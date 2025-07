Si parla del delitto di Garlasco negli studi di Quarto Grado e ospite vi era Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio: cosa ha detto

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è stato ospite ieri sera di Quarto Grado, per parlare ovviamente degli ultimi risvolti inerenti l’indagine sull’omicidio di Garlasco. Ricordiamo che attualmente l’amico di Marco Poggi è l’unico indagato, accusato di omicidio in concorso, ma nonostante si indaghi da diversi mesi, al momento non sembrerebbe essere emerso nulla che possa far pensare ad uno scenario diverso rispetto alla sentenza scritta anni fa.

In studio a Quarto Grado si è parlato molto delle numerose fake news che stanno circolando da settimane sul giallo di Garlasco e a riguardo Lovati ha esternato la sua teoria: “Vanno distinte fake news da fake news, secondo me le fake news sono quasi tutte irrilevanti. Nonostante mi debba scontrare col collega e amico Tizzoni, io ho sempre sostenuto l’innocenza di Stasi e la ribadisco, l’unica fake news che mi interessa è l’impronta 33, che è terrorismo puro.

Lovati si domanda: “Cosa c’entra se Marco Poggi era in montagna o meno? Come non c’entra niente andare a cercare l’arma del delitto dopo 18 anni in un canale, è tutto fumo negli occhi e basta. Terrorismo è stata la pubblicazione dell’impronta 33 lo stesso pomeriggio nel quale non ci siamo presentati all’interrogatorio, qualcuno ha pubblicato questa foto dicendo che era insanguinata e di Andrea Sempio, trovata vicino al cadavere di Chiara Poggi”.

Lovati ha quindi risposto ad una dichiarazione della collega Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, circa il fatto che lo stesso avvocato di Sempio aveva detto in una intervista che Marco Poggi sarebbe potuto benissimo essere tornato a Garlasco mentre era in Trentino: “Sai benissimo perchè io ho detto di Marco Poggi, l’ho detto per giustificare le telefonate di Sempio qualche giorno prima in casa Poggi, dicendo che semplicemente aveva chiamato per capire se Andrea fosse a casa, e poi ho detto che dal Trentino a Pavia ci vogliono un paio d’ore, ma non per dire che Marco non fosse in Trentino, si vede lontano un miglio che lui era in Trentino in quelle ore”.

Lovati ha poi ribadito la sua tesi sull’innocenza di Alberto Stasi: “Le bugie che ha detto Alberto Stasi si concretizzano in una spina bifida, la bugia, la menzogna, non equivale a colpevolezza come ha ritenuto purtroppo la cassazione che ha condannato Stasi. Tutti noi siamo convinti che ha detto delle bugie ma va capito perchè le ha dette, ma bugie non è sinonimo di colpevolezza”.

“Perchè uno dice le bugie? Può dire le bugie per salvare se stesso o per coprire altri, questa è la mia tesi, anche perchè Alberto Stasi è una persona con una intelligenza superiore alla media, le bugie le avrebbe dette meglio, sono bugie che non sono farina del suo sacco, gliele hanno inculcate i veri assassini di Chiara Poggi”.

“Queste non sono fake news, fake news è questa indagine, io faccio delle ipotesi che sono fondate su un ragionamento, il racconto di Stasi quando dice di aver trovato il corpo di Chiara Poggi è menzoniero. Stasi è stato condannato per aver mentito”.

Quindi di nuovo sul sicario che avrebbe ucciso la povera 26ene di Garlasco, dopo che la stessa avrebbe scoperto qualche segreto legato al santuario delle Bozzole: “La mia ipotesi è sempre stata quella, da tempo immemore, dal giorno dell’omicidio di Chiara, io non conoscevo nessuno, sono entrato in questa indagine nel 2016 difendendo Sempio, ho sostenuto sempre questa cosa”. Chiusura con una simpatica battuta su Giada Bocellari e Gianluigi Tizzoni, quest’ultimo, avvocato della famiglia di Chiara Poggi: “Da chi mi farei difendere? Da nessuno dei due, io mi difendo da solo”.