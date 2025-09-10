L'avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, intervistato stamane da Storie Italiane sul delitto di Garlasco e l'arresto di Flavius Savu

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è stato intervistato stamane dal programma di Rai Uno per parlare di Garlasco e dell’arresto del latitante romeno Flavius Savu. Si tratta di un nome importante nella vicenda riguardante l’omicidio di Chiara Poggi in quanto secondo lo stesso la povera ragazza sarebbe stata uccisa in quanto aveva scoperto qualcosa al santuario delle Bozzole, circostanza mai chiarita ma che spesso e volentieri proprio l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ritiene una pista attendibile.

Il legale dell’indagato, parlando con il talk del primo canale, ha spiegato: “Io formalmente non ne so niente, ho sentito anche io questa notizia alla televisione, non so se sia stato arrestato per quella cosa o per altre cose, a me non è arrivato nessuna notizia. Non ho idea, non ho ricevuto nulla”.

DELITTO DI GARLASCO, SAVU ARRESTATO: PARLERA’?

A questo punto bisognerà quindi capire se Flavius Savu sarà interrogato sui fatti di Garlasco, riattualizzando quindi l’ipotesi di cui sopra. Va comunque ribadito che al momento non esiste un collegamento certo fra Chiara Poggi e la Bozzola, di conseguenza potrebbe trattarsi dell’ennesima falsa pista o falso scoop di questi ultimi mesi. Ricordiamo che Flavius Savu era ricercato in quanto aveva ricattato don Gregorio Vitali, chiedendogli dei soldi per non pubblicare materiale compromettente, come ad esempio dei presunti video a luci rosse.

Il caso era divenuto pubblico ma non aveva mai trovato alcuna interconnessione con il delitto di Garlasco, almeno fino ad ora. L’avvocato di Savu ha fatto sapere che il suo assistito “si toglierà un fardello”, anche se non è ben chiaro a cosa si riferisca. Lovati ha continuato la sua intervista con Storie Italiane, spiegando: “Non so se l’arresto sia avvenuto su mandato di cattura internazionale o europeo e riguardi la vicenda delle Bozzole o altre cose, io non so niente, non ho ricevuto nessuna notizia”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI SULL’ARRESTO DI SAVU

Cosa succederà ora? “Non ho idea di cosa assolutamente possa dire Savu perchè non l’ho difeso io – ha aggiunto Lovati – io ho fatto solo un ricorso per Cassazione per lui e basta. Quindi penso che in caso di arresto dovrebbero notificarmi qualcosa visto che ero l’ultimo avvocato che l’ha difeso”. Sarà quindi vera la notizia dell’arresto o si tratta solo di una fake news? Vedremo se questo nuovo tassello di Savu sarà utile alle indagini nei confronti di Andrea Sempio o se non si aggiungerà nulla di nuovo.

Per Massimo Lugli non è da escludere: “Che magari questo si è fatto prendere, si è magari consegnato o si è fatto beccare, perchè spesso e volentieri questi criminali fanno così”, un sospetto senza dubbio lecito quello del noto giornalista di cronaca nera e autore di romanzi. Edoardo Lucarelli ha infine ricordato che le immagini delle Bozzole sul pc del computer derivano semplicemente dal fatto che Chiara stesse facendo ricerche generiche su Garlasco ma non sul particolare caso dei presunti abusi.

DELITTO DI GARLASCO, OGGI GIORNATA IMPORTANTE IN QUESTURA

Ricordiamo che quella di oggi sarà un’altra giornata importante per quanto riguarda le indagini su Garlasco. Alle ore 11:30, alla questura di Milano, arriveranno i consulenti che rappresentano le parti e i periti per un’attività di carattere peritale dattiloscopica, sulle impronte digitali, in particolare su alcuni reperti trovati nella spazzatura di Chiara Poggi.

Si tratta del sacchetto dei biscotti della colazione, la confezione dei cereali su cui è stato trovato il dna di Chiara e anche il sacchetto dell’immondizia e poi il brick di plastica dell’EstateThe che Chiara aveva in casa e sulla cui cannuccia è stato ritrovato il dna di Alberto Stasi. Si cercheranno impronte latenti, non facilmente visibili e qualora fosse possibile ricostruirle si procederà con un confronto, prima di tutto con Sempio ed eventualmente con altri soggetti: si tratta quindi di un’attività importante.