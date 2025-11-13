Delitto di Garlasco, Massimo Lovati dopo essere stato sentito dalla Procura di Brescia: "Ecco cosa mi hanno chiesto, è emerso solo un problema..."

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI DAI PM DI BRESCIA

È durato tre ore l’incontro dell’avvocato Massimo Lovati alla Procura di Brescia con gli inquirenti che si stanno occupando dell’inchiesta per corruzione che vede coinvolti l’ex pm Mario Venditti e Giuseppe Sempio, padre del nuovo indagato per il delitto di Garlasco.

Lovati ha avuto modo di chiarire che non è stato sentito come persona interessata – anche perché questa nomenclatura non esiste -; infatti, gli è stato spiegato che sarebbe stato ascoltato a sommarie informazioni testimoniali, con l’obbligo, dunque, di dire la verità.

«Sono stati gentilissimi, bravi magistrati», ha esordito l’ex legale di Andrea Sempio fuori dalla procura, ripreso dalle telecamere di Ignoto X. «È stata una chiacchierata abbastanza simpatica. Ho risposto a tutte le domande. Ho confermato dei 15 mila euro, ma non mi hanno contestato nulla», ha aggiunto il legale, salvo poi rivelare una circostanza emersa dall’incontro che ritiene “un po’ problematica”.

«L’unica cosa che è uscita fuori, e su cui mi sono dovuto ricredere, è che io ho assunto l’incarico quando ancora non era stata formalmente aperta l’indagine, e allora ho parlato di investigazioni difensive preventive. Questo è l’unico problemino che è successo», ha spiegato Lovati.

LA CONSULENZA LINARELLO E I SOLDI PER LA DIFESA

Incalzato dalle domande dei giornalisti che si erano sistemati fuori dalla Procura di Brescia, l’avvocato Massimo Lovati, accompagnato dal suo legale Fabrizio Gallo, ha confermato che gli è stato chiesto conto della consulenza Linarello, quella fornita al generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris, per preparare la sua consulenza che poi, come emerso successivamente, non è mai stata depositata.

Quella consulenza era contenuta nell’esposto presentato dalla madre di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto; ma, per Lovati, non era coperta da segreto. «Mi hanno chiesto come mai avessi la consulenza Linarello, e io ho risposto che ce l’avevano tutti. Non era un atto che proveniva dalla procura, era un atto privato. Era coperto da segreto? Chi l’ha detto? Ma non c’era nessuna indagine… C’era un fascicolo investigativo privato che ho avuto come voi. Lo avevate tutti…».

Lovati ha aggiunto di aver rivelato la sua fonte, che però non ha esplicitato davanti alle telecamere.

Per quanto riguarda la questione dei soldi – su cui sono stati sentiti anche gli altri due ex legali di Sempio, cioè Grassi e Soldani -, Lovati ha rivelato: «Ho detto che ho preso questi quattrini, la mia parte delle spese legali per la mia attività professionale, in contanti. Mi sembra di aver capito che hanno ammesso di aver preso i soldi, ma loro (i miei ex colleghi, ndr) dicono che io facevo i conti; io ho detto che li facevano loro».