo me la corruzione non c’è, non sta in piedi“. Il motivo è per lui legato al fatto che l’archiviazione era scontata visto che non c’erano elementi contro Sempio. “Inutile continuare a fare la caccia alle streghe“, ha concluso.