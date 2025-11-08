L'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, intervista su Garlasco da Quarto Grado: ecco tutte le sue dichiarazioni

A Quarto Grado si è parlato a lungo del caso Garlasco ed è stata mandata in onda un’intervista esclusiva all’avvocato Massimo Lovati, noto ex legale di Andrea Sempio. Il penalista di Vigevano ha esordito dicendo: “È stata una bella partita quella giocata a fianco di Andrea Sempio dal 2017 a pochi giorni fa, ma non è finita qui: è una partita che è stata sospesa per nebbia” – spiega quasi a far comprendere che qualcosa potrebbe succedere in futuro.

Quindi ha ricordato: “Nel 2017 il pool difensivo era composto dall’avvocato Soldani, dall’avvocato Grassi ed io”. L’intervista si è poi concentrata sui famosi compensi che la famiglia Sempio avrebbe consegnato non si sa bene a chissà chi, ma per Lovati non vi sono dubbi che quei soldi sono stati usati per pagare gli avvocati. A riguardo Lovati precisa che Giuseppe Sempio portava i soldi in una busta presso lo studio dell’avvocato Soldani – come già detto in altre interviste – dopo di che Soldani o Grassi lo chiamavano e lui si prendeva la sua parte, definendola “il mio terzo”.

L’ex legale di Andrea ci tiene a precisare di non aver mai chiesto direttamente soldi alla famiglia di Sempio ne tanto meno lo stesso era presente nel momento in cui portavano i soldi. Per Lovati questa è la verità, “e bisogna scegliere fra bene e male”. Quindi invita i colleghi a dire “la verità, è inutile nascondersi come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, tanto non è che c’è quel granché: se non hanno fatturato, va beh, che problema c’è… se loro dicessero la verità, 15, 15 e 15 fanno 45”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI E I SOLDI PRESI DAI SEMPIO

Lovati ha continuato: “Io ho preso 15/16 mila euro, una roba del genere. I colleghi non sono stati pagati dai Sempio ma sono stati pagati in visibilità?”, sorride per poi aggiungere: “I miei 15 mila li vado a portare a Pavia? Ma scherziamo davvero? Le buste sono i pagamenti degli avvocati? Secondo me sì”. Sul famoso pizzino di Sempio: “C’era una colonna di cifre tutte espresse in migliaia, fra le quali mi sembra di ricordare i 6.400 euro della fattura Garofano; non c’erano le mie cifre, ma quelle che sono andate agli avvocati. Perché dovrei stare in silenzio su questi pagamenti? È il mio dovere dire la verità, soprattutto per il padre di Sempio: mi sembra che dire la verità lo alleggerisca nella sua posizione; poi, se oltre che pagare gli avvocati han fatto del resto, io lo ignoro”.

Quindi ha ricordato l’indagine del 2017, raccontando di aver preparato lui stesso Sempio all’interrogatorio, “giustificando” quindi le intercettazioni che fanno quasi pensare ad una “combine” fra indagato e procura, inoltre ribadisce di non credere assolutamente all’ipotesi di corruzione nei confronti di Venditti, definendolo un “integerrimo magistrato”, e dicendosi pronto, quando chiamato da Brescia a dire tutta la verità. Se chiamasse Andrea Sempio? Mi farei trovare a braccia aperte”.



DELITTO DI GARLASCO, LOVATI FA CHIAREZZA SULLA CONSULENZA LINARELLO

Infine, l’ultima parte dell’intervista si è concentrata sulla famosa consulenza Linarello, quella della difesa di Stasi che sarebbe arrivata – non si è ben capito bene come – alla difesa di Sempio: “Non è un atto secretato”. dice Lovati, ricordando che quel documento ce l’aveva la stampa da giorni, fin da prima di Natale, inoltre il penalista lo descrive come un atto che non proveniva direttamente dalla Procura, ma un atto privato, e proprio per questo “non secretato”. Alla domanda su come sia entrato in possesso, il penalista spiega di averlo ricevuto da un giornalista a mano “non via email”.

Infine ha chiarito che la consulenza di Garofano non fu depositata in quanto ormai non ve ne era più bisogno visto che il professor De Stefano durante il processo a Stasi aveva già chiarito che il dna sotto le unghie di Chiara Poggi non fosse comparabile.