A Storie Italiane il delitto di Garlasco con l'intervista all'ex capitano Francesco Marchetto: ecco che cosa ha raccontato al talk di Rai Uno

L’ex capitano dei Carabinieri di Garlasco, Marchetto, è stato intervistato stamane da Storie Italiane. Le prime parole sono state su Andrea Sempio: “Non lo conoscevo nel modo più assoluto – spiega l’ex carabiniere – conoscevo bene la famiglia Sempio Silvia-Adami Amilcare (rispettivamente zia paterna di Andrea ed ex marito della stessa, ndr), ci frequentavamo a livello familiare.”

Quindi ha ribadito: “Mai visto il nipote di Silvia (riferendosi ad Andrea, ndr). È vero che Garlasco è un paese piccolo, ma il lavoro dei Carabinieri è di attenzionare i cattivi e non i buoni, e all’epoca per me Sempio, come tanti altri ragazzi, rientrava nella categoria dei buoni.” Quindi ha precisato: “I verbali non li abbiamo fatti noi di Garlasco e non avevamo la parificazione degli atti; i verbali che venivano presi da altre persone, non della stazione di Garlasco, noi non sapevamo neanche dell’esistenza.”

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO E LA FAMIGLIA CAPPA

Marchetto ha poi ribadito la sua volontà di voler investigare a tutto campo su Garlasco: “Io avrei voluto indagare a 360 gradi; dove c’era da fare un’indagine finalizzata a qualcosa io l’avrei fatta. Infatti, ho sempre sostenuto che su due persone, Stefania Cappa e la mamma, avrei voluto finire le indagini che altri avevano iniziato lasciandole parzialmente a metà. E, volente o nolente, se siamo qui dopo 18 anni, quelle indagini che io ritenevo di dover fare le sta dimostrando adesso il procuratore di Pavia, Napoleone, che le sta facendo a distanza di tempo.”

Quindi ha raccontato il curioso episodio del GPS: “Ho incontrato, dopo due o tre anni, Sempio Silvia in piazza a Garlasco. Io il GPS lo mettevo sulla macchina delle figlie e guardavo la loro posizione, così sapevo dove trovarle. Sempio Silvia mi ha detto che le sarebbe servito anche a lei; io lo compro, glielo rivendo. L’unica cosa che c’era di strano su quel GPS era che avevo dentro la mia scheda dati, e mi sono fatto quindi fare un foglietto in cui si diceva che lei era la proprietaria di questo GPS, sebbene con la mia scheda.”

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO E IL CONTROVERSO CASO DEL GPS

E ancora: “Non era un GPS dei Carabinieri, era di libera vendita; non so come si siano potuti inventare il peculato. Dopo qualche ora Silvia mi ha chiamato dicendo che aveva messo il GPS sull’auto del marito perché pensava avesse un’amante. Durante una brusca frenata, mentre si trovava a bordo del capitano Cassese, sarebbe saltato fuori questo GPS, e poi è scattata la denuncia perché, secondo lui, io l’avrei messo per monitorare il capitano Cassese. Ma se Cassese si trovava con Adami, perché non c’è un’annotazione di servizio?”

Marchetto ha continuato: “Cassese era a casa di Adami spesso. È stato lui a sentire Sempio nel famoso verbale. Sembrerebbe che abbiano finito il verbale, poi Sempio stava andando a casa, è stato richiamato in caserma e non si capisce come mai in quel verbale non ci siano le interruzioni, che sono due: una quando Sempio dice che ha lo scontrino a casa e lo va a riprendere, e c’era da interromperlo; seconda interruzione quando Sempio dice di stare male e interviene l’ambulanza. Ce n’è più di una di anomalia.” Marchetto ha continuato: “La storia con Adami e Sempio è finita per la storia del tradimento.”

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO SULLA TESTIMONIANZA DI MUSCHITTA

Sulla famosa testimonianza di Muschitta ha aggiunto: “Il racconto fatto da Muschitta è un racconto dettagliato fatto da una persona che sa, perché oltre a descrivere molto bene questa ragazza che esce con la bici nera da via Pascoli, dice anche una cosa che non ha mai detto nessuno: dice di aver visto un’auto di colore nero nella via.” La sua testimonianza venne resa: “Lo stesso giorno, o forse quello dopo che avevano arrestato Stasi, lui si è fatto venire dei rimorsi di coscienza ed è andato in Procura. Cosa succede? Interrompono il verbale i due pm che stanno ascoltando Muschitta perché vogliono sentire immediatamente la moglie. Il verbale viene sospeso circa un’ora, dopodiché Muschitta viene fatto rientrare”.

“Quando lui è stato lasciato in sala d’attesa ad aspettare che i pm sentissero la moglie, da chi è stato avvicinato, intimorito o minacciato? Non si sa che cosa è successo là fuori, ma sicuramente qualcosa è successo.” Ricordiamo che Muschitta è stato in seguito ritenuto completamente inattendibile, anche perché quel verbale, dopo l’interruzione, fu chiuso con lo stesso che dichiarava di essersi inventato tutto. Un episodio che ancora oggi è molto chiacchierato e che ha lasciato sempre molti dubbi, proprio per via dei numerosi dettagli forniti all’epoca agli inquirenti.

“Muschitta ad un certo punto rientra e poi dice, ‘scusate mi sono inventato tutto’ – prosegue ancora Marchetto – io la mia idea me la sono fatta, vediamo, ma non rispondo a questa domanda. La cosa più strana è che furbescamente la dottoressa Muscio ha fatto mettere sotto controllo il telefono del Muschitta, e quello che è successo il giorno dopo, la telefonata con il padre, avrebbe dovuto far alzare le orecchie a tutti. In quella telefonata Muschitta dà una conferma a quel verbale smentito il giorno prima. E’ stato il padre a dirgli di non mischiarsi in quegli affari? No, io penso a qualcun’altro. Se avessero comunicato subito questa telefonata al pm, secondo me si preparava in tempo zero un decreto di perquisizione a conferma del verbale del giorno prima”. Chissà a chi pensa l’ex carabiniere Marchetto, ma come detto sopra, Muschitta è stato ritenuto inattendibile.