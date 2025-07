Fra gli aspetti più controversi del caso di Garlasco vi è la testimonianza di Muschitta: se ne è parlato ieri a Quarta Repubblica

Ampio approfondimento su Garlasco ieri a Quarta Repubblica e fra i tanti gialli nel giallo è stato trattato anche il caso del famoso testimone inattendibile Muschitta. E’ una delle figure forse più controverse di tutta la vicenda, visto che lo stesso depose una testimonianza durata diverso tempo, in cui di fatto indicava di aver visto Stefania Cappa in via Pascoli la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi, per poi ritrattare tutto.

Alessandro Cattelan fuori (anche) da Mediaset? "Saltato l'accordo"/ Il futuro del conduttore

Quarta Repubblica ha ricostruito un po’ la vicenda, ricordando che: “C’è Muschitta che testimonia di aver visto una ragazza di fronte alla casa di Garlasco, poi ritratta e smentisce, poi quando scarcerano Stasi il 27 settembre, lui parla con il padre e qualche giorno dopo parla con la direttrice che lo aveva spinto a parlare con la Procura, lei gli da il numero di un avvocato, gli consiglia di non parlare in suo assenza nel caso venissero… ma non si capisce a chi si riferisce, e poi lo rassicura dicendo che sono tutte storie quelle che gli hanno raccontato”.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Lilly e Sebastiano andavano spesso nella spiaggia dei nudisti”

L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha sempre nutrito dubbi nei confronti della ricostruzione di Muschitta, giudicandolo a più riprese il testimone più inattendibile ma che conosce un sacco di cose, e ieri ha commentato a Quarta Repubblica: “La seconda intercettazione, quella con la dirigente, per fortuna che è una rappresentazione teatrale sapendo che Muschitta è inattendibile perchè questa qui è peggio di quella con il padre. Mentre recitano lei dice a lui “tutte le cose che ti hanno detto poi non succede niente, me l’ha detto…” Io vorrei sapere da questa signora chi gli ha detto cosa, chi è questo che non nomina e cosa le hanno raccontato li dentro.

Paperissima Sprint e Striscia la Notizia, quando tornano su Canale 5?/ Rivoluzione Mediaset: tutti i dettagli

Se lui fosse attendibile queste intercettazioni avrebbero un significato preciso, per fortuna lui non lo è. Questa seconda intercettazione credo che non sia mai stata sentita o io non me la ricordo. Questa seconda intercettazione qui – ribadisce De Rensis – è importantissima ma per fortuna è inattendibile e quindi noi la prendiamo come una conversazione campata per aria, ma in caso contrario vorrei sapere chi ha detto cosa e chi ha raccontato, quando lei dice “stai tranquillo che le cose ti hanno raccontato…”. Si tratta di rappresentazioni non vere e io ribadisco che è inattendibile”.

DELITTO DI GARLASCO, LA FIGURA DI MUSCHITTA E IL COMMENTO DI MASSIMO LUGLI

In studio a Quarta Repubblica vi era anche il giornalista Massimo Lugli, che ha commentato: “Su Muschitta è una fesseria. La dirigente non è che ha ascoltato i carabinieri che vessavano il povero Muschitta, lei sa quello che le ha raccontato Muschitta, non era lì. Lei lo rassicura sulle cose che ha detto lui? Io non c’ero, ma la sua testimonianza risulta farlocca perchè lui descrive un oggetto con grande precisione – la procura ha mentito che certi oggetti erano stati trovati nel canale e invece glieli aveva consegnati il carpentiere e quegli oggetti non c’entrano con l’omicidio – va benissimo la falsa pista ma che adesso Muschitta il paladino”.

E ancora: “C’è un tizio che va dai carabinieri e quello che succede lo sanno lui e i carabinieri, alla dirigente avrà detto qualsiasi cosa per evitarsi di farsi sentire un fesso”. Ricordiamo che fu proprio la dirigente a spingere Muschitta ad andare dai carabinieri per raccontare ciò che vide a Garlasco la mattina del 13 agosto.

Lugli poi aggiunge: “Anche io sono stato intercettato e ho letto le mie intercettazioni e il lavoro di taglia e cuci cambia il senso. L’intercettazione può essere stata talmente manipolata, ma in ogni caso la direttrice non sa cosa sia accaduto fra lui e i carabinieri, sa quello che lui le ha raccontato”.

DELITTO DI GARLASCO, LA FIGURA DI MUSCHITTA, DE RENSIS: “QUELLA DISTANZA…”

Ma perchè alla fine Muschitta è stato ritenuto inattendibile? Perchè i giudici hanno controllato i tabulati di Stefania Cappa ed hanno scoperto che nell’orario in cui moriva Chiara Poggi lei era al telefono, di conseguenza viene tagliata fuori la sua testimonianza.

“Chi è stato tirato in ballo da Muschitta – aggiunge De Rensis – non c’entra nulla ma ciò che voglio significare è quanto ci vuole da quella strada a dove ipoteticamente vive una persona? Se i secondi hanno portato in galera Stasi come mai gli altri secondi non contano nulla, e ripeto che questa signora tirata in ballo da Muschitta non c’entra nulla”, alludendo quindi al fatto che forse si sarebbero potuto fare degli approfondimenti. Quindi conclude, sempre sulla famosa testimonianza di Muschitta: “L’interruzione di un’ora e 10 devi motivarla, non motivi se devi andare alla toilette o bere un bicchiere d’acqua, ma una interruzione di un’ora e 10 tu la devi motivare”. Un vero e proprio mistero.