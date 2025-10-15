Il talk di Canale 5, Dentro la notizia, ha parlato con l'avvocato Massimo Lovati, da ieri ex legale di Andrea Sempio: scopriamo cos'ha detto

L’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, è stato intervistato ieri dal programma di Canale 5 Dentro la notizia. La novità del giorno è stata la decisione dell’indagato per il giallo di Garlasco di separarsi dal suo storico penalista: “Aspettavo una telefonata da Andrea, con cui avevo avuto un colloquio venerdì – ha spiegato lo stesso Lovati parlando con Gianluigi Nuzzi – si era riservato di confermarmi o di revocarmi e attorno a mezzogiorno mi ha telefonato comunicandomi che mi aveva revocato il mandato difensivo, tutto qui”.

Delitto di Garlasco, motivazioni Cassazione su semilibertà ad Alberto Stasi/ "Permangono alcune criticità"

“Le motivazioni? Non è per Corona o per quello che ho detto, ma per le linee difensive che non gli piacciono più: vuole mutarle e non va più d’accordo con la mia idea difensiva. Più che la linea difensiva, non condivide la strategia difensiva”, ha poi precisato. Il conduttore di Dentro la notizia ha quindi incalzato Massimo Lovati sulle sue dichiarazioni di venerdì sera a Quarto Grado, quando ha definito i genitori di Andrea Sempio “ignoranti come capre”: “Forse non ha apprezzato la strategia – ha proseguito – io l’ho utilizzata molte volte questa strategia di ridicolizzare i miei clienti, anche in modo vincente”.

Garlasco, nell'auto dei Sempio un biglietto con appunti sul delitto/ E si indaga sui conti di ex carabinieri

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “AMAREGGIATO E DISPIACIUTO”

“Angela Taccia – ha proseguito – non ha fatto le esternazioni che ho fatto e, per Andrea, queste esternazioni sono state quelle che l’hanno portato a ritenere che io non sia più idoneo a sostenere la sua posizione”.

Nuzzi sottolinea come Lovati sembri quasi sollevato dopo la comunicazione di Sempio ma lo stesso penalista invece ci tiene a precisare di essere dispiaciuto e anche amareggiato, visto che negli scorsi giorni aveva spiegato che a suo modo di vedere sarebbe stato confermato dal cliente. “Quanto ti tolgono il mandato non è mai bello”, ha aggiunto. Nuzzi incalza quindi Lovati su quale sia stato il suo errore maggiore: “Il mio modo di pormi con la giustizia, i media, i clienti, i colleghi e i magistrati: ho un modo tutto mio, e questo non è piaciuto evidentemente al mio assistito”.

Delitto di Garlasco, Taccia: “Interrogatorio Sempio? Allibita stia uscendo tutto”/ “Quel flusso di denaro...”

E ancora: “Il secondo dei miei procedimenti disciplinari incardinato è stato promosso da alcuni avvocati italiani, non so chi siano, che hanno sollecitato l’Ordine degli avvocati di Pavia di mettermi sotto processo disciplinare. Io radiato? Non penso proprio”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI TESTIMONIAL DI UNO STUDIO DENTISTICO

Lovati è stato infine incalzato sulla collaborazione con uno studio dentistico albanese: “Mi hanno tolto tutti i denti, ho avuto un intervento di sei ore, mi hanno impiantato ben dieci impianti, sei sotto e quattro sopra, un male della Madonna. Non penso che Sempio lo sapesse, non glielo avevo mai comunicato, non mi sembrava il caso di dirgli questa cosa. Il codice deontologico vieta la pubblicità diretta, non indiretta. Per esempio, se voi tutte le volte che vengo lì mi pagate, è vietato dal codice deontologico; sto facendo delle ipotesi per far capire alla gente”.

“Che male c’è a fare la réclame? Perché rischio la credibilità? L’avvocato non si giudica dai denti, dal dottore dove si reca o da altre cose: si giudica dalla sua professionalità e dal suo modo di interpretare la giustizia. Vedrete i maxi cartelloni col suo sorriso? Non penso proprio, penso che saranno dei provini, un filmatino quando arrivo… sono un testimonial, ci saranno i video prima e dopo, senza denti e con i denti”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI A STORIE ITALIANE

L’avvocato Massimo Lovati è stato poi ascoltato stamane anche da Storie italiane e ha spiegato: “Sempio l’ho sentito abbastanza amareggiato, ero convinto che mi confermasse. La mia vita comunque continua anche dopo questo incarico; gli ho rimarcato l’idea che io fossi l’avvocato più idoneo a portare a casa un risultato che significa proscioglimento. Ho sposato la sua causa dal 2017, ben otto anni fa: sono al corrente di tutto; come l’ho portato al successo nel 2017, anche in questa causa lo avrei portato. Secondo Andrea Sempio la questione Corona non ha pesato nulla. I motivi della revoca sono una diversità di vedute nella strategia difensiva e nei rapporti miei con i media, e anche il mio carattere, le mie caratteristiche; ma non è il problema del bere, il problema è come mi sono rapportato con i media, i colleghi, ma anche i magistrati e quella censura verso la Procura di Pavia”.

E ancora: “Non l’ho portato all’interrogatorio? Mi hanno fatto un blitz quel giorno dell’incidente probatorio, dovrei essere contento? Mi hanno tolto dall’aula di difesa, è bello? L’hanno fatto apposta, per togliermi dall’aula, per creare scombussolamento in un giorno in cui era necessario che la difesa svolgesse la sua funzione tranquillamente”. E ancora: “Perché Sempio non è d’accordo con me? Andrebbe chiesto a lui, forse serviva un atteggiamento più diplomatico”.



DELITTO DI GARLASCO, LOVATI E IL COMPENSO

Sul famoso compenso percepito dai Sempio: “I soldi erano finiti nelle mie tasche per il lavoro che stavo svolgendo, chiedevo contanti perché mi piacciono, è vietato?”. E ancora: “Sono un appassionato di ippica, andavo in motorino all’ippodromo di San Siro, ho fatto degli studi sui trottatori, io seguivo il trotto e mi sembra che alle corse ho intravisto in un paio di occasioni, e non di più, il dottor Venditti, in tribuna”.

Sulla chiacchierata con Corona: “Da questa estate mi aveva accennato di questo progetto dove c’era questo personaggio, Gerry La Rana, un personaggio molto negativo, un avvocato faccendiere, dedito al gioco d’azzardo, alla frequentazione di night club, all’alcol, che parlava in un modo volgare che non è consono con il mio modo di essere. Mi ha fatto presente che non vanno più di moda Fedez, ma Lovati e De Rensis, quindi la gente vuole questo”. E ancora: “Tutto il teatro è rappresentazione della verità, ma in un ambiente di spettacolo e di intrattenimento: perché dobbiamo dividere le due cose?”.

Quindi ha proseguito: “Sono amareggiato perché Corona lo ritenevo un amico: lui ha due aspetti della personalità, uno negativo e uno positivo, e io sono incuriosito. Non mi sono sentito umiliato, anche se ho il frigorifero vuoto, la PlayStation e la TV da 100 euro”. Lovati ha precisato: “Non mi sento comunque quella persona che ho rappresentato ma il mondo teatrale mi piace, è pieno di personaggi negativi. Io a scuola non avevo voti negativi, ho scelto di fare l’avvocato perchè mio padre era un avvocato, anche se io volevo fare il professore”. Lovati ha poi parlato del famoso scontrino di Sempio: “Solo una cosa curiosa, non gliel’ha dato il vigile del fuoco alla mamma di Sempio, solo illazioni”.