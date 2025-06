A Mattino 5 News le parole dell'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati: questo è quello che ha raccontato in diretta tv

Mattino5 News ha parlato stamane con l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, e nell’occasione ci si è soffermati in particolare sul santuario della Bozzola e sulla presenza di Andrea Sempio nello stesso luogo di culto. L’indagato racconta di non aver mai frequentato le Bozzole ma un fedele che da 30 anni frequenta quel luogo, Maurizio, ha spiegato più volte di aver visto Andrea Sempio ma anche le gemelle Cappa, Chiara Poggi e il fratello Marco nello stesso luogo. “Garlasco è un piccolo paese di provincia – le parole di Lovati – e dalle case di tutti questi personaggi, Chiara Poggi, Alberto Stasi, Andrea Sempio, forse ci vuole meno di cinque minuti per arrivarci”.

E ancora: “La parte bianca del santuario organizza feste, ricorrenze. Tutti gli abitanti di Garlasco e Vigevano vanno al santuario. Maurizio, che io ben conosco e che invito presso il mio studio per denunciare i fedeli che l’hanno minacciato, dice la verità, dice di aver visto Sempio due o tre volte che è perfettamente compatibile… anche io ogni tanto vado alle Bozzole”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “SEMPIO E LE BOZZOLE? VI SPIEGO…”

Quindi Lovati puntualizza: “Perchè negare di esserci andato? Un conto se uno va a vedere le bancarelle. Bisogna distinguere, un conto è dire non frequento il santuario nella messa del mercoledì, questo ci interessa, e un conto è dire non so neanche dove è il santuario, tutti i garlaschesi frequentano il santuario. Questo Maurizio che io conosco molto bene e che è stato mio cliente, lo invito a venire presso il mio studio perchè potremmo sviluppare insieme le tematiche conseguenti la sua aggressione”.

Secondo Lovati: “Questo fatto sociale testimonia la chiusura di questo ambiente religioso verso qualsiasi altra questione e va a corroborare l’ordinanza del sindaco di Garlasco che ha transennato l’ingresso ai giornalisti, vietandola con una ordinanza illegittima che impedisce il vostro lavoro”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “LA PARTE OSCURA LA SI TROVA NELLE SENTENZE”

E ancora: “Io conosco la parte bianca del santuario, non quella nera, la parte bianca è quella che appare ai fedeli come Maurizio, che è sicuramente in buona fede. La parte oscura la trovate negli atti processuali nel processo del 2014 e nelle altre denunce effettuate come quella del 2006, trovate atti processuali e sentenze”. Mattino 5 News ha mandato in onda anche le parole di Angela Taccia, l’altro legale di Andrea Sempio, che ha confermato le parole del suo assistito: “Andrea non frequenta la chiesa, al santuario non ci è mai andato”.

Un vero e proprio mistero quindi la vicenda delle Bozzole che ricordiamo è stata in qualche modo “scoperchiata” proprio dall’avvocato Lovati che da sempre si dice convinto che Chiara Poggi sia stata ammazzata dopo aver scoperto un giro di pedofilia e abusi in quel di Garlasco, forse proprio legato al santuario in questione. Vedremo se emergeranno delle novità in tal senso nelle prossime settimane.