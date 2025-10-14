A Dentro la notizia e La vita in diretta si parla di Garlasco e in collegamento vi era l'avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio

L’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, indagato per il caso Garlasco, anche ieri ha parlato a diverse trasmissioni televisive, a cominciare dal programma di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi, Dentro la notizia. “Mi ritengo l’avvocato di cui ha bisogno Andrea per portare a casa questa assoluzione o proscioglimento, che dir si voglia – esordisce il penalista di Vigevano – io l’ho pregato, se dovesse riconfermarmi, di non prevaricare quella che è la mia personalità”. Quindi ha precisato: “Per ora sono ancora l’avvocato di Sempio, non ho ancora avuto alcuna comunicazione a riguardo. Lui mi ha chiesto di soprassedere per qualche giorno, era venerdì, quindi aspettiamo. Non mi sono autosospeso, assolutamente no, io rimango sino a quando mi si lascia rimanere”.

Secondo Lovati: “Non ho commesso alcun errore nella difesa di Sempio, secondo me sbaglierebbe a rinunciare alla mia difesa”. Quindi è tornato sulle parole proferite venerdì scorso in diretta tv a Quarto Grado, quando ha definito i genitori di Sempio “ignoranti come delle capre”: “Cervello come una capra l’ho detto per spiegare l’intercettazione ‘eravamo in balia degli avvocati’, per dire che loro pendevano dalle labbra dell’avvocato, ma siccome sono ignoranti – tra virgolette – e nella mia strategia c’è anche quella di offendere i clienti, ho parlato così. A volte questa strategia è risultata vincente: più li offendo e più vengono assolti? Certo. Non ha studiato bene le strategie forensi”.

E ancora: “Io adesso sto parlando come avvocato Lovati e non come Gerry la rana – replica a una domanda volutamente provocatoria di Nuzzi – è una strategia a volte vincente, perché io faccio presa sui giudici criticando i miei clienti, anche offendendoli a volte. Ho spiegato che per capre ignoranti intendevo in materia giuridica; magari sono più ignorante io nel resto, magari nel calcio o nella musica leggera… se parliamo di musica leggera non so niente, quindi io sono ignorante”. Di nuovo sui soldi pagati dai Sempio ai legali per l’indagine del 2017: “Trentamila e passa euro agli avvocati? Non sono stati polli, assolutamente no. Io ne avevo diritto, più di 30.000 euro. A parte che non ho preso 30.000 euro, ma un terzo di questa somma; poi, se io faccio i conti con le mie tabelle, minimo erano 130.000. Io ho lavorato otto mesi in un caso così; se prendo le mie tabelle, facciamo i conti…”.

GARLASCO, LOVATI: “ANDREA MI HA CRITICATO UN PO’ MA…”

L’avvocato Massimo Lovati è stato intervistato anche a La vita in diretta, su Rai Uno, confermando di fatto la sua tesi: “Io sono un cavaliere della giustizia, con Andrea Sempio ci siamo spiegati – dice riferendosi all’incontro di venerdì sera – lui mi ha criticato un po’, io ho detto che le mie esternazioni fanno parte del mio carattere: o mi tiene così o cambia l’avvocato. Secondo me mi terrà così, perché io sono sicuro di portarlo in salvo, io”.

E ancora: “Perché ho detto che sono ignoranti? Strategicamente è un modo mio per difendere i miei clienti offendendoli. Giuseppe Sempio interpretava ciò che gli dicevo io; io gli spiegavo un po’ di diritto e ciò che ha capito, ha capito… Cosa ha fatto arrabbiare Sempio? Probabilmente la faccenda di Corona: era una fiction, una sceneggiatura; a teatro l’attore dice ciò che gli viene mostrato dal copione, mica sono cose sue. Io ho sempre avuto la passione per il teatro. L’indagine su Sempio è una tragedia… Chi ha ucciso Chiara Poggi? Non Stasi e né tantomeno Sempio: l’ha uccisa un sicario, l’ho già detto mille volte, e qui comincia il mio sogno”.

GARLASCO, LOVATI: “CON ANDREA SEMPIO RAPPORTO NON INCRINATO”

E ancora: “Ignoranti come le capre consegue al fatto che loro hanno detto che erano in balia degli avvocati, pendevano dalle labbra degli avvocati. Io ho cercato di spiegargli le cose, ma sono cose tecniche ed erano difficilmente comprensibili; comunque non mi riferivo in genere. Si è incrinato qualcosa con Sempio? Non si è incrinato niente, si è incrinato il mio modo di gestire la mia immagine verso la stampa e verso i media. Lui critica un po’ le mie esuberanze, da quello che ho capito”.

“Quel fatto di offendere i miei assistiti ce l’ho proprio come strategia processuale. Quando scioglierà le sue riserve Sempio? Venerdì ha detto che gli serviva qualche giorno, oggi è lunedì, ma oggi non ci siamo sentiti comunque. Non si è parlato di un sostituto, ma solo di quello che è stato il mio atteggiamento verso gli organi di informazione”.

GARLASCO, LOVATI: “NON MI SONO PENTITO DELLE MIE DICHIARAZIONI”

Quindi ha proseguito: “Non mi sono pentito delle mie dichiarazioni, io sono come appaio, sono trasparente, quindi ho detto ad Andrea che io sono così e non può prevaricarmi, quindi io non cambio. Quella con Corona era un film, una fiction, una cosa diversa – ha ribadito – stavo interpretando un personaggio molto negativo che prendeva spunto da un cartone animato, Gerry la rana, ma tutto quello che ho detto era finzione. Mi auspico che confermi la mia nomina”, ha concluso.

In studio a La vita in diretta la criminologa Roberta Bruzzone, che ha poi voluto precisare: “L’avvocato Lovati ce l’ha in testa una sua linea, e ce l’ha dimostrata in questi mesi”. Vedremo se avrà ancora la possibilità di dimostrarlo, ma per Andrea Sempio sarebbe un rischio cambiare ora un legale, in questa fase delicata dell’indagine, anche perché va detto che fino a oggi l’indagato è sempre stato in qualche modo “scagionato”, nel senso che ogni possibile indizio nei suoi confronti è stato smontato: appuntamento ai prossimi giorni, o forse alle prossime ore, per scoprire la sorte di Lovati.