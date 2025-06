L'intervista dell'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ai microfoni di Telelombardia, al programma Iceberg su Garlasco

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è stato intervistato ieri sera dal programma di Telelombardia Iceberg, per parlare ovviamente del giallo di Garlasco. Le prime parole sono state sull’incidente probatorio e sulle risultanze emerse dalla spazzatura, reperti che da sempre la difesa di Andrea Sempio contesta: “Non sono ne contento ne triste dalle prime risultanze sull’incidente probatorio, leggo che non ci sono risvolti negativi per il mio cliente ma seconda me è tutta roba inutile visto che non ci sia un decreto di sequestro, io ho chiesto di vederlo più volte ma pare non ci sia, c’è solo quello di sequestro generale di tutta la casa ma dopo 8 mesi mantengono parte del sequestro di questi oggetti”.

E ancora: “Cassese (il comandante dei carabinieri di Vigevano dell’epoca, ndr) ha detto che hanno fatto otto sopralluoghi, sono entrati di ogni in quella casa e io non escludo siano entrati anche dei ladri, basta togliere il sigillo e si entra, lo sappiamo benissimo come funzionano questi sequestri”. Quindi ha proseguito: “E’ finito l’incubo perchè non c’è il Fruttolo, hanno chiesto l’estensione dell’incidente probatorio sulle impronte, ma i Fruttoli sono scomparsi, io non avevo dubbi che non ci fosse il dna di Sempio ma mi son fatto questo incubo quindi…”. Lovati ha continuato: “Anche se sul dna della cannuccia dell’Estathe vi era il dna di Stasi ciò non significa che l’assassino sia Stasi”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “CI OPPONIAMO A TUTTO”

In ogni caso: “Noi siamo pronti ad opporci, di modo che qualsiasi risultato non sia valido, noi siamo sempre contro la Procura, anche se ha ragione, è un mio modo di pensarlo, ho sempre utilizzato questa strategia, la procura dice una cosa e io dico il contrario. Il Gip può dire quel che vuole… almeno che poi non venga archiviato tutto. Chi paga alla fine se archiviano tutti? Paga Pantalone”, che siamo noi. Lovati precisa che “Gli inquirenti stanno andando alla ricerca dei complici e dei concorrenti e siccome c’è il concorso devono andare a cercare i concorrenti se no che gusto c’è”.

Sulla presenza di un capello nella spazzatura: “Doveva essere sequestrato anche quello, non dico che doveva essere analizzato… tutti gli oggetti della spazzatura dovevano essere attinti da un decreto di sequestro particolareggiato, anche il capello, magari è caduto dentro dopo.

A me non interessa, è tutto viziato, che salti fuori quel che vuole”. Lovati aggiunge: “Adesso le bocce sono ferme, non si arriverà da nessuna parte, non arriverà più nulla che sia negativo per Andrea Sempio, ormai non mi interessa più, non mi sono più, stanotte dormo tranquillo come un bambino. Lì dentro in quella casa non c’è niente di Sempio, neanche una impronta, non c’è niente, l’impronta 33 non è di Sempio, a me non interessa se sia entrato o meno, non c’è niente di Sempio”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI MARCO POGGI E LE TELEFONATE DI SEMPIO

Sull’indiscrezione secondo cui Marco Poggi non fosse in Trentino il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi: “Non è un problema questo, questi vanno e vengono, il Trentino non è la Cina o New York, in due ore sei a casa. E’ importante capire che la telefonata di Sempio poteva fare riferimento al fatto che Marco Poggi poteva essere tornato, avevano 20 anni, vanno e vengono, è plausibile, lui ha provato a vedere se c’era e basta. Non c’è alcun motivo particolare per fare quelle telefonate, uno chiama per sapere se c’era una persona e basta, poi parliamo di una settimana prima dell’omicidio, perchè avrebbe dovuto chiamare?”.

“Anche al pm Venditti non è interessato nulla di quella telefonata – ha continuato Lovati – quella telefonata era uno dei tre pilastri di quella indagine maldestra del 2017 che non ha portato a niente. Gli altri due indizi erano il dna che non era comparabile e poi lo scontrino, il pm Venditti ha già dato la sua risposta che è come la mia”.

Sui presunti fatti di pedofilia a Garlasco: “C’era, c’è poco da fare, come c’erano gli esorcismi e la figura carismatico di Don Gregorio che ha dominato fino agli anni 2000 fino a quando è scoppiato lo scandalo, lui attirava fedeli con le messe del mercoledì curando anoressia, facendo esorcismi, c’è poco da fare, diceva alle ragazze anoressiche che avevano satano in corpo, non l’ho invetato io, erano esorcismi che duravano dal 1997 e ci andava un sacco di gente, da tutte le parti d’Italia”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI E LA PISTA DEL SICARIO AMERICANO

Lovati ha parlato di un sicario americano che avrebbe ucciso Chiara Poggi, con riferimento ai fatti che accadevano al santuario delle Bozzole di Vigevano, a pochi centinata di metri dall’abitazione della povera vittima: “Lei stava approfondendo gli studi sugli abusi di pedofilia relativi al mondo cattolico statunitense, si evince dalla pennina di Chiara. Questo è un problema che tutti i Papi da Montini a Francesco hanno condannato, sono di dominio pubblico”.

E ancora: “Da dove viene il sicario? Non ho una città, entrerei poi nel vagheggiamento e nei sogni, ma io parto dall’inizio e non dalla fine come fanno gli inquirenti, parto dalle bugie di Alberto Stasi che anche un bimbo dell’asilo capisce che sono bugie e non sono farina del suo sacco. Lui è una persona laureata alla Bocconi, di intelligenza superiore alla media e se doveva dire delle bugie per se le avrebbe dette meglio”. Su ciò che ha detto Fabrizio Corona nei suoi confronti: “Ha detto che io sono un avvocato scappato di casa e quando ci ho parlato gli ho dato anche ragione, siamo diventati amici, ognuno può pensarla come vuole”, ha concluso.