A Quarto Grado vi era in studio l'avvocato Massimo Lovati e l'ex penalista di Andrea Sempio ha parlato degli ultimi risvolti su Garlasco

L’avvocato Massimo Lovati, ex penalista di Andrea Sempio, è stato intervistato ieri sera dai microfoni di Quarto Grado durante il lungo blocco sul delitto di Garlasco. Martina Maltagliati ha raggiunto il legale giovedì sera, subito dopo la chiacchierata con i magistrati al tribunale di Brescia nell’ambito dell’indagine per corruzione a carico di Mario Venditti e di Giuseppe Sempio.

“È stata una bella giornata in definitiva – le parole di Lovati – ho conosciuto dei magistrati che mi sembrano molto garanti dei diritti, mi hanno trattato molto egregiamente. Ho chiesto cosa volesse dire persona interessata – ha spiegato l’avvocato in merito alla prima domanda posta ai magistrati – mi han detto che hanno sbagliato, se no me ne sarei venuto via”. Quindi ha fatto chiarezza sui soldi che i genitori di Andrea Sempio davano agli avvocati: “I soldi venivano pagati dai Sempio allo studio Soldani e Grassi e io andavo nel loro studio per prendere la mia parcella, dividendola per tre. Io prendevo quello che passa il convento e in quel momento era un convento ricco. Ho pensato che arrivassero tanti soldi ma che me frega, quando piove lascia piovere. Non c’era nessun favoreggiamento, io stavo difendendo – ha poi precisato – venivo pagato per quello”.

Sul fatto di non aver fatturato il suo compenso, Lovati precisa: “Se avessi potuto pensare questa cosa nel 2017 certamente non lo avrei fatto, mi sarei messo nelle condizioni di fatturare e di poter dimostrare quello che dico dopo otto anni. Gli altri due avvocati hanno preso i soldi? Non mi interessa niente”. Sul suo lavoro svolto con Sempio nel 2017, prima che arrivasse la notifica di indagine: “Ho fatto un’indagine difensiva preventiva, mi hanno fatto notare che il mio intervento difensivo era iniziato in un momento in cui Sempio Andrea non era ancora stato attinto da un avviso di garanzia, mi ero mosso come se fosse indagato perché, avendo saputo dalle fonti giornalistiche uscite subito, il 24 di dicembre, mi sono mosso con indagini difensive private come mi è permesso dal codice di procedura penale”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI E LA CONSULENZA LINARELLO

Quindi ha parlato della consulenza Linarello, quella redatta dalla difesa di Alberto Stasi che sarebbe dovuta restare secretata e che invece divenne di fatto di pubblico dominio, arrivando anche nelle mani di Lovati: “La Linarello ho ribadito di averla avuta da fonti giornalistiche. Non era un’indagine della procura e non c’era alcun segreto istruttorio, e quando son subentrato io dal 25 al 30 dicembre era solo un’indagine privata, non proveniva dalla procura, se ce l’avevano tutti i giornali perché non avrei dovuta averla io? Mica sono il più fesso”.

Quindi ha aggiunto: “Non sapevo cosa fosse il DNA quindi sono andato dal generale Garofano e l’ho incaricato di fare il tampone ad Andrea, dopodiché mi sono procurato gli atti”. Lovati non crede in questa indagine: “Secondo me il caso di Garlasco è servito come un rompighiaccio, un grimaldello per un’indagine molto più ampia nei confronti dei magistrati. Io gli uomini della polizia giudiziaria dell’epoca non li conosco, mai conosciuti Spoto, Sapone, Pappalardo e Scopetta, mentre Venditti l’ho conosciuto come magistrato e per me il dottor Venditti non si lascerebbe mai corrompere in questo senso. Io sono sempre stato tranquillo perché basta dire la verità, poi se ti prendono per pazzo, amen”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “IL 18 DICEMBRE COMPLETERANNO L’ALBERO DI NATALE”

Parlando invece dell’indagine su Garlasco a carico del suo ex assistito, Lovati ha precisato: “Non è ancora arrivato Natale ma arriverà molto presto, il 18 dicembre, manca un addobbo, l’ultimo, il completamento dell’albero, che è quello costituito dal DNA”, dice riferendosi alla traccia genetica trovata sotto le unghie di Chiara Poggi. “Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe quello che sostenevo io dall’inizio, ovvero che gli elettroferogrammi della perizia De Stefano non possono essere comparabili con nessun DNA di nessuna specie. Non c’è il DNA di Andrea Sempio nei reperti ungueali e subungueali della povera Chiara Poggi, non c’è!”.

Quindi ha ricordato gli altri “addobbi di Natale”: “Il torrente dragato, primo addobbo di Natale, poi la spazzatura, il Fruttolo, secondo addobbo, poi c’è stata l’impronta 33, che è sempre frutto di un’alchimia come la consulenza Linarello che ha dato origine all’indagine del 2017, ripescata nel 2025, poi ignoto 3, quarto addobbo, per dimostrare il concorso avevano inventato ignoto 3, che doveva essere impresso nella garza quando si sapeva benissimo che era una contaminazione, come si è verificato. Andrea Sempio non è solo innocente, è estraneo, non c’entrano né Stasi né Sempio, avete visto quante lacune, quante falle abbiano l’indagine e la sentenza? Io l’avrei difeso diversamente Stasi, non avrei fatto l’abbreviato”.



DELITTO DI GARLASCO, LOVATI: “SEMPIO ANDRA’ A PROCESSO PERCHE’…”

Quindi una frecciata anche al nuovo team difensivo di Sempio: “Io non l’avrei fatto misurare Sempio, quella roba lì delle misure antropometriche avrei detto ‘anda, anda’”. Ma come si chiuderà questa vicenda? “Non possono chiedere l’archiviazione ora, farebbero ridere tutta l’Italia, faranno una bella – perché sono intelligenti e buoni magistrati – richiesta di rinvio a giudizio e poi Sempio dovrà affrontare l’udienza preliminare e il gup lo proscioglierà”. Quindi ha concluso: “L’ultimo addobbo di Natale sarà il 18 dicembre, poi sarà legna da ardere, sarà l’ultimo capitolo di questa storia, a meno che non spunti dal cilindro quel coniglio dalle orecchie lunghe, è un coniglio che mi sono sognato…”.

Da segnalare anche le parole rilasciate da Lovati subito dopo la chiacchierata con i magistrati, riportate sempre da Quarto Grado: “L’unica cosa che è uscita fuori dall’interrogatorio, e per cui in effetti ho dovuto ricredermi, è che ho assunto l’incarico di Sempio quando non era ancora stata formalmente aperta l’indagine, allora io ho parlato di investigazioni difensive preventive, è l’unico problemino che è successo, e queste investigazioni prevedevano anche la consulenza Linarello che mi hanno contestato, mi hanno chiesto come mai avessi la consulenza. Mi sembra di aver capito che Soldani e Grassi prendevano i soldi e dicono che ero io che facevo i conti, invece io ho detto che li facevano loro”.