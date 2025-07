Delitto di Garlasco, la mamma di Sempio nuovamente intervistata dai microfoni di Morning News, su Canale 5: ecco che cosa ha detto

La mamma di Andrea Sempio, la signora Daniela Ferrari, è stata nuovamente intervistata da Morning News, talk di Canale 5 per parlare di Garlasco. Dopo lo sfogo di ieri la madre dell’indagato si è nuovamente soffermata sull’inchiesta nei confronti del figlio, spiegando: “Stasi colpevole? L’idea me la tengo per me – racconta la donna – se è stato condannato un motivo ci sarà, gli atti della condanna non li abbiamo letti, abbiamo sentito ciò che dicono in tv, se è condannato vuol dire che è il colpevole”.

Quindi la madre di Sempio aggiunge: “Prima di mettere in piedi cose assurde avrebbero dovuto fare indagini in silenzio perchè a mio figlio hanno rovinato la vita, il sospetto su mio figlio resterà per sempre”. Nelle ultime settimane le indagini si sono allargate alle amicizie di scuola dell’indagato e la madre replica: “Cercate fra gli amici di Andrea? Benissimo, allora cercate anche fra gli amici di Alberto, assolutamente non dico il nome ma le idee le abbiamo. Stasi non aveva amici? Li aveva solo Andrea?”.

DELITTO DI GARLASCO, MAMMA SEMPIO: “SE ANDRE FOSSE USCITO IL 13 AGOSTO…”

Di nuovo sulla mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi venne uccisa: “Se Andrea fosse uscita di casa il 13 agosto il papà se ne sarebbe accorto, lui l’avrebbe visto uscire dal condominio, l’uscita era una sola”, per poi precisare che: “Sono sicura che mio figlio abbia sempre detto la verità, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, è uscito alle 10 meno dieci di casa ed è tornato con gli stessi vestiti, tranquillissimo non come se uno avesse ucciso una persona un’ora prima”.

Poi aggiunge: “Ogni giorno ne viene fuori una nuova, porteranno mio figlio a processo? Ok, allora porteranno a processo un innocente e non lo dico da mamma. Escono cose false sui social, dicono che noi stiamo creando l’alibi a mio figlio, ma invece abbiamo sempre detto la verità”.

