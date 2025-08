La mamma di Andrea Sempio intervistata nuovamente da Morning News sull'omicidio di Garlasco: si parla del dna sulle unghie e non solo

Il programma di Canale 5, Morning News, è tornato ad aggiornare il caso di Garlasco e stamane ha nuovamente intervistato la signora Daniela, la mamma di Andrea Sempio. La donna ha puntualizzato prima di tutto sul dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e che per la procura sarebbe da attribuire a Sempio, facendo leva su una relazione a firma del genetista Previderè, considerato un vero e proprio luminare in tal campo.

La mamma dell’indagato non si dice sorpresa della presenza del dna del figlio sulle unghie della vittima: “Non ci sorprende che ci sia dna di Andrea sulle unghie di Chiara”, per poi aggiungere: “Bisogna vedere prima di tutto la quantità del dna e vedere come è stato raccolto, semplice”.

Quindi precisa: “E’ anche vero che c’è stato un altro caso dove una persona ha il marito in galera accusato di averla ammazzata ed è stato trovato il dna dell’estetista sotto le unghie dopo che era andata dall’estetista 15 giorni prima: quindi questa persona non si è mai lavata le unghie per 15 giorni?”. La domanda è volutamente provocatoria visto che coloro che accusano Sempio trovano strano che Chiara non si sia lavata le mani per diversi giorni, tenendo conto che Andrea è entrato l’ultima volta in casa Poggi una settimana prima circa l’omicidio.

DELITTO DI GARLASCO, MAMMA SEMPIO: “NON SO SE ANDREA SAPESSE DI MARCO…”

La mamma di Andrea Sempio ha parlato anche delle famose telefonate in casa Poggi: “Non so se sapesse o meno se Marco era già in montagna, non l’ha detto a me. Mio figlio ha chiamato giovedì e lei è partita lunedì, ma Chiara avrà ricevuto altre telefonate in quei giorni?”.

“Chi cercava mio figlio dovete chiederlo a lui, noi ne abbiamo parlato e ci ha sempre detto ciò che si sa, non sapeva che giorno partisse Marco ed ha quindi telefonato per sapere dove fosse, basta”. Quindi la madre di Sempio aggiunge: “State facendo un mondo sul nulla su queste telefonate”.

