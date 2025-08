La mamma di Andrea Sempio torna sul famoso vigile del fuoco amico, per cui si sarebbe sentita male durante la sit: tutto falso

Fra le tanti tesi mirabolanti sulla nuova indagine di Garlasco vi è anche quella riguardante un malore avuto dalla mamma di Andrea Sempio in occasione della sua sit in questura, dopo una domanda su un amico pompiere. La signora Daniela Ferrari ha smentito seccamente quella fake news, spiegando di essersi sentita male in quanto da anni soffre di un problema fisico, ed inoltre, una volta arrivata “all’interrogatorio”, aveva ricevuto un colpo allo stomaco per la ressa di giornalisti presenti.

Ieri è stata mandata in onda una intervista alla donna da parte di Iceberg, e sulla questione pompiere ha spiegato che quella mattina era andata a Gambolò per cambiare dei telecomandi – trovando tra l’altra il negozio chiuso – di conseguenza non si capisce cosa c’entri il pompiere, che invece pare abbia detto di averla incontrata a Vigevano. La mamma di Sempio spiega schietta di non essere stata a Vigevano ne da nessun’altra parte, quindi il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi non può essersi vista con questo misterioso pompiere.

DELITTO DI GARLASCO, MAMMA SEMPIO: “STRANO CHE ABBIA DETTO CHE…”

La signora Daniela Ferrari non comprende perché l’amico di infanzia abbia dovuto mentire agli inquirenti, dicendo di essersi incontrato con le a Vigevano, quando in reltà in quel Paese i due non si sarebbero mai visti: siamo quindi di fronte all’ennesima fake news su Garlasco, ennesima falsa notizia che tra l’altro colpisce la famiglia Sempio.

In ogni caso, non c’è stato alcun problema in famiglia come qualcuno ha ipotizzato, magari pensando che la mamma di Andrea Sempio stesse “nascondendo” una relazione extraconiugale, una delle tante fake news degli ultime mesi: “C’è stata baruffa in casa con mio marito? Ma va assolutamente, lui ha le sue amiche e io ho i miei amici”.

DELITTO DI GARLASCO, MAMMA SEMPIO: “LUI CHIAMATO IL MANDRILLONE…”

Quindi precisa, ricordando le ultime chat con il famoso vigile del fuoco: “Gli ultimi messaggi che ci siamo mandati con il vigile del fuoco su WhatsApp devono averli sicuramente, a Natale ci siamo mandati gli auguri mentre l’ultima volta che ci siamo visti è stato nel 2009, che l’ho incontrato fisicamente di persona, già non ci sentivamo più perchè aveva un’altra compagna e ci siamo visti al funerale di sua mamma qui a Garlasco.

Lui ci provava con me e faceva il provolone?”, si domanda quindi la mamma di Andrea Sempio, e rispondendo che lo stesso vigile era uno che aveva il “corteggiamento facile” un po’ con tutte.

Il vigile del fuoco è stato soprannominato da qualcuno il mandrillone e la mamma di Andrea Sempio, a sentire quel soprannome, si è fatta una risata, confermando le voci in paese e spiegando che molti altri lo conoscono per i suoi atteggiamenti nei confronti del Gentil Sesso. L’indiscrezione del vigile fuoco può essere quindi bollata come l’ennesima falsa pista su Garlasco.