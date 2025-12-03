Si parla del delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole di Antonio De Rensis e Francesco Marchetto su Muschitta: cos'hanno detto in diretta tv

A Storie Italiane si torna sul caso Garlasco e in studio vi era Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, mentre in collegamento vi era l’ex carabiniere Marchetto. Si è parlato ancora una volta di Muschitta, il famoso testimone ritenuto inattendibile, e in particolare della vettura che lo stesso avrebbe visto la mattina dell’omicidio parcheggiata in via Pascoli a Garlasco.

“Sul verbale reso da Muschitta non si parla di una Terios (auto della zia di Chiara Poggi, ndr), Muschitta fa presente che nel fare la manovra in retromarcia notava un’utilitaria di colore nero posteggiata sulla sinistra, nessuno aveva mai parlato di Terios”, come invece ha spiegato il colonnello Cassese a Lo Stato delle Cose.

Marchetto ha proseguito: “Con Muschitta cosa avrei fatto io non appena ho ascoltato la telefonata fra Muschitta e il papà? Il papà gli dice che ‘lo hanno fatto per te’, parlando al plurale, chiedendo se tutto ciò che aveva detto fosse vero e il figlio conferma. Andava subito chiamato il pm, si doveva risentire Muschitta e fare subito un decreto di perquisizione in funzione di quello che aveva detto Muschitta”.

Per Marchetto “Muschitta era attendibile. Lui fissa qualcosa che nessuno sapeva, lui va a fissare un’utilitaria di colore nero all’interno di via Pascoli posteggiata”.

DELITTO DI GARLASCO, MARCHETTO: “OGGI FORSE SU MUSCHITTA…”

Sul fatto che Muschitta non abbia mai nominato la Terios, precisa: “Se uno conosce bene tutti i modelli delle macchine indica il modello con precisione, ma non possiamo pretendere che tutti conoscano i modelli, la Terios è un modello strano. Non so perché Cassese dice che Muschitta parla della Terios, evidentemente ha info che noi non abbiamo”. E ancora: “È vero che Muschitta fu dichiarato inattendibile, ma io sono convinto che, se fosse stato subito dopo ricontattato e si fosse fatta anche una perquisizione, magari oggi Muschitta non sarebbe stato inattendibile”.

Su Muschitta si è espresso anche l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che ha precisato: “Cassese ha parlato di Terios? Magari si è sbagliato, possono essere riflessi incondizionati, magari uno nel raccontare le cose può immaginare e pensare. Muschitta non parla mai di un modello di auto, anzi a me aveva colpito il fatto che questa auto fosse di colore scuro, ma non l’aveva descritta. Ci sono modelli molto comuni che, se li vediamo, diciamo ‘ho visto quell’auto…’, quindi… Dice che la macchina era di fronte alla casa, nera, di medie dimensioni. Ricordo a tutti che stiamo parlando di un soggetto inattendibile”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS E LA FRASE FINALE DI MUSCHITTA

Quindi aggiunge: “Quella frase finale (quando dice mi sono sbagliato, ho inventato tutto, ndr) è molto diversa dal punto di vista lessicale rispetto al resto, in cui invece la forma è molto ricercata; quella forma era un po’ sconclusionata, in quanto lui è molto inattendibile. Era in stato di confusione, è inattendibile ma quello che mi ha sempre stupito è la velocità con cui si è deciso di interpretarlo. Viene subito intercettato ma il giudice scrive al pm che da subito è risultato inattendibile, smentito dai tre testimoni che hanno confermato il suo malessere e quindi c’è questa discrepanza fra una intercettazione immediata pur avendo subito capito che fosse inattendibile”.

E ancora: “A differenza di ciò che fanno i mitomani, che dicono di sapere tutto, lui va solo quando fermano Alberto, e la convivente e gli altri dicono che lui, quando fermano Alberto, ha un moto interiore dicendo che non poteva tenere dentro questa cosa. Sportiello (collega di Muschitta, ndr) ha detto di averlo incontrato il giorno dopo alla macchina del caffè e di avergli detto di aver avuto paura e di aver ritrattato”. De Rensis ribadisce: “Sono fermamente convinto che Muschitta sia inattendibile, ma io da tecnico sottolineo dei comportamenti a me incomprensibili, tipo tutto l’iter delle intercettazioni o ciò che viene detto il giorno dopo averlo sentito dal giudice, il verbale espresso in una lingua particolare e una frase un po’ sconclusionata”.

DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS: “L’INTERCETTAZIONE FRA MUSCHITTA E IL PADRE…”

Per l’avvocato di Stasi: “L’intercettazione fra lui e il padre è inequivocabile, quindi li avrei richiamati tutti e due. Mi fermo qui e ricordo che è stato intercettato per 15 giorni”, per poi precisare, di nuovo sulla vettura nera vista in via Pascoli a Garlasco, che: “Muschitta colloca la macchina nella mattinata, quindi la presenza della macchina nel pomeriggio (quella della zia di Chiara Poggi, ndr) è assolutamente normale”. La figura di Muschitta è sempre stata molto controversa; vedremo se magari, con questa nuova indagine, sarà ulteriormente approfondita e chissà che una volta per tutte, dopo anni, non si possa fare finalmente chiarezza dopo aver diviso per anni avvocati, inquirenti e opinionisti.

Marchetto ha poi concluso il suo intervento dicendo: “Io sono molto sorpreso e più passa il tempo e più rimango sorpreso, io spero che questa nuova indagine riesca a mettere la parola fine e riesca a recuperare agli errori del passato”. De Rensis ha invece chiosato sulle foto di Andrea Sempio circolanti nelle scorse ore, precisando: “Lui aveva il legittimo diritto di essere lì, non ci sono gli altri due amici, ma lui certamente lì ha compreso che molto probabilmente era morto qualcuno in casa Poggi, immagino che fosse una famiglia fosse conosciuta in Garlasco, e Andrea vede le cugine di Chiara e la zia e non può non aver compreso che si trattava di un deceduto di casa Poggi, ci sono le cugine e la zia a pochi metri. Poi lui aveva il diritto di essere lì, forse sarà stata una coincidenza ed è passato”.