Si parla del delitto di Garlasco a Storie Italiane e in collegamento vi era Alberto Marchesi: ecco le sue parole sull'ex carabiniere Marchetto

Ampio spazio anche stamane sul delitto di Garlasco a Storie Italiane, con l’intervista in collegamento ad Alberto Marchesi. Quest’ultimo è un imprenditore del Pavese che più volte è finito nella vicenda di Chiara Poggi. È stato infatti il compagno di cella del nipote di Flavius Savu, colui che ha sempre collegato l’omicidio della ventiseienne di Garlasco alle Bozzole. Nel contempo si è scoperto di recente che fosse fra i nomi più ricercati nei dispositivi degli indagati dalla Procura di Brescia, in merito alla possibile corruzione e al “sistema Pavia”.

Delitto di Garlasco, Palmegiani: "Impronta 33 non attribuibile a Sempio"/ "Servono 16 punti, ce ne sono 10"

Oggi Alberto Marchesi si è soffermato in particolare sull’ex carabiniere di Garlasco, Francesco Marchetto, un altro personaggio molto controverso del caso Garlasco, spiegando: “Marchetto è il carabiniere per antonomasia, ma quando c’era lui nelle nostre aziende non avevamo mai avuto problemi. Via Marchetto ci hanno rubato anche le finestre, poi delle altre vicende non le conosco.” Secondo Marchesi, l’ex carabiniere di Garlasco è “un carabiniere onesto, non gli ho mai offerto neanche un caffè. Io ho avuto diversi furti nelle aziende agricole, hanno rubato, e parlo di ladri, ma non c’era una sorveglianza accurata, mentre quando c’era Marchetto le nostre aziende si sentivano più sicure. Via il maresciallo, le aziende hanno iniziato a subire furti da altri personaggi: c’era una vigilanza meno accurata”, ha aggiunto.

Garlasco, Grittini: "Stefanescu e Savu non hanno ragioni per mentire"/ "L'omicidio va al di là della Bozzola"

DELITTO DI GARLASCO, MARCHESI: “MUSCHITTA? MAI VISTO”

Quindi ha ricordato che: “Le aziende agricole della Lomellina hanno all’interno dei parchi macchine spesso disabitati e, spesso e volentieri, quando Marchetto non è stato più in servizio, abbiamo avuto dei furti, ma non delle forze dell’ordine, mentre quando c’era Marchetto c’era molto più ordine.”

Nel corso della puntata si è parlato anche di Muschitta, il famoso testimone di Garlasco giudicato poi inattendibile. Ma Alberto Marchesi lo ha mai conosciuto? “Mai conosciuto Muschitta – ha replicato – non conosco nessuno di Garlasco che non sia un agricoltore.”

Delitto di Garlasco, Garofano vs Bacco: “La smetta di offendermi, l'ho avvisata!”/ E sul dna di Sempio...