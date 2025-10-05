Delitto di Garlasco, il giallo dello scontrino di Sempio: "Sarebbe servito per falso alibi", rivela il Corriere. La reazione di Bocellari: "Grave indizio"

DELITTO DI GARLASCO, LA NUOVA PISTA SULLO SCONTRINO DI ANDREA SEMPIO

Nelle ore in cui emerge la notizia di un secondo scontrino di Andrea Sempio, risalente però al giorno successivo a quello del delitto di Garlasco, spunta una nuova possibile pista sul primo ticket del parcheggio. Ritenuto l’alibi dell’indagato, in realtà potrebbe regalare nuovi colpi di scena, stando alle rivelazioni fatte dalla vice direttrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, secondo cui ci sarebbe una nuova pista in base alla quale quello scontrino sarebbe servito per costruire un falso alibi.

Delitto di Garlasco, 6 telefonate tra Sapone e Sempio nel mirino/ Piantedosi "Errori marchiani nell'indagine"

“Sta emergendo che quello scontrino sia servito per fornire un falso alibi. E questa è certo una di quelle circostanze che vanno approfondite“, ha dichiarato al format le Conversazioni del Corriere. Inoltre, ha spiegato di non ritenere che il delitto di Garlasco sia stato premeditato, perché in realtà le sembra uno di impeto, nato da un rifiuto della vittima a un’avance sessuale o a una lite con l’assassino o gli assassini.

Delitto di Garlasco/ Palmegiani: “Unghie di Sempio su Chiara? Non lo penso più, ecco perchè”

Per quanto riguarda la colpevolezza di Alberto Stasi, stabilita in via definitiva, Sarzanini ritiene che la condanna non sia arrivata oltre ogni ragionevole dubbio, per questo c’è stato lo spiraglio per aprire una nuova indagine che può fare davvero chiarezza, alla luce delle nuove tecnologie a disposizione. D’altra parte, è ancora troppo presto per sbilanciarsi sugli scenari all’orizzonte per Stasi, visto che non ci sono ancora indicazioni chiare sul lavoro degli inquirenti, che stanno lavorando nel più stretto riserbo.

Delitto di Garlasco/ Spoto e Sapone dicono tutto: intercettazioni su Sempio, i contatti, le telefonate...

LA REAZIONE DI BOCELLARI ALLA NUOVA PISTA SUL DELITTO DI GARLASCO

Ma Fiorenza Sarzanini ha risposto anche alle domande sulle sorelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, spiegando che sono state sentite di nuovo dalla Procura di Pavia, dunque ritiene che gli inquirenti abbiano “gli elementi per valutare la loro posizione“. Ma la giornalista non si sbilancia sul ruolo che potrebbero avere in questa nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

“Probabilmente ha delle informazioni che io non ho. Non posso smentire quello che ha detto né confermarlo. Sono rimasta alle indiscrezioni di qualche mese fa, ma non so se anche quelle sono vere o false“, la prima reazione dell’avvocato Giada Bocellari a Ignoto X.

La legale di Alberto Stasi, però, ha segnalato che “lo scontrino per Andrea Sempio nel 2008 costituiva il suo alibi, perché all’epoca si stabilì che Chiara Poggi era morta secondo il medico legale tra le 10.30 e le 12-12.30, quindi quello scontrino delle 10:18, della validità di un’ora, lui collocava se stesso a Vigevano, lontano da casa Poggi“.

Bocellari ha ricordato che non avere un alibi “non è un indizio a carico, ma fornirne uno falso è un gravissimo indizio di colpevolezza“. Quindi, bisogna capire cos’è successo davvero. “Andrea Sempio è andato davvero in libreria o gliel’ha fornito qualcun altro? Chiaramente cambierebbe tutto. La cosa importante è capire se ha detto il vero, questo potenzialmente può diventare un gravissimo indizio di colpevolezza a suo carico. Ricordiamo che Stasi andò a processo perché avrebbe dato un alibi falso secondo la procura di allora“, ha concluso Bocellari.