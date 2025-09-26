Delitto di Garlasco, Lovati show a Dentro la notizia: telefonata in diretta ad Andrea Sempio. E sulla presunta corruzione ha una spiegazione...

DELITTO DI GARLASCO, GLI INTERVENTI DI LOVATI

La giornata, di per sé, è stata ricca di colpi di scena, con l’ex procuratore Marco Venditti indagato a Brescia con l’accusa di corruzione, che allunga le ombre su Andrea Sempio, indagato a Pavia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, perché l’ipotesi è che la famiglia di quest’ultimo lo abbia pagato in cambio dell’archiviazione.

Ma ci ha messo del suo anche l’avvocato Massimo Lovati, che ha offerto uno dei suoi show in diretta tv, contattando telefonicamente il suo cliente per aggiornamenti sugli interrogatori, consentendo ai microfoni di Dentro la notizia di trasmettere le parole dell’indagato.

«Lui ci ha detto che è tranquillo, anzi ha detto che è già riuscito a parlare con la sua mamma, che è all’interno della caserma, e che sta aspettando suo padre Giuseppe, ancora sotto interrogatorio», l’anticipazione dell’inviata Ilaria Dalle Palle. Al suo fianco, Lovati ha assicurato che Sempio è tranquillo, «perché non è indagato e neanche i suoi genitori lo sono».

LA CHIAMATA DI LOVATI A SEMPIO IN DIRETTA TV

Il programma di Canale 5 ha poi trasmesso le immagini che riprendono la telefonata tra il legale e il suo assistito. «Adesso stanno interrogando ancora mio papà e basta. M’hanno detto che hanno convocato lì anche le mie zie e basta. Mamma ha finito. C’è dentro mio papà, però non so adesso quanto ci mette», ha dichiarato Andrea Sempio a Lovati.

Infatti, in queste ore è emerso che alla caserma della Guardia di Finanza di Pavia sono stati convocati anche gli zii di Andrea Sempio per rispondere alle domande come persone informate sui fatti. Lovati ha poi cercato di sminuire la portata della novità, spiegando che non incide sulla difesa: «Anzi, è un’ipotesi molto curiosa che non mi fa né caldo né freddo proprio». La tesi del legale è che la somma individuata nel biglietto trovato nei mesi scorsi a casa dei Sempio sia legata alle spese legali sostenute all’epoca.

LA SPIEGAZIONE DI LOVATI SULL’INTERCETTAZIONE

Ha ridimensionato quanto emerso oggi anche a La vita in diretta, parlando di carezza anziché di duro colpo per il suo assistito: «Non ci fa né caldo né freddo. I genitori di Sempio non sono indagati, Sempio non è indagato».

Per quanto riguarda l’ex procuratore Venditti, lo ha definito «uno dei magistrati più corretti ed eccellenti» che abbia conosciuto nella sua carriera. Non teme neppure eventuali indagini fiscali per la movimentazione anomala: «Sì, 40.000 euro in 6 mesi. Cosa viene al mese? Eh beh, logico. Per pagare la procedura, per difendere questa posizione».

Lovati nega anche di comprendere quanto viene detto dal suo cliente in un’intercettazione col padre tirata in ballo alla luce del caso Venditti. «Mi sembra di capire, però non ne sono certo, che questa intercettazione sia stata effettuata fuori dal mio studio, forse. Eh, e quindi quelle cose lì gliele ho dette. Io gli ho detto: “Guardate che qua c’è dentro niente e quindi non dovete avere paura di niente”. In effetti voi non capite che questa indagine del 2016-17 era vuota». Lovati era convinto che non ci fosse nulla da temere, perché quell’indagine era «una pagliacciata».