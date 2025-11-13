Marchetto, ex carabiniere, intervistato stamane da Storie Italiane sul delitto di Garlasco: ecco che cosa ha raccontato in diretta televisiva

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha aperto stamane con il caso di Garlasco e, in collegamento, vi era l’ex carabiniere Francesco Marchetto. L’ex militare si è soffermato sull’indagine di Brescia per corruzione, a cominciare dal famoso documento secretato, la consulenza Linarello della difesa di Stasi, arrivato a Massimo Lovati, ex penalista di Andrea Sempio: “Il buon Lovati sa benissimo che quei documenti secretati non sono arrivati da un giornalista ma, presumo, da un suo collega, un avvocato. Intendo un collega avvocato ma non avvocato di Sempio. Vedremo se queste indagini mi daranno ragione o meno”.

Garlasco, caos Lovati: Alfredo Scaccia non è più il portavoce/ Gallo: "Massimo mi ha pregato di restare"

Ieri sono stati sentiti i due avvocati di Sempio del 2017, Soldani e Grassi, mentre oggi toccherà proprio a Lovati: “Spero sinceramente che dicano tutta la verità – ha spiegato ancora Marchetto – anche perché, secondo me, la cifra versata agli avvocati è un po’ sproporzionata rispetto a quello che hanno fatto. Il lavoro più grosso fra questi tre avvocati l’ha fatto il generale Garofano con la consulenza. Sono stati molto bravi? Possiamo metterci un bel punto interrogativo: sono stati bravi gli avvocati, ma a fare che cosa?”.

Garlasco, "Dna sulle unghie di Chiara Poggi non attribuibile"/ I risultati genetici dell'incidente probatorio

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO SULL’INDAGINE DI BRESCIA

Sulla possibilità che Lovati venga indagato: “Aspetterei a dirlo, vediamo cosa dichiarerà. Secondo me, in tutta questa vicenda manca l’anello mancante che collega Sempio alla Procura e, secondo me, è da ricercarsi in qualche ufficiale di polizia giudiziaria che lavorava a stretto contatto. Lo conosco questo anello mancante? Le persone che bazzicavano in quella Procura si conoscevano, quindi potrebbe essere uno di questi. Non erano tanti. Poi bisogna vedere se l’anello mancante è uno solo o due, ma secondo me è un ufficiale di polizia giudiziaria. Una persona qualsiasi non può andare in Procura a bussare alla porta del procuratore ed entrare, ci deve essere per forza un tramite. E secondo me il tramite potrebbe essere un ufficiale di polizia giudiziaria, ma non vado oltre perché si cade nel gossip e ci sono indagini in corso: sono convinto che si arriverà alla verità”.

Delitto di Garlasco/ Gallo: “Sotto studio Lovati una macchina dei carabinieri, potremmo denunciare...”

Secondo Marchetto: “Dobbiamo capire se c’è stato qualcosa per cui i genitori di Sempio si sono sentiti in dovere di pagare, ma che lo dicano. Bisogna vedere se è corruzione o concussione, serve quindi il famoso anello mancante e capire cosa è andato a riferire e cosa è andato a chiedere”.

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO L’ADDIO DI LOVATI A SEMPIO

Sulla separazione fra Lovati e Sempio: “Secondo me, ultimamente il buon Lovati si era fatto prendere un po’ la mano. Quello che è successo con Corona o quando ha dato delle capre ai suoi assistiti… secondo me ha raggiunto un po’ il limite e questo addio è stata solo la conseguenza. Il cliente va sempre rispettato. Se l’avessero cacciato per altro sarebbe stato uno sgambetto per gli stessi clienti: meglio tenerselo vicino piuttosto che mandarlo in bocca ad altri personaggi”.

Sullo scontrino di Andrea Sempio che colloca l’indagato fuori da Garlasco: “La storia dello scontrino è nata quando gli hanno chiesto cosa avesse fatto il 13 agosto e lui tira in ballo lo scontrino. Il dubbio viene dal verbale, non dalle sue parole, perché sembrerebbe che quel verbale sia stato fatto in tre fasi che però non risultano. Prima fase, quando lui va a casa; poi viene richiamato e bisognava fare un nuovo verbale. Quando lui dice che ha lo scontrino, bisognava interromperlo di nuovo, motivando il perché dell’interruzione. E poi c’è la terza interruzione, quando è intervenuta l’ambulanza perché lui stava male, cosa che non è stata fatta”.

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO E IL GPS SULL’AUTO DELLO ZIO DI ANDREA SEMPIO

Francesco Marchetto ha poi parlato dell’indagine per peculato nei suoi confronti, quella riguardante il GPS messo sull’auto di Adami Amilcare, marito della zia di Andrea Sempio, Silvia: “Questo famoso GPS trovato sulla macchina di Adami Amilcare – ha spiegato l’ex carabiniere – marito di Sempio Silvia, abbiamo una dichiarazione in cui Adami dice di essere costretto a fare denuncia perché a bordo dell’auto vi fosse il capitano Cassese, che aveva inteso quasi come un controllo della sua persona. Perché il capitano Cassese pensava che l’avessi messo io sulla macchina di Adami per monitorare lui? Perché? A me non interessava. Non mi interessava neanche Adami, erano anni che non ci vedevamo più. Il GPS l’aveva messo la moglie che, nelle dichiarazioni agli atti, dice che si era nascosta a bordo della macchina del marito e, durante il viaggio, aveva sentito una telefonata fatta dal marito a questa pseudo amante”.

Il GPS era stato venduto da Marchetto a Sempio Silvia, ma non si trattava di un dispositivo dei carabinieri, bensì di libera vendita. Il problema era che su quel GPS vi era una SIM di Marchetto, ma il carabiniere, a riguardo, sottolinea che, quando aveva venduto il dispositivo alla Sempio, aveva fatto firmare una sorta di accordo con la stessa per sottoscrivere che, anche se vi era la sua SIM, quel dispositivo non era più in suo possesso.

“Io ho smesso di frequentare la famiglia Sempio nel 2003, e Andrea all’epoca quanti anni aveva? – ha aggiunto Marchetto – Quello che conta è che salta fuori questo GPS dalla macchina di Adami, ma perché non c’è una relazione che descrive la scoperta del dispositivo? L’attività di indagine viene svolta solo da Cassese, sebbene non vi sia la competenza territoriale; invece, guarda caso, tutto è stato spostato a Vigevano. Per il GIP Vitielli potremmo parlare eventualmente di un tentativo di truffa, ma non di peculato. La cosa interessante è che Adami ha detto che quel giorno stava andando a fare una battuta di caccia con degli amici. Chi sono quegli amici? Io so chi erano, perché tutto quello che si vede sarà oggetto di revisione: c’era qualcuno che faceva parte della mia condanna”. Marchetto, infine, dice di non credere all’idea del santuario delle Bozzole con l’omicidio di Garlasco: “Nulla di vero”, ricordando che mancano le prove concrete di ciò che succedeva.