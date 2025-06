DELITTO DI GARLASCO, LA FAMIGLIA POGGI INTERVIENE SU BORSA E PISTE ALTERNATIVE

Non c’è nessun giallo sulla borsa di Chiara Poggi: a smentire le ultime indiscrezioni sul delitto di Garlasco sono stati proprio i genitori della vittima. Intervenuti ai microfoni di Tgcom24, hanno spiegato che non è mai stato denunciato il furto della borsa, perché in realtà non è mai stata rubata. “In diversi quotidiani c’erano articoli che parlavano della borsa di Chiara rubata, ma non è mai stata rubata. Non abbiamo denunciato il furto, né conteneva i famosi segreti messi in dubbio da qualche giornalista. L’abbiamo sempre avuta noi”, ha dichiarato il papà di Chiara Poggi, che poi l’ha mostrata insieme alla moglie.

Delitto di Garlasco, gli audio esclusivi di Paola Cappa/ Nuove rivelazioni di Francesco Chiesa Soprani?

Altri particolari li ha forniti la mamma della vittima, la quale ha ricordato che i carabinieri hanno restituito la borsa nei giorni successivi al delitto, quando si trovavano nella casa di Groppello, dove si erano trasferiti durante le indagini. “In quella casa c’è stato un furto, però la borsa non ce l’hanno rubata e, quando siamo tornati a casa, l’abbiamo riportata qui.” Molto più adirato Giuseppe Poggi, indignato per l’attenzione mostrata dai media anche sulla borsa: “La chiariamo subito ed è finita lì. Queste piste qui lasciano il tempo che trovano…”.

Delitto di Garlasco, Fabrizio Corona: "Ho scoperto il movente"/ Rivelazioni su Ermanno Cappa e Andrea Sempio

IL BOTTA E RISPOSTA A DISTANZA SULLA BORSA

Il riferimento è anche alla questione della Bozzola, su cui i genitori hanno spiegato che Chiara non ci era mai andata, neanche da piccola, se non a Pasqua. “Vengono fuori più testimoni che abitanti a Garlasco”, ha dichiarato il papà di Chiara Poggi, senza nascondere la sua irritazione. Il Tempo ha fatto notare che però sarebbe sparita una Pinko Bag bianca, che si trovava nella camera della vittima e che, il giorno del delitto, venne fotografata per corredare l’immagine allo scontrino della pizza che aveva consumato la sera prima con il fidanzato Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco, De Rensis vs Lovati d'accordo solo su Alberto Stasi/ "Tra lui e Sempio, nessuno è..."

Quella borsa, però, non sarebbe mai stata repertata e non ne è noto il contenuto, essendo sparita nel nulla. A smentire il quotidiano sono ancora una volta i Poggi, perché a Pomeriggio 5 l’inviato Davide Loreti, che aveva sentito i genitori della vittima, ha rivelato che la difesa di Alberto Stasi ha contattato la redazione segnalando la questione della borsa chiara.

Così la famiglia Poggi ha mostrato anche la borsa chiara: “Ci è stata fornita poco fa per mostrarla durante la trasmissione. I signori Poggi ce l’hanno data con dolore e sofferenza. Vi posso mostrare anche una delle cose contenute: gli occhiali di Chiara”. Dunque, almeno per quanto riguarda la borsa, il giallo svanisce, anche se resta da capire perché si dicesse che fosse sparita nel nulla.