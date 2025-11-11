Delitto di Garlasco, a Le Iene oggi una nuova testimonianza inedita con "altri dettagli utili per chiarire la dinamica" dell'omicidio di Chiara Poggi

DELITTO DI GARLASCO, SPUNTA UN’ALTRA TESTIMONIANZA

In parallelo all’inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, prosegue quella giornalistica de Le Iene, con un nuovo servizio realizzato dall’inviato Alessandro De Giuseppe insieme a Riccardo Festinese.

È stata raccolta una nuova testimonianza che non solo confermerebbe alcune informazioni già ottenute in passato, ma aggiungerebbe anche dettagli inediti che potrebbero rivelarsi utili per comprendere meglio la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi.

Nelle ultime ore era emerso un altro aspetto rilevante, evidenziato dai periti informatici che eseguirono la consulenza sul computer di Alberto Stasi e sul telefono fisso della famiglia Poggi, macchiato di sangue.

Ad Ignoto X gli esperti hanno rivelato di essere rimasti colpiti dal fatto che nella memoria del telefono mancassero nove chiamate.

Sono state cancellate dall’assassino? E, in tal caso, per quale motivo? Non ci sono ulteriori elementi in merito, ma si tratta sicuramente di una stranezza — l’ennesima — che caratterizza il delitto di Garlasco.

LA “STRANA ARCHIVIAZIONE” DI SEMPIO

Al delitto di Garlasco ha dedicato un libro il giornalista Gianluca Zanella, che con Darkside si è a lungo occupato della vicenda. Zanella si è spesso confrontato proprio con l’inviato de Le Iene, il quale avrebbe trasmesso alla Procura di Brescia la registrazione di una conversazione avuta con la madre di Andrea Sempio, stando a quanto riportato dal settimanale Giallo.

Delitto di Garlasco, venerdì nuova udienza su sequestro dispositivi Venditti/ Nel mirino anche chat eliminate

Secondo Zanella — che ha cominciato a occuparsi del caso dalla “strana archiviazione” di Sempio del 2017 — non solo Alberto Stasi è innocente, ma la sua condanna “fa acqua da tutte le parti”. In una recente intervista a Vanity Fair ha smontato i sette indizi che inchioderebbero il condannato, definendoli “inconsistenti”.

Ciò non significa che Andrea Sempio sia innocente; tuttavia, sul nuovo indagato esistono indizi che, a giudizio di Zanella, sono più pesanti di quelli attribuiti a Stasi. Di certo, sostiene il giornalista, nel 2017 non si sarebbe dovuti arrivare all’archiviazione.

Zanella invita comunque a prepararsi a diversi scenari, perché alla fine potrebbe emergere soltanto una verità parziale. Resta tuttavia convinto che siano coinvolti più soggetti e che la nuova inchiesta rappresenti l’ultima occasione per scoprire la verità sull’omicidio di Chiara Poggi.