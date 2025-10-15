Delitto di Garlasco, Lovati: "Sempio? Perseguitato. Gli avevo proposto genetista"/ Nuovo legale tra 5 opzioni

DELITTO DI GARLASCO, DOPO L’INTERVISTA DI SEMPIO PARLA LOVATI

Ha chiesto pace e tranquillità Andrea Sempio nell’intervista rilasciata a La Vita in Diretta per spiegare la decisione di sostituire l’avvocato Massimo Lovati. Quest’ultimo, in viaggio verso l’Albania per rifarsi i denti (“Loro guardano la televisione, probabilmente hanno visto che ho dei problemi in bocca e mi hanno proposto un contratto”), ha commentato le dichiarazioni del suo ex cliente.

“Cosa devo fare? Prendo atto e andiamo avanti, la vita continua”, la prima reazione del legale, che poi ha ribadito di non avere dubbi sull’estraneità di Sempio in merito al delitto di Garlasco. “A prescindere da chi lo difenderà, lui è innocente e dimostrerà la sua innocenza”, infatti è arrivato a definirlo un “perseguitato”.

Per quanto riguarda le divergenze, Lovati ha confermato che ha avuto un ruolo la bufera mediatica, ammettendo di aver avuto un ruolo con le sue dichiarazioni: “Può essere quella lì la divergenza, ma non me l’ha detto proprio così”.

Avrebbero pesato maggiormente, infatti, le divergenze sulla linea difensiva: “Ho chiesto loro di mettere un genetista, ho lanciato un’idea sabato sera”, senza però rivelare chi aveva proposto come consulente.

DELITTO DI GARLASCO, LE INDISCREZIONI SUL NUOVO LEGALE

Da una parte sollevato, dall’altro umanamente dispiaciuto: così l’inviato de La Vita in Diretta ha definito l’avvocato Massimo Lovati dopo le affermazioni di Andrea Sempio.

“Quello che gli rimprovera è anche l’aver lavorato forse troppo poco sulle carte in questi mesi, di più nei salotti televisivi. Vuole meno rumore, ha paura che tutto questo rumore a dicembre possa portare a conclusioni differenti da parte dei magistrati. Entrambi provano umano dispiacere”, ha dichiarato l’inviato Claudio Giambene.

Ma al momento Sempio sta scegliendo un nuovo avvocato: “Sceglieranno tra una rosa di cinque legali e arriverà probabilmente entro il fine settimana il nome di chi affiancherà Angela Taccia nella difesa di Andrea Sempio”, ha anticipato il cronista.