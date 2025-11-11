A Storie Italiane il delitto di Garlasco, con l'intervista a Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, sulle minacce ricevute

Il talk di Rai Uno, Storie Italiane, ha parlato stamane con l’avvocato Massimo Lovati, “protagonista” della vicenda di Garlasco, chiedendo lumi sulla lettera minatoria ricevuta nelle scorse ore così come fatto sapere dal suo avvocato, Fabrizio Gallo. Parlando via telefono con Olga Mascolo, Massimo Lovati si è detto, come sempre, tranquillo: “Non ho assolutamente paura – esordisce – c’è scritto ‘è meglio che stai zitto’? Sì, una roba del genere. Ma non si riferisce a ciò che potrebbe accadere presso la procura di Brescia.” A riguardo, Massimo Lovati ha poi fatto chiarezza con riferimento all’indagine per corruzione parallela a quella sull’omicidio di Garlasco: “Se mi chiamano io vado, ma non ho assolutamente intenzione di andare spontaneamente, non me ne frega un ***.”

Davanti a casa di Massimo Lovati erano stati lasciati anche degli escrementi prima della lettera, ma a riguardo il legale ha spiegato: “Non me ne frega neanche degli escrementi, non lo so a cosa sono legate queste minacce, non mi interessa. Io non ho nemici, non so da dove viene. Può darsi che sia legato alle mie ipotesi alternative sulla massoneria bianca? Forse, ma non so cosa ha nella testa la gente. Io, comunque, non ho paura.”

DELITTO DI GARLASCO, IL COMMENTO DI ARMANDO PALMEGIANI

In studio a Storie Italiane vi era anche Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio, che ha precisato: “Non sapevo delle minacce a Lovati, l’ho appreso dai giornali.” Soffermandosi sulle tempistiche riguardanti l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha aggiunto: “La prima perizia dice 10-12 minuti, la seconda perizia dice ‘nella mattinata’. Quello è un range molto ampio, vedremo cosa dirà la dottoressa Cattaneo, ma credo che sarà molto difficile stringerlo in una fascia temporale stretta, quindi, secondo me, rimane uno spazio ristretto.”

Quindi ha concluso denunciando: “Le stesse suggestioni da Stasi a Sempio. Sto vedendo un passaggio su Sempio negli ultimi mesi con le stesse considerazioni. Dovremmo fare un passo indietro tutti quanti.”