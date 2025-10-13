Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati tra la bufera per il caso Fabrizio Corona e l'interrogatorio per diffamazione: Andrea Sempio lo sostituirà?

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI TORNA A PARLARE

Dopo aver preparato i suoi clienti, stavolta tocca a Massimo Lovati essere interrogato: è stato lo stesso avvocato a chiedere di essere sentito dalla Procura di Milano che lo indaga per diffamazione aggravata dopo la denuncia dei fratelli Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi.

Non solo è stato riaperto il caso del delitto di Garlasco con l’indagine su Andrea Sempio, ma si sta anche allargando e intrecciando ad altri filoni, come nel caso di Brescia, dove è indagato l’ex procuratore Mario Venditti per corruzione. A ciò si aggiunge il caso Lovati appunto, accusato di aver diffamato e calunniato lo studio legale Giarda con le sue dichiarazioni del marzo scorso.

Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, potrebbe essere sporta un’altra denuncia-querela dopo le dichiarazioni rese a Falsissimo di Fabrizio Corona, e su cui tornerà lo stesso Lovati a “Lo Stato delle Cose“, visto che Massimo Giletti ha annunciato l’intervista al legale di Sempio per fare chiarezza sui recenti colpi di scena.

Nel frattempo, proprio Sempio sta valutando se confermare o sostituire il suo difensore, mentre l’Ordine degli avvocati valuta richiami o sanzioni nei confronti del legale.

ANDREA SEMPIO CAMBIA AVVOCATO?

L’avvocato Fabrizio Gallo, collega che Massimo Lovati ha nominato come suo difensore nella vicenda della diffamazione, ha riportato l’amarezza del suo cliente, che non intendeva minimamente attaccare lo studio legale Giarda, ma solo criticarne la linea difensiva.

Di sicuro, è attualmente il legale più discusso d’Italia, mentre qualche mese fa era sconosciuto al grande pubblico. Non è social, ma è onnipresente in tv, non ha una pagina Wikipedia a suo nome, ma è caccia alle interviste, mai banali, anche per via della sua irriverenza.

Lo dimostra proprio il caso Falsissimo, che ha definito un “trappolone” poche ore dopo aver dichiarato che in realtà era tutto un gioco del quale era ben consapevole. Il suo destino, comunque, sembra segnato, perché L’identità riferisce che Sempio avrebbe già deciso di sostituirlo e revocare l’incarico del legale. L’annuncio potrebbe essere dato proprio oggi.