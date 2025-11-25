A Storie Italiane si torna sul caso di Garlasco e in collegamento vi era il carabiniere Francesco Marchetto: ecco le sue dichiarazioni

Il carabiniere Francesco Marchetto è stato ospite stamane in collegamento con Storie Italiane per parlare della vicenda di Garlasco. Ieri l’ex maresciallo è stato a Lo Stato delle Cose di Rai Tre, protagonista di un confronto con il colonnello Cassese, e oggi ha commentato: «I miei racconti non sono mai stati modificati, sono sempre quelli. L’unico particolare che il colonnello Cassese ieri ha bypassato sono i 4 verbali dei carabinieri, che io mi sono permesso di dire che sono falsi, tema che non è stato toccato, ma questi 4 verbali sono stati messi nella mia falsa testimonianza: secondo me lui avrebbe dovuto spiegare come mai 4 carabinieri vedono Marchetto in uno stato che non era, visto che Marchetto non ha mai sentito Stasi prima delle ore 16:00, perché Marchetto era ancora in autostrada; questo è un tema a cui non ha risposto».

Il riferimento è al fatto che, secondo i 4 carabinieri di cui sopra, Marchetto avrebbe sentito Alberto Stasi prima delle ore 16:00, cosa che però sembra impossibile visto che in quell’orario il carabiniere stava rientrando a Garlasco dal mare, come testimoniato dagli accessi del Telepass.

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO E L’INCONTRO AL BAR CON CASSESE

Quindi Marchetto ha svelato un fatto un po’ curioso: «Vi racconto una cosa successa due o tre giorni fa che è molto interessante. Sono andato a Garlasco nel bar dove di solito prendo il caffè e mi indicano che c’erano al tavolo Cassese e Pennini. In quell’occasione ho chiesto a Cassese come mai la seconda perquisizione fatta a casa di Stasi, con un decreto di perquisizione dove Stasi risultava già indagato, non sono andati a perquisire il capannone. Lui non mi ha risposto, mi ha detto “non le rispondo”».

Marchetto ha proseguito sul confronto di ieri sera su Rai Tre da Giletti: «Non ho chiesto a Cassese perché mi ha tolto le indagini? È vero, non gliel’ho chiesto perché c’è stato poco tempo, ma c’erano altre domande che avrei voluto fargli volentieri. Nei 4 verbali che reputo falsi ce ne sono due particolari del brigadiere Pennini e Serra – aggiunge ancora Marchetto – che parlano con la dottoressa Barbaini dei fantomatici graffi sulle braccia di Alberto Stasi. Uno dei due dice di non essere stati sentiti in udienza, invece loro erano stati sentiti, e non c’è un minimo passaggio su quei graffi che invece sono riportati fino all’udienza bis».

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO SULLA TESTIMONIANZA DI MUSCHITTA

Marchetto ha infine parlato del famoso Muschitta, il testimone che dopo aver descritto con precisione una serie di cose viste la mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi è stata uccisa a Garlasco, ha ritrattato tutto dicendo di essersi sbagliato: «Lui fa un’altra dichiarazione che sfugge: dice di aver visto in via Pascoli (la via di Garlasco dove abita la famiglia Poggi, ndr) un’utilitaria di colore nero. Se è stata fatta l’intercettazione telefonica, quando hanno sentito quello (dice riferendosi alla chiacchierata fra Muschitta e il padre dopo l’interrogatorio, ndr) in tempo zero dovevano dare un decreto di perquisizione verso la persona indicata da Muschitta, ma non è stato fatto».

Quindi ha concluso: «Lui è stato giudicato inattendibile perché non è stata fatta la giusta procedura, quindi dopo si è beccato una querela, ma che sappia io non è stato condannato». Ricordiamo che Francesco Marchetto ha sempre sottolineato nelle sue interviste quanto – a suo modo di vedere – non siano state condotte indagini a 360 gradi a Garlasco nel 2007, un appunto che però viene sempre contestato dal colonnello Cassese, convinto invece che le forze dell’ordine, 18 anni fa, fecero tutto ciò che andava fatto per scoprire chi fosse il colpevole di Garlasco. Vedremo se, al termine di questa doppia indagine, Pavia e Brescia, anche la posizione di Marchetto verrà eventualmente rivista o meno.