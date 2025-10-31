Delitto di Garlasco, per Procura di Brescia nei cellulari di Sempio e Venditti le prove della corruzione. Focus anche su avvocato Soldani e "Squadretta"

DELITTO DI GARLASCO, SVOLTA NELL’INDAGINE SU CORRUZIONE

È il provvedimento per disporre una consulenza sui telefonini di Mario Venditti e Giuseppe Sempio a far emergere il nome di quest’ultimo nel registro degli indagati per l’inchiesta della Procura di Brescia sulla corruzione, in relazione all’archiviazione del 2017 di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco.

Lo precisa La Provincia Pavese, spiegando che l’ingegnere informatico Matteo Ghigo avrà 45 giorni di tempo per concludere il suo incarico. L’avvocato Angela Taccia ha chiarito che non hanno ricevuto alcun atto; d’altra parte, l’avviso di garanzia sarebbe stato notificato direttamente al padre di Andrea Sempio, poiché finora non aveva nominato alcun legale.

Nel provvedimento di nomina del consulente è stato indicato cosa bisogna cercare: le tracce di come si sono svolte le indagini del 2016-2017 a carico di Andrea Sempio, i rapporti tra gli inquirenti e la famiglia e i loro avvocati e consulenti, eventuali versamenti di denaro — anche tramite terzi — e i canali di movimentazione del denaro da parte della famiglia Sempio.

DISPOSTA CONSULENZA SUI TELEFONINI

Perciò, per i pm il sequestro dei dispositivi serve ad accertare i fatti, poiché «al loro interno sono sicuramente contenuti elementi utili alla prova del reato», come comunicazioni, file e fotografie. Anche per questo l’informatico disporrà del contenuto completo dei telefonini, dal momento che, secondo i pm di Brescia, non si possono usare soltanto parole chiave: occorre infatti approfondire come la consulenza Linarello fosse disponibile per i Sempio «prima che fosse oggetto di discovery».

Peraltro, gli inquirenti ipotizzano che Andrea Sempio conoscesse in anticipo le domande che gli sarebbero state rivolte durante l’interrogatorio, a partire dai contenuti di quella consulenza effettuata dal genetista di Alberto Stasi.

Infatti, La Verità riporta che i pm di Brescia, riascoltando le intercettazioni ambientali, hanno riscontrato che il giorno prima dell’interrogatorio Andrea Sempio conosceva alcuni elementi presenti nell’esposto della madre di Alberto Stasi. Dunque, parte del denaro prelevato sarebbe servita anche per ottenere gli atti riservati dell’indagine, che la famiglia non poteva e non doveva avere.

I DUBBI SU SOLDANI E LA “SQUADRETTA” DI VENDITTI

C’è poi un altro aspetto su cui gli inquirenti vogliono fare luce: come potevano far arrivare i soldi a destinazione? Secondo i carabinieri, l’avvocato Federico Soldani sarebbe il comune denominatore, perché avrebbe avuto rapporti con l’allora comandante Silvio Sapone.

«Sul punto esiste evidentemente qualche intercettazione non ancora divulgata», precisa La Verità.

Pertanto, l’ipotesi della Procura di Brescia è che Soldani sia stato il collegamento con la “Squadretta” di Venditti.

I pm bresciani si domandano anche perché, nelle indagini sul delitto di Garlasco, non siano stati coinvolti i reparti specializzati di polizia e carabinieri, anziché i “fedelissimi” di Venditti, che si occupavano soprattutto di questioni burocratiche.

Ma, secondo La Verità, ora si pone un problema: gli interrogatori senza difensore, effettuati a settembre a Brescia a diverse persone coinvolte nelle indagini — tra cui Giuseppe Sempio —, sarebbero stati condotti pur sapendo che sarebbero stati inutilizzabili, al solo scopo di stimolare conversazioni e commenti sotto monitoraggio.