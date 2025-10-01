Delitto di Garlasco, a Chi l'ha visto documenti esclusivi sul caso Sempio-Venditti. Nel mirino degli inquirenti i contatti "sospetti" con i carabinieri

In attesa dei risultati dell’incidente probatorio, mentre fa discutere la notizia del generale Luciano Garofano che lascia l’incarico di consulente per Andrea Sempio, in parallelo all’indagine sul delitto di Garlasco prosegue quella della Procura di Brescia sull’ipotesi di corruzione che vede nel mirino l’ex procuratore Mario Venditti.

Documenti inediti verranno pubblicati da “Chi l’ha visto?”, ma nelle ultime ore è emerso che gli inquirenti starebbero accendendo un faro sulle telefonate tra Sempio e la polizia giudiziaria durante l’indagine del 2017 che si chiuse con l’archiviazione.

DELITTO DI GARLASCO, CONTATTI “SOSPETTI”?

L’opacità dei contatti sostenuta dagli inquirenti emergerebbe anche da alcune intercettazioni telefoniche. Si tratta di dialoghi e messaggi tra i carabinieri e l’indagato, ritenuti “sospetti” a Brescia. In particolare, nel mirino finiscono alcune telefonate e messaggi precedenti all’interrogatorio del 10 febbraio. Ad esempio, c’è una chiamata fatta dall’indagato a Silvio Sapone, non indagato dai pm bresciani.

Stando a quanto riportato dalla Provincia Pavese, Sapone in questi giorni ha dichiarato di aver conosciuto Sempio solo durante l’interrogatorio in procura, invece per gli inquirenti avrebbe avuto “contatti” con la famiglia Sempio di cui non avrebbe reso conto, mentre quelli dell’altro carabiniere, Giuseppe Spoto, anche lui non indagato, avrebbero avuto una durata “incongrua” per l’attività che doveva svolgere.

LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

Quest’ultimo si sarebbe intrattenuto un’ora a casa Sempio per notificare la convocazione dell’interrogatorio sul delitto di Garlasco, durato molto meno di quell’incontro. Quando nei giorni scorsi è stato convocato come testimone, ha dovuto anche spiegare la telefonata avvenuta due giorni prima con l’indagato.

C’è anche un’altra conversazione in cui Sempio coinvolge il suo legale, che chiede al carabiniere se “tira buona aria”. Così come c’è anche una conversazione in cui Spoto propone al legale di contattarlo al suo numero privato per accedere in caserma dal portone posteriore per avere riservatezza.

Nulla di illecito da questi dialoghi, come evidenziato anche da Ore 14 che le ha trasmesse in tv, ma i magistrati bresciani ne sono attirati in virtù dell’ipotesi di un trattamento di favore nei confronti dell’indagato sul delitto di Garlasco.