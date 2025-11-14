Il delitto di Garlasco con le parole di Francesco Marchetto a Storie Italiane sull'indagine di Brescia ma anche l'attività svoltasi nel 2007

Si parla nuovamente di Garlasco stamane a Storie Italiane e in collegamento vi era anche oggi Francesco Marchetto, ex carabiniere di Garlasco. Le prime parole sono state sull’indagine di Brescia per corruzione per cui ieri è stato sentito l’avvocato Massimo Lovati, ex penalista di Andrea Sempio.

“Do ragione sull’avvocato Lovati su un passaggio – precisa – questa è un’indagine molto più grossa”, aggiungendo inoltre, riferendosi all’attività della polizia giudiziaria durante l’indagine del 2017 su Sempio: “Non dimentichiamo che è stata fatta una relazione conclusiva e sulla base di quella è stata fatta l’archiviazione di Sempio, servendosi anche di quella relazione. È stata un’annotazione di polizia giudiziaria molto negativa: si vede che qualcosa di anomalo c’era in tutto questo”. Sapone, ex PG, ha chiamato 5 o 6 numeri di telefono di Sempio perché non sapeva quale fosse il suo numero e a riguardo Marchetto ha spiegato: “È anomalo, se un indagato ha 5 o 6 utenze, non si chiama l’indagato per capire quale usa, si mette sotto intercettazione”.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Da dicembre le cose saranno molto più chiare, occhio allo scontrino”

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO E LE INTERCETTAZIONI DI SEMPIO

E ancora: “Contattare un indagato in quel modo ci sta – dice invece riferendosi alla famosa telefonata ‘confidenziale’ Spoto-Sempio – non è nulla di anomalo, secondo me la confusione attuale è che fino a ieri avevamo gli avvocati che dicevano che non avevano preso soldi, queste sono le cose importanti, dove sono finiti i soldi?”. Quindi sulle indagini su Garlasco del 2007 ha ricordato: “Io sono stato estromesso dopo una ventina di giorni dalle indagini. Malafede o buona fede? Bisognerebbe vedere a monte tutto quello che è successo. Siamo anche in provincia, ma quello che facciamo in un piccolo paese è lo stesso che si fa nelle grandi città”.

Delitto di Garlasco, Lovati sentito da Procura Brescia/ "Emerso un solo problema. Ecco cosa mi hanno chiesto"

E ancora: “Quando Chiara Poggi fu uccisa ero ai lidi ferraresi in vacanza, io prendo la macchina e torno a Garlasco, arrivo alla casa dei Poggi verso le 17:00, poi metto i calzari e le mani in tasca perché erano finiti i guanti, e quello che noto subito all’ingresso è il sangue, la prima pozza vicino alle scale che portano al piano superiore, poi faccio il corridoio e vedo le scale che portano in cantina dove c’era il corpo della povera Chiara”.

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO RICORDA LE INDAGINI DEL 2007

Subito dopo sono scattate le indagini: “Abbiamo cominciato a sentire tutte le persone che giravano attorno ai Poggi in quei giorni e poi sono andato a visionare la bici custodita nel magazzino di proprietà del papà di Alberto Stasi. Siamo andati a visionare anche i vari rifiuti che c’erano nelle zone, siamo andati anche nel bosco dietro la casa di Chiara per vedere se c’era qualcosa, abbiamo fatto un’attività di indagine che abitualmente si fa”.

Delitto di Garlasco, Gallo: “Sono ancora il legale di Lovati”/ “Se parla lui cambieranno le cose”

Ma perché Marchetto è stato estromesso? “Sono stato estromesso perché avevo richiesto di fare due accertamenti su dei verbali a metà. Il primo era quello di Stefania Cappa (cugina di Chiara Poggi, ndr), che indicava che la famiglia era in possesso di una bici nera da donna, ma chiuso il verbale nessuno è andato a vedere la bici. Il secondo verbale era quello della mamma, Poggi Rosa, dove dice di uscire alle 9:15 del mattino, ma abbiamo un verbale mai sconfessato del commerciante di Garlasco che dice di vedere questo SUV nero con a bordo questa signora alle ore 8:30. Non andava bene questo verbale, quindi bisognava risentirla, ma questo non mi è stato concesso: se mi fosse stato concesso a distanza di 18 anni non saremmo ancora qui a parlare di queste cose”.

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO: “TONO CONFIDENZIALE? VI SPIEGO…”

Di nuovo sul tono confidenziale delle telefonate Spoto-Sempio: “Ho arrestato persone a cui davo del tu, il fatto di darsi del tu o del lei non cambia nulla. Nella telefonata fra Spoto e Sempio sembra ci sia già una conoscenza pregressa, ma quello che è importante sono i soldi degli avvocati: se si sconfessano e dicono che hanno preso i soldi, cosa mai fatta fino a ieri, è un conto, ma se vanno avanti a sostenere che loro non hanno preso i soldi, rimane in essere Lovati che dichiara di aver preso la sua parte: gli altri soldi dove sono finiti? Avrebbero dovuto dirlo subito per la gravità”.

Marchetto ha poi ricordato anche il testimone Muschitta, che dopo aver parlato a lungo in questura si è rimangiato tutto: “Non sono stati fatti i debiti accertamenti al momento, dovevano essere fatti immediatamente. Se ci fossimo tolti tutti i dubbi oggi non eravamo qui a parlarne”. Infine, su Alberto Stasi e l’interrogatorio: “Sottoposto a uno stress durante l’interrogatorio? Ricordiamo che si stava indagando per omicidio, andava bene allora e va bene adesso”.