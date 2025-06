Delitto di Garlasco, la mamma di Chiara Poggi: "Fango sulla nostra famiglia. Il momento più brutto quando...". Lo sfogo di Rita Preda a Ore 14 Sera

Le recenti insinuazioni mediatiche sul delitto di Garlasco hanno turbato profondamente la famiglia di Chiara Poggi, in particolare quelle del settimanale Giallo, che hanno sollevato dubbi e voci non solo sulla vittima, ma anche sul fratello Marco.

Per difendersi, la famiglia sta valutando di agire legalmente per fermare quella che ritiene un’“ondata di fango” contro di loro. Ne ha parlato a Ore 14 Sera, in una telefonata in cui si sfoga sul clima difficile e su questa situazione molto dura e dolorosa.

Il momento peggiore è stato raggiunto tre settimane fa, quando i giornali hanno scritto che Chiara aveva un doppio telefono, insinuando comportamenti sospetti, e che probabilmente aveva una relazione segreta. Per Rita Preda quello è stato “il punto di non ritorno”.

LA TELEFONATA DI RITA PREDA A ORE 14 SERA

«È un momento difficile, molto difficile. Ci amareggia molto sentire che si continua a gettare fango sulla nostra famiglia, su tutta la nostra famiglia. Anche su Chiara, su nostro figlio e anche su di noi» ha esordito la mamma di Chiara Poggi.

Poi il riferimento all’articolo uscito su un settimanale nei giorni scorsi: «Valuteremo nei prossimi giorni, con i nostri avvocati, come procedere, perché non possiamo accettare che si continui a gettare fango». E in quell’articolo si «sono dette tante falsità. Non voglio dire di più per il momento».

Il riferimento è anche alla questione del figlio Marco, che era in vacanza con loro quando avvenne il delitto di Garlasco, circostanza su cui invece il settimanale solleva alcuni dubbi.

IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE PER LA FAMIGLIA POGGI

Quindi, ha indicato il “momento più brutto”, quello che ha spinto la famiglia a dire basta: «Quando sono uscite notizie in cui si diceva che aveva un doppio telefono, quando è uscita la storia del piccione, quando si è detto che Chiara aveva l’amante. Questo è stato il punto di non ritorno. Prima siamo sempre stati bravi, siamo sempre stati in silenzio. In quel momento abbiamo detto no, basta, bisogna dire qualcosa, bisogna fermare questa ondata di panico».

Infine, non si è sbilanciata sull’ipotesi che vi sia una regia dietro tutto questo: «Non lo so, probabilmente qualcosa c’è, però non spetta a noi dirlo, spetta alla procura cercare».

LO SFOGO DI MILO INFANTE

Di “macchina del fango” ha parlato anche il conduttore Milo Infante, che ha sempre preso le distanze da un certo tipo di giornalismo: «Questo articolo è l’ultimo di una lunga serie in cui si cerca di raccontare una Chiara molto distante da quella descritta dalle inchieste e dalle carte giudiziarie».