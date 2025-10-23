A Dentro la Notizia e La vita in diretta si parla del giallo di Garlasco con tutte le novità e i continui colpi di scena sulla vicenda: i dettagli

Si è parlato del delitto di Garlasco ieri, durante la puntata del talk di Canale 5 Dentro la notizia, ed è stata trasmessa in esclusiva un’intercettazione molto interessante che risale alla prima indagine nei confronti di Andrea Sempio, quella poi archiviata nel 2017. A parlare è Giuseppe, il papà dell’indagato, con la moglie Daniela, mamma dello stesso commesso, e il programma condotto da Gianluigi Nuzzi fa notare come, curiosamente, Giuseppe Sempio riesca ad azzeccare alcune tempistiche particolari.

Il padre di Andrea Sempio, dopo essere stato sentito dagli inquirenti, racconta alla moglie ciò che gli hanno chiesto e, in un passaggio, spiega alla sua consorte: “Vedrai che finirà presto”, per poi aggiungere: “Vedrai che finirà a marzo 2017”, e la moglie replica: “In qualsiasi momento finisce è sempre troppo tardi”. La richiesta di archiviazione in merito all’indagine di Garlasco su Sempio del 2017 venne fatta proprio il 15 marzo e poi accolta dal gip lo stesso mese, il 23: è solo una coincidenza? Si domanda ancora Dentro la notizia. Per coloro che sono convinti dell’innocenza dell’indagato, la risposta è affermativa, mentre per tutti gli altri si tratterebbe di dichiarazioni un po’ sospette.

DELITTO DI GARLASCO, PARLA L’AVVOCATO DI SEMPIO

E, a proposito di chi crede che Sempio non c’entri nulla, ieri La vita in diretta ha parlato con l’avvocato Liborio Cataliotti, il nuovo legale di Sempio dopo l’addio a Massimo Lovati. Le prime parole sono state sulla notizia di un nuovo super testimone che si sarebbe recato in caserma dai carabinieri di Milano, in via Moscova, spiegando che il famoso scontrino prodotto da Sempio la mattina del 13 agosto 2007 a Vigevano non sarebbe in realtà suo.

Cataliotti replica: “È filtrata questa notizia mediaticamente, non abbiamo strumenti per poter verificare se processualmente sia vera. Le indagini in questa fase sono segrete; se e quando succederà che sia visibile questo supposto verbale di SIT, che smentirebbe il mio assistito, se e quando sarà lo commenteremo. Mi è già capitato che fuoriuscissero dal fascicolo delle indagini notizie poi rivelatesi infondate, talvolta per misurare la reazione degli interessati e degli indagati”. E ancora: “Ne ho parlato con il mio assistito ed è stato assolutamente credibile, ma tutto farò meno che dirlo pubblicamente”.

DELITTO DI GARLASCO, AVV SEMPIO: “CONVINTISSIMO DELLA SUA INNOCENZA”

Liborio Cataliotti ci tiene comunque a precisare: “Allo stato dell’arte, assolutamente sì, sono convinto che Sempio non c’entrasse. Ero già convintissimo che non ci fossero elementi volti a supportare una condanna di Sempio”. Niente da dire, invece, su Alberto Stasi: “Non ho opinioni mie, perché tendo a rispettare le sentenze dei giudici passate in giudicato; figuriamoci se io mi spenderei mai su questo tema, visto che non sono l’avvocato di Stasi, che tra l’altro ritengo estraneo a questa indagine”.

La pensa in maniera nettamente diversa Federico Gallo, legale di Massimo Lovati, che continua a ritenere quello scontrino un punto a sfavore di Sempio, non a favore. Parlando con il programma di Canale 5, Dentro la notizia, ha spiegato: “Sono stato il primo a dubitare di questo scontrino, ma chiunque metteva l’occhio attento nelle carte processuali si sarebbe reso conto che questo scontrino, a mio avviso, traballava”. E ancora: “Io non voglio entrare nel merito del processo, perché Sempio è seguito da due validissimi colleghi, ma una volta che mi sono confrontato con Lovati ho visto le carte per cercare riscontri a questo scontrino”.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO: “QUELLO SCONTRINO E’ UN BOOMERANG…”

Per Federico Gallo la mossa di presentare lo scontrino agli inquirenti è piuttosto strana: “Perché Sempio non era indagato”, ricordando poi che lo stesso ticket non era stato nemmeno chiesto, visto che, di fatto, è stato Andrea a dire: “Ho lo scontrino che prova che…”. L’avvocato ha continuato: “Se poi lo scontrino mi colloca in una forchetta di tempo che va dalle 10:18 alle 11:18, e a quel tempo il medico legale aveva stabilito che quello era esattamente l’orario in cui moriva Chiara, è chiaro che o è forte il mio alibi nel presentare lo scontrino, altrimenti diventa un indizio di grave responsabilità e può essere non un boomerang, ma un missile, come lo definisce qualcuno”, riferendosi all’avvocato De Rensis, legale di Stasi.

Gallo ha continuato: “Lovati sposa ancora la sua tesi, anche se ha un po’ cambiato… io esprimo la mia idea dopo 35 anni di professione, e leggendo le carte ho provato un certo tremore. Ricordiamoci che lo scontrino è l’elemento fondamentale dell’archiviazione e dei negazionisti: lo scontrino colloca Sempio in quel di Vigevano; il problema è che non c’è la prova regina in quello che dice. Le celle non lo collocano mai a Vigevano e non c’è neanche una telecamera che lo vede, non c’è un riscontro esterno”.