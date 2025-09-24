Mirko, amico di Andrea Sempio, si dice certo che l'amico non ha commesso l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco: ecco le sue parole

Storie Italiane ha trattato ampiamente il caso di Garlasco durante la puntata di oggi ed ha parlato con Mirko, un grande amico di Andrea Sempio. “Io sono sicuro al 100% che Andrea non c’entra niente con il delitto di Garlasco”, esordisce l’amico dell’indagato che poi ha ricordato la loro conoscenza: “L’ho conosciuto dalla prima superiore, un ragazzo che mi assomigliava molto nel carattere, ci siamo trovati subito bene insieme e l’amicizia dura ancora oggi”.

E ancora: “La nostra amicizia si concentrava soprattutto durante le lezioni e anche ogni tanto nel weekend, quando si andava a bere qualcosa, poi una volta che abbiamo preso la patente i rapporti si sono intensificati e io sono uscito anche con la sua compagnia di Garlasco, ho frequentato per un periodo anche Marco Poggi e quella che tutt’ora è la sua compagnia”. Su Michele Bertani, l’amico di Andrea Sempio morto suicida qualche anno fa, Mirko spiega: “Bertani io non l’ho mai conosciuto, che siano legati all’omicidio di Chiaro Poggi secondo me, sono accadimenti sulle quali la gente ci ha un po’ marciato sopra”.

DELITTO DI GARLASCO, MIRKO SU ANDREA SEMPIO: “MAI ANDATO AL SANTUARIO”

Incalzato sul santuario delle Bozzole di Vigevano, Mirko ha aggiunto: “Andrea e il santuario? Mai raccontato. Che sia andato magari alle Bozzole perchè facevano i mercatini dell’usato, che lui spesso girava, sì, ma non penso che sia mai entrato al santuario”.

Quindi Mirko ha concluso: “Io in questi giorni ho sentito Andrea, l’ho sentito un po’ più rilassato rispetto a qualche mese fa, è una bravissima persona, estremamente altruista, ben disposto verso gli altri e in tanti anni che lo conosco non ha mai detto cenno di squilibrio o qualcosa che mi potesse far pensare. Le persone prima di essere giudicate bisognerebbe conoscerle, per chi non conosce, il dubbio ci può essere ma per chi conosce Andrea non ci sono dubbi e io non ho assolutamente dubbio”.

