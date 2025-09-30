Storie Italiane si sofferma stamane sul caso di Garlasco e l'ex comandante di Vigevano, Marchetto, è stato intervistato sugli ultimi risvolti

Grande pagina su Garlasco stamane a Storie Italiane, con l’intervista all’ex comandante dei carabinieri di Garlasco, Francesco Marchetto. L’ex militare dell’arma ha indagato all’inizio sul delitto di Chiara Poggi ed inoltre racconta di conoscere molto bene uno dei due carabinieri che hanno subito una perquisizione negli scorsi giorni. “Questo nuovo filone mi ha lasciato esterrefatto – le sue parole – ma posso cominciare a capire come mai le mie 8 o 9 querele presentate presso la procura in quel periodo siano state archiviate”.

Delitto di Garlasco, Bocellari: “Chi ha dato la nostra consulenza alla stampa nel 2016?”/ “L'indagine Sempio

Quindi precisa: “Non si danno soldi a fronte del nulla quindi fa bene la procura di Brescia a indagare”. Ma cosa pensa che accadrà Marchetto, alla fine si arriverà alla verità su Garlasco? “Sia dalla procura di Pavia che da quella di Brescia – risponde lui – salteranno fuori nuove sorprese e ci saranno nuovi indagati. Andrea Sempio sarà processato? Io sono convinto che questa nuova procura riuscirà a fare luce dopo 18 anni”.

Delitto di Garlasco, Bocellari: "Caso Venditti? Stasi sconcertato"/ "Sempio archiviato in fretta. Revisione…"

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO: “STASI SARA’ LIBERATO? ATTENIAMOCI AGLI ATTI”

Sull’eventuale scarcerazione di Alberto Stasi precisa: “Atteniamoci agli atti, che ci dicono che Stasi è colpevole. In questo momento non parliamo di Stasi ma attenzioniamo quelli che sono gli altri indagati”. Marchetto si è poi soffermato sulle intercettazioni, riferendosi alla famosa chiacchierata fra Andrea Sempio e il padre durante l’indagine del 2017.

L’ex comandante dei carabinieri a riguardo precisa: “Quanto è facile per un carabiniere non far trascrive un passaggio? Il militare addetto alle intercettazioni ha l’obbligo di trascrivere l’intercettazione e qua sta la sua buona fede. E’ vero che molte frasi vengono distorte, tante parole non si capiscono, ma qui si è dimostrato in questi giorni che c’è stata la volontà di non voler trascrivere determinate parole e determinate frasi”.

Delitto di Garlasco, caccia a intermediari tra famiglia Sempio e Venditti/ "Nel mirino appunti, file e chat"

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO E LE INTERCETTAZIONI

“E’ possibile che un carabiniere non trascriva e la procura rimanga all’oscuro? Si è possibilissimo – ha continuato – è possibile che siano stati solo i carabinieri della pg, ma come ho detto poco fa siamo alla punta dell’iceberg, secondo me la procura di Brescia ha in mano tanto, tanto tanto altro, non entriamo nel merito e aspettiamo gli sviluppi”.

Il programma di Rai Uno ha provato ad intervistare anche il signor Patrizio, zio di Andrea Sempio e fra coloro che avrebbero prestato dei soldi alla famiglia per pagare la causa della prima indagine del 2017. Lo zio non ha però proferito parola, senza rispondere quindi alle domande incalzanti dei giornalisti del primo canale: “Io sono sereno, siete voi che mi fate incaz*are”. Così invece Giorgio Portera, ex genetista dei Ris di Parma, che si è soffermato in particolare sul tanto conteso dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi che per la procura apparterrebbe a Sempio, non ovviamente per la difesa: “Era un profilo parziale ma avendolo a disposizione potrebbe essere confrontato o escluderlo. Quando abbiamo le tracce al limite, a volte subentra una opinione soggettiva del perito che deve valutare le proprie linee guida ma può dare un contributo personale in più. E’ un dato che non può essere più ripetuto in laboratorio perchè il reperto non esiste più”.

Quindi ha proseguito: “A Genova le unghie sono state sciacquate per una seconda analisi e l’acqua ha ovviamente mosso il tutto, di conseguenza non potremo mai sapere se il dna si trovava sotto o sopra le unghie. E’ una parte del dna di un maschio – ha precisato – perchè è una parte parziale del cromosoma Y. Non è detto che si arrivi ad una identità ma ci potrebbe essere una esclusione, dare una compatibilità? Dobbiamo aspettare la relazione finale”. Secondo Marina Baldi, altra genetista, presente in studio a Storie Italiane: “Credo che sarà davvero difficile identificare una persona con questo dna”. La Baldi aggiunge: “Durante un’aggressione la quantità di dna prelevato dalle unghie è consistente invece in questo caso abbiamo una piccola quantità”.