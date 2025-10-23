Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con la prima notizia, l'annuncio di Marina Baldi come nuova genetista di Andrea Sempio: ecco le sue parole

Si parla del delitto di Garlasco a Storie Italiane e in studio vi era ospite la genetista Marina Baldi, una delle più preparate e note nel suo campo. La grande novità annunciata da Eleonora Daniele è che la dottoressa, da qualche ora a questa parte, è entrata nel team difensivo di Andrea Sempio. “Ho preso l’incarico come consulente per Andrea Sempio – le parole della stessa Baldi – come mai? Ancora me lo chiedo”, replica lei in maniera ironica.

Quindi prosegue: “Io sono stata contattata per prima cosa dal dottor Palmegiani (consulente criminologo di Sempio, ndr), con cui mi lega un’amicizia e una stima professionale pluridecennale; mi ha chiesto se gli davo una mano, io agli amici do sempre una mano e sono qua”. Poi ha spazzato via ogni dubbio: “Non è vero che bisogna dare una mano solo se uno è convinto e vi spiego perché: noi facciamo un lavoro tecnico che serve a evidenziare nuove falle nella procedura o elementi a favore del tuo assistito, ma non è che il genetista si occupa della vicenda; il nostro lavoro è importante, certo”.

Quindi Marina Baldi ha proseguito: “La mia posizione la conoscete, io sono fermamente convinta che quel DNA sia una contaminazione, quindi per me il problema si risolve così: con una contaminazione casuale”. Il riferimento è al famoso DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi che, secondo la perizia De Stefano, era illeggibile, ma che secondo la consulenza Linarello della difesa di Alberto Stasi sarebbe appunto da ricondurre ad Andrea Sempio. Sulla questione ci sono stati sempre molti dubbi che verranno sciolti il prossimo 18 dicembre 2025 con il prosieguo dell’incidente probatorio.

DELITTO DI GARLASCO, PALMEGIANI SU MARINA BALDI

In studio, a Storie Italiane, vi era anche Palmegiani che, sulla “convocazione” di Marina Baldi, ha chiarito: “Io ho proposto il nome, poi Cataliotti e Taccia (i due avvocati, ndr) hanno più che accettato, visto che la qualità di Marina Baldi è più che conosciuta”. Curioso come, nell’ultimo mese circa, Andrea Sempio abbia di fatto fatto piazza pulita nel suo team difensivo, confermando solo l’amica Angela Taccia, sua penalista. Il primo a fare un passo indietro è stato il generale Garofano, generale dei RIS, che aveva fatto sapere di aver rimesso il mandato in quanto non si trovava più in linea con la strategia difensiva degli avvocati.

È stato quindi chiamato proprio il suddetto Palmegiani, la cui “chiamata” aveva creato anche un po’ di polemica, in quanto a giugno di quest’anno, in un suo video, aveva spiegato che il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi fosse di Sempio. Infine, è stata la volta del cambio Lovati-Cataliotti, con il primo che è stato “destituito da Sempio” in favore, appunto, di Cataliotti, storico legale di Wanda Nara e Stefania Nobile.

DELITTO DI GARLASCO, PALMEGIANI: “RACCONTO DI SEMPIO SU SCONTRINO E’ LINEARE”

Palmegiani ha ripreso la parola commentando le dichiarazioni di ieri di Sempio a Chi l’ha visto?, che ha confermato la storia dello scontrino: “Sullo scontrino, Sempio è lineare. Lo scontrino poteva essere smentito da una cella che lo agganciava da un’altra parte, sarebbe stato un rischio; invece credo nella linearità del racconto”, ricordando anche la confusione nel verbale della SIT di Sempio del 2008, durante la quale, appunto, l’indagato sarebbe andato a casa sua per poi riportare lo scontrino in caserma dai carabinieri.

La difesa di Sempio continua quindi a credere nella bontà del racconto dell’assistito che ricordiamo, ha conservato il famoso scontrino per un anno, dal 13 agosto del 2007 a quando gliel’hanno chiesto l’anno seguente, un fatto giudicato “curioso” dal giudice Vitelli, colui che assolse in primo grado Alberto Stasi. Vedremo se questo nuovo super testimone rimescolerà tutte le carte in gioco e soprattutto se si scoprirà l’identità di tale persone, ritenuta comunque attendibile da chi sta indagando.